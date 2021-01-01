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Intel Core i9-11900K на 5,2 ГГц бьет рекорды CPU-Z, а инженерные образцы i9 и i7 покоряют 3DMark

Разгон позволил Intel Core i9-11900K опередить Ryzen 7 5800X во всех сценариях CPU-Z. Финальный образец гораздо лучше инженерных, которые с переменным успехом пытаются догнать 5800X в 3DMark.
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Результаты производительности представителей 11-го поколения в CPU-Z и Cinebench уже появлялись в сети, но один из пользователей китайского форума ChipHell испытал образцы в ряде сцен 3DMark, добавив к сравнению Coffee Lake Refresh, Comet Lake и AMD Zen3.

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Также стоит упомянуть новый результат Core i9-11900K в CPU-Z. На частоте 5,2 ГГц процессор улучшил свои показатели, набрав 706 и 7198 баллов в однопоточном и многопоточном тестах. Такие результаты позволяют выиграть в обоих сценариях у Ryzen 7 5800X, что подчеркивает @harukaze5719 в своем Twitter.

Источник: ChipHell

 

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В TimeSpy Core i9-11900K ES обошел Ryzen 7 5800X на 3%, образец i9-11900 ES показал совсем не впечатляющие результаты, расположившись в самом низу сравнительного графика, а i7-11700 ES оказался на 7% хуже i7-10700K — сказываются низкие базовые частоты и недостаточная оптимизация.

В TimeSpy Extreme ситуация меняется и Ryzen 7 5800X вырывается вперед на 2%. В нижней части также наблюдаются перестановки — i9-11900 ES обходит i9-9900K и i7-11700 ES. В Fire Strike Extreme с большим отрывом лидирует Ryzen 7 5800X, остальные участники находятся приблизительно на одном уровне.

Источник: ChipHell

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Результаты показывают, что образцы 11-го поколения уже могут навязать борьбу Ryzen 7 5800X, а прирост производительности финального образца i9-11900K в CPU-Z позволяет предположить, что флагман Intel в разгоне сможет опередить 5800X, но при гораздо большем энергопотреблении и температурах.

Источник: ChipHell [1], [2]

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Теги

amd intel amd ryzen rocket lake-s amd или intel intel 11-gen ryzen 7 5800x
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Egor Ka
16:14
не бойся обед твоей маман интел не сворует
Intel Core i9-11900K на 5,2 ГГц бьет рекорды CPU-Z, а инженерные образцы i9 и i7 покоряют 3DMark
Egor Ka
16:13
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Intel Core i9-11900K на 5,2 ГГц бьет рекорды CPU-Z, а инженерные образцы i9 и i7 покоряют 3DMark
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