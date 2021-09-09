Обновился Spine - эмулятор консоли PS4
Spine - это эмулятор консоли Sony PS4 для Linux. Как и прочие эмуляторы PS4, он до сих пор находится в стадии разработки. Долгое время проект считался заброшенным, так как последние новости о нем выходили в начале апреля 2020 года. Именно тогда Spinedev на своем канале выложил последний ролик, посвященный своему проекту.
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Никаких форков у Spine нет, так как это проект с закрытым исходным кодом. И вот, когда уже почти все забыли о существовании этого проекта, в начале сентября в сети вдруг появляется новая сборка эмулятора Spine:
Архив с эмулятором весит всего 47.7 Мб. Внутри архива находится и список совместимости. Он представляет из себя таблицу с перечнем из 1000 протестированных игр.
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Красным цветом отмечены тайтлы, которые не удалось запустить, таких примерно четверть. Желтым цветом - игры, которые запускаются, но дальше заставки пройти не получается - их примерно 40%. Наконец, зеленым цветом помечены "играбельные" тайтлы (~35%). Впрочем, это ещё не означает, что в них не будет артефактов и / или просадок fps.
Основная часть часть поддерживаемых эмулятором игр - это небольшие инди-проекты, а бо́льшая часть эксклюзивов платформы, наподобие God of War, дальше интро в данный момент не проходят. Впрочем, сам факт того, что разработка эмулятора продолжается, вселяет оптимизм.
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