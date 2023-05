Производительность в Gollum повысили до 16%.

Стал доступен новый графический драйвер AMD Software Adrenalin версии 23.5.1 с поддержкой игры The Lord of the Rings: Gollum, но, что интересно, поддержки новой видеокарты Radeon RX 7600 в нём пока нет. В Gollum драйвер повышает производительность видеокарт Radeon RX серий 7900 и 6000 при 4K разрешении до 16% и 12% соответственно.

Инженерам компании удалось исправить ряд значимых проблем, которые приводили к нестабильности и ошибкам в приложениях и играх. Исправлены: критические ошибки в DaVinci Resolve Studio при проигрывании видео; искажения экрана при переключении между окнами с игрой и видео на некоторых видеокартах, включая Radeon RX 6700 XT; критические ошибки в Call of Duty: Modern Warfare II на видеокартах Radeon RX 580 и подобных; повышенное использование памяти при компиляции шейдеров в The Last Of Us Part I.

В числе нерешённых проблем повышенное энергопотребление серии видеокарт Radeon RX 7000 на некоторых конфигурациях с несколькими мониторами высокого разрешения; проблемы с заиканием видео на конфигурациях с несколькими дисплеями при воспроизведении одновременно с игровым процессом; снижение производительности в некоторых VR играх; вылеты в RuneScape на видеокартах Radeon RX 5700 XT. В установщике драйвера по-прежнему отключена возможность сброса настроек из-за ряда потенциальных проблем.

Источники AMD