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Графический чип AMD Navi21 получает поддержку функции Memory Access at Last Level
Новая функция с нераскрытым механизмом действия найдена в патчах ядра Linux

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В очередном обновлении ядра Linux были обнаружены патчи для включения поддержки новой функции видеокарт Sienna Cichlid. Стоит напомнить, что Sienna Cichlid — это внутреннее название AMD для семейства графических чипов Navi21 нового поколения RDNA2. По информации, известной на данный момент, различные версии Navi21 станут основой видеокарт Radeon RX 6900 и RX 6800.

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Название новой функции Memory Access at Last Level или MALL. Специалисты, обнаружившие MALL, отмечают, что новая функция может быть связана с новым контроллером дисплея Display Core Next (DCN) 3.0. Однако и семейство графических чипов Navy Flounder, Navi22, обладает поддержкой DCN 3.0, но для них изменений внесено не было. На данный момент неизвестны функции, возлагаемые на MALL, поскольку описание отсутствует в патче.

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Портал Phoronix считает, что эта функция предназначена для повышения энергосбережения новых видеокарт. Некоторые пользователи, уверенные в применении продвинутой системы кеширования в графическом чипе Navi21, связывают эту функцию с алгоритмом, снижающим количество обращений к видеопамяти, но никакого обоснования этому нет. Многие уже отказались от идеи существования мифического Infinity Cache в текущем поколении видеокарт, утверждая, что эта функция появится в графических чипах Navi3X, которые также были замечены в коде ядра Linux.

Источник: @blueisviolet и Reddit u/stblr
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Anglesmith
13:56
"Название новой функции... MALL... На данный момент неизвестны функции, возлагаемые на MALL". Неизвестны функции этой новой функции? Жаль.
Графический чип AMD Navi21 получает поддержку функции Memory Access at Last Level
Зю
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