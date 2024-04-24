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Greg_Novo
Sony запатентовала технологию автоматического прохождения игр
Эта система, основанная на искусственном интеллекте, призвана изменить представление о видеоиграх, избавив игроков от рутинных задач и позволив им сосредоточиться на захватывающих моментах.

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Sony, один из ведущих технологических гигантов, запатентовал инновационную систему автоматической игры. Эта система, основанная на искусственном интеллекте, призвана изменить представление о видеоиграх, избавив игроков от рутинных задач и позволив им сосредоточиться на захватывающих моментах.

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Как это работает? Система анализирует стиль игры пользователя и его предпочтения, автоматически выполняя действия во время утомительных или сложных моментов. Это позволяет игрокам избежать монотонности повторяющегося геймплея и наслаждаться игрой без необходимости постоянно контролировать действия персонажа.

Особенно полезной эта технология будет для тех, кто ценит сюжет и эмоциональный резонанс в играх, таких как поклонники God of War и Death Stranding. Теперь они смогут глубже погрузиться в повествование и изучить видение разработчиков, не отвлекаясь на сложные моменты.

Кроме того, система автоматической игры открывает новые возможности для геймеров с ограниченными возможностями. Автоматизируя утомительные участки, они смогут получить доступ к играм, которые раньше были недоступны.

Однако возникает вопрос: не является ли использование такой системы искусственным удлинением времени игры? С одной стороны, это может показаться проблемой, но с другой — автоигра уже стала реальностью на платформах вроде YouTube и Twitch, где зрители могут наблюдать за прохождением сложных участков.

Инновация Sony — это значительный шаг вперёд, который позволит геймерам взять под контроль свой игровой опыт и вернуть себе своё время. Благодаря этой технологии игровая индустрия готовится к сейсмическому сдвигу, который изменит то, как мы играем, взаимодействуем и увлекаемся играми. Будущее игр обещает быть ярким и захватывающим.

#sony #ps5 #ps4
Источник: t.me
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