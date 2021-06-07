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Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже

Ещё одна распродажа стартовала в онлайн-магазине программного обеспечения KeysOff.
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Ещё одна распродажа стартовала в магазине KeysOff. Интернет-площадка предлагает со скидкой до 55% ключи к операционным системам Windows 10 Pro и Windows 10 Home, а также офисный софт Microsoft Office для Windows и macOS наряду с полезными утилитами.

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Обзор магазина

Для начала рассмотрим сам магазин ключей для софта. Домашняя страница усыпана играми. На момент написания материала на главной закреплены Call of Duty Modern Warfare 2019 и Black Ops 4, Yakuza: Like a Dragon, Anno 1800 и ещё несколько популярных игр.

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На верхней панели вне зависимости от того, на какой странице вы находитесь, можно сменить язык и валюту. Русский язык присутствует, но сайт русифицирован не полностью. Также стоит отметить, что рубли в списке валют появляются только после выбора русского языка.

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Мы уже не первый раз пишем о распродажах в магазине KeysOff, но сейчас впервые за всё время появилось важное обновление. Нет, отдельной категории с ключами для операционной системы Windows 10 и для офисного программного обеспечения Microsoft Office не появилось. Зато добавили раздел с утилитами, о которых мы детальнее поговорим, когда дело дойдёт до предложений, доступных на распродаже.

Остальные категории все остались без изменений. В EPIC GAMES остаётся Borderlands 3 с дополнениями и Deluxe-изданием по цене от 23 долларов до 116 долларов. В BATTLENET GAMES – несколько частей Diablo за 23-35 долларов, StarCraft Remastered за 11 долларов с небольшим и две уже упомянутые выше части CoD за 70 долларов.

Как всегда, самые дорогие игры остаются в разделе UPLAY. Большинство из них стоит 70 долларов или на пару долларов дороже. Например, Watch Dogs Legion и Assassin’s Creed Valhalla. В ORIGIN – игры компании EA во главе с симулятором FIFA 21 чуть более чем за 70 долларов. Больше всего игр в разделе STEAM. Цены варьируются от 36 долларов за Truck & Logistics Simulator до 120 долларов за NBA 2k21 – Mamba Forever.

Купить Windows 10 со скидкой

Итак, теперь самое время перейти к списку предложений на летней распродаже. Начнём с ключей к операционным системам Windows. Профессиональное издание стоит чуть более 9 долларов. Однако, если покупать две лицензии одним комплектом, то придётся заплатить порядка 14 долларов, то есть примерно 7 долларов за штуку.

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По мало кому понятным причинам магазин KeysOff продаёт лицензии к Windows 10 Home дороже, чем Professional. Один ключ стоит почти 10 долларов. Опять же, покупка двух лицензий выгоднее, так как в таком случае средняя цена одной лицензии составляет порядка 8 долларов.

На распродаже также доступны Windows 10 Enterprise 2019 LTSC стоимостью почти 11 долларов и серверные Windows Server 2016 / 2019 Standard стоимостью по 19 долларов с небольшим. Все точные цены указаны ниже в таблице. Вместе со стоимостью вы найдёте ссылки для перехода в магазин. Для получения скидки нужно использовать промокод SOLE40. К слову, KeysOff продаёт лицензии OEM (Original Equipment Manufacturer).

Ключ
Промокод
Цена по акции
В магазин
Windows 10 Pro
SOLE40
$9,10
Windows 10 Pro | 2 шт.
SOLE40
$14,08
Windows 10 Home
SOLE40
$9,79
Windows 10 Home | 2 шт.
SOLE40
$16,29
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE40
$10,96
Windows Server 2019 Standard
SOLE40
$19,27
Windows Server 2016 Standard
SOLE40
$19,27

Купить Windows 10 и MS Office со скидкой

Теперь время пришло поговорить о наборах офисных программ, доступных в рамках Microsoft Office Professional Plus. Но и без Windows 10 мы тоже не обойдёмся. Для начала отметим, что отдельно MS Office Pro Plus можно приобрести примерно за 25 долларов (издание 2016) и за почти 33 доллара (издание 2019).

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Сразу завершим тему отдельных предложений, прежде чем перейти к комплектам из двух предложений. Программу Microsoft Visio Professional Plus (2019) можно купить почти за 20 долларов. Почти в 36 долларов обойдётся Microsoft Office 2016 Home & Student. Издание 2019 стоит чуть дороже, а точнее на доллар с небольшим.

Если вы являетесь счастливым обладателем iMac и MacBook на базе операционной системы macOS, для вас тоже есть предложение на распродаже. А точнее два – Microsoft Office 2016 Home & Business и Office 2019 Home & Business. Акционная цена с учётом скидки составляет приблизительно 70 долларов и 117 долларов соответственно. Набор программ Microsoft Office 2019 Home & Business, но уже для персональных компьютеров на Windows стоит почти 51 доллар.

