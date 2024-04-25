Sony Afeela дебютирует в игре Gran Turismo 7, предоставляя геймерам возможность первой поездки перед реальным выпуском.

Компания Sony объявила, что их новый автомобиль готовится к выпуску, однако перед тем, как он появится на дорогах, прототип автомобиля появится в игре Gran Turismo 7. Геймеры смогут насладиться управлением автомобиля в игровой среде до начала его фактических продаж. Прототип Sony Afeela станет частью бесплатного обновления для GT7, доступного для загрузки сегодня в 21:00 по московскому времени.

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«Прежде чем будет выпущен настоящий автомобиль, мы хотели бы, чтобы как можно больше людей ездило на нем в игре. Пожалуйста, наслаждайтесь этим», — говорится в заявлении Sony Honda Mobility.

Также игроки получат возможность испытать концепт Škoda Vision Gran Turismo, специально созданный для игры, а также классический Chevrolet Chevelle SS454 Sport Coupe 1970 года выпуска.