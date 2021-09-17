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В Европе продолжают дорожать графические ускорители компании AMD. Модель Radeon RX 6700 XT за полтора месяца подорожала сразу на 120 евро. Это связано с тем, что к концу лета обострился дефицит видеокарт. Ещё один фактор – подорожание криптовалют.

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Рекомендованная стоимость модели составляет в Европе 479 евро. Если в середине лета купить карту можно было примерно за 680 евро, то сейчас минимальная цена подскочила до 800 евро, вернувшись к значению, которое было зафиксировано в начале лета. Но до уровня мая (929 евро) ещё далековато.

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В России в магазине «Ситилинк» есть лишь четыре решения на базе Radeon RX 6700 XT. Три графических ускорителя в исполнении компании ASUS стоят 112 990 рублей, 113 990 рублей и 114 990 рублей, тогда как модель PowerColor доступна за 101 990 рублей.

Напомним, что ускоритель оборудован чипом Navi 22, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. GPU может разгоняться до 2581 МГц в режиме Boost. К чипу подсоединена память GGDR6 со скоростью 16 Гбит/сек с физической частотой 2000 МГц. Объём VRAM составляет 12 ГБ, а разрядность шины – 192 бит. Пропускная способность достигает 384 ГБ/сек.

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Radeon RX 6700 XT имеет 2560 потоковых процессоров и поддерживает технологию трассировки лучей. Видеокарта имеет 40 RT-ядер, 160 текстурных блоков и 64 блока растеризации. На выбор покупателям предлагаются модели с двумя или тремя вентиляторами и TDP от 230 Вт.