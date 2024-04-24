В новой эксклюзивной игре от Sony нашли сомнительное граффити

Журналисты в специальной для них версии Stellar Blade углядели «hard R» — это вариация расистского ругательства на букву N, оскорбляющее часть темнокожих.

После выхода обзоров IGN сразу написали, что в игре есть такой «косяк» — его заметили в граффити «HARD» и букве R, которая являются частью названия магазина «R Shop».

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Sony уже сообщила порталу IGN, что разработчики исправят эту ситуацию в ближайшем патче. Тем не менее у игры 85 баллов на Metacritic. Журналисты хвалят глубокую боевую систему и запоминающуюся историю, однако имеют претензии к балансу сложности и некоторым проблемам с управлением.

Релиз 26 апреля эксклюзивно на PS5.