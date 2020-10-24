Графический чип AMD Navi21 получает поддержку функции Memory Access at Last Level
Новая функция с нераскрытым механизмом действия найдена в патчах ядра Linux
В очередном обновлении ядра Linux были обнаружены патчи для включения поддержки новой функции видеокарт Sienna Cichlid. Стоит напомнить, что Sienna Cichlid — это внутреннее название AMD для семейства графических чипов Navi21 нового поколения RDNA2. По информации, известной на данный момент, различные версии Navi21 станут основой видеокарт Radeon RX 6900 и RX 6800.
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Название новой функции Memory Access at Last Level или MALL. Специалисты, обнаружившие MALL, отмечают, что новая функция может быть связана с новым контроллером дисплея Display Core Next (DCN) 3.0. Однако и семейство графических чипов Navy Flounder, Navi22, обладает поддержкой DCN 3.0, но для них изменений внесено не было. На данный момент неизвестны функции, возлагаемые на MALL, поскольку описание отсутствует в патче.
Портал Phoronix считает, что эта функция предназначена для повышения энергосбережения новых видеокарт. Некоторые пользователи, уверенные в применении продвинутой системы кеширования в графическом чипе Navi21, связывают эту функцию с алгоритмом, снижающим количество обращений к видеопамяти, но никакого обоснования этому нет. Многие уже отказались от идеи существования мифического Infinity Cache в текущем поколении видеокарт, утверждая, что эта функция появится в графических чипах Navi3X, которые также были замечены в коде ядра Linux.
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