Купить комплект с Windows 10 Pro и Microsoft Office 2016 Professional Plus можно со скидкой примерно за 29 долларов. Менее чем полдоллара нужно доплатить за Microsoft Office 2016 Professional Plus в комплекте с OEM-лицензией к операционной системе Windows 10 Home. Если же вам нужно приобрести издание MS Office 2019 Professional Plus придётся выложить из своего кошелька почти на 10 долларов больше.

Как всегда, стоимость каждого предложения со ссылками на интернет-магазин KeysOff ждут вас в таблице ниже. Для получения 55-процентной скидки нужно использовать во время оформления заказа в корзине промокод SOLE55.

Ключ
Промокод
Цена по акции
В магазин
Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE55
$25,10
Microsoft Office 2019 Professional Plus
SOLE55
$32,60
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Pro
SOLE55
$29,30
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home
SOLE55
$29,61
Microsoft Office 2016 Home & Student
SOLE55
$35,41
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro
SOLE55
$38,68
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home
SOLE55
$38,74
Microsoft Office 2019 Home & Student
SOLE55
$36,89
Microsoft Office 2019 Home & Business | Windows
SOLE55
$50,73
Microsoft Office 2016 Home & Business | macOS
SOLE55
$69,18
Microsoft Office 2019 Home & Business | macOS
SOLE55
$116,69
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
SOLE55
$19,67


И в завершение рассмотрим несколько новых утилит, которые появились в магазине программного обеспечения KeysOff. Первая – Wise Care 365 для повышения стабильности, производительности и безопасности операционной системы Windows. Это инструмент для очистки реестра, диска и остальных программных компонентов персонального компьютера. Стоимость подписки на один год для одного ПК составляет чуть более 5 долларов.

Вторая утилита – iBoysoft NTFS персональных компьютеров на операционной системе macOS. Стоимость составляет немногим более 6 долларов. Утилита нужна тем, кто хочет решить проблему взаимодействия между Windows и macOS. Она обеспечивает доступ к чтению и записи любой версии файловой системы NTFS в среде macOS.

Третья новинка – Advanced SystemCare 14 Pro стоимость порядка 6 долларов тоже. При этом речь о подписке для одного ПК на один год. Утилита представляет собой универсальный оптимизатор персональных компьютеров. Она даёт возможность полностью очистить операционную систему Windows и ускорить её работу.

Четвёртая утилита называется MacBooster 8. Её стоимость в магазине KeysOff составляет чуть более 7 долларов (пожизненная лицензия). Программное обеспечение ориентировано на очистку операционной системы macOS от нескольких десятков типов нежелательных файлов и отвечает за удаление вредоносного софта.

Total Uninstall Standard – пятая доступная по скидке лицензия. Стоимость по акции снижена до 8 долларов. Программа позволяет быстро удалить ненужные файлы, которые занимают пространство на жёстком диске. Кроме того, она может отслеживать процессы установки для оптимизации накопителя.

Шестая утилита – Ashampoo Photo Commander 16. Она обойдётся приблизительно в 9 долларов. Утилита представляет собой решение «всё в одном» для просмотра, редактирования, конвертирования и публикации фотоснимков. Заказать одну утилит (или все шесть) можно по ссылкам в таблице ниже.

Ключ
Цена по акции
В магазин
Wise Care 365 | 1 год
$5,11
iBoysoft NTFS Standard | macOS
$6,14
Advanced SystemCare 14 Pro | 1 год
$6,14
MacBooster 8 | Пожизненная лицензия
$7,16
Total Uninstall Standard
$8,19
Ashampoo Photo Commander
$9,21

Оформление заказа

Теперь перейдём к оформлению заказа ключа для операционной системы Windows 10 Pro. Сначала нужно зарегистрировать новую учётную запись. Для этого просто добавляем лицензию в корзину, вводим там промокод SOLE40 для получения 40-процентной скидки и жмём Proceed to Checkout.

После этого система предложит войти в свою учётную запись или перейти к созданию нового аккаунта. При желании вы можете продолжить как гость без авторизации и регистрации. Для оплаты рекомендуется выбрать сервис Cwalletco, с помощью которого вы уже сможете использовать PayPal.

При желании можно сразу рассчитаться напрямую с карты VISA или MasterCard. После оплаты ключ будет отправлен на электронную почту. При возникновении вопросом можно написать в живой чат на сайте либо по адресу service@keysoff.com. Поддержка работает в режиме 24/7. К слову, на главной странице KeysOff есть напоминание о 100-процентной гарантии возврата денег.

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