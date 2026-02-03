В долгосрочных планах разработчиков реализовать поддержку всех процессоров.

В программе OCCT для стресс-тестирования компьютеров появится встроенная утилита для настройки и разгона процессоров Intel. Новые возможности были реализованы в рамках партнёрства разработчиков программы, организации OCBASE, и компании Intel.

Источник изображения: OCBASE

Новый инструментарий первоначально ориентирован на процессоры Intel, начиная с семейства Granite Rapids, но в долгосрочных планах разработчиков реализовать поддержку всех процессоров. Пользовательский интерфейс OCCT был значительно обновлён, чтобы соответствовать новым возможностям и позволять изменять параметры процессора в режиме реального времени во время выполнения стресс-теста. Такой подход позволяет ускорить итерации между настройкой и проверкой системы.

Инструмент для настройки в настоящее время находится в закрытом бета-тестировании, публичный релиз ожидается в ближайшие недели. Наряду с новым инструментом разработчики выпустили совершенно новую тему оформления Intel в бело-синих цветах.

Накануне Intel представила процессоры Xeon 600 семейства Granite Rapids-WS для рабочих станций. Новая серия состоит из одиннадцати моделей, пять из которых будут продаваться в рознице в коробочном варианте. Флагманским процессором серии является 86-ядерный Xeon 698X, который оснащается 336 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Используются исключительно P-ядра с технологией Hyper-Threading. В зависимости от модели поддерживается 8- или 4-канальная конфигурация памяти, 80 или 128 линий PCIe 5.0. Все модели, в названии которых в конце стоит буква X, имеют разблокированный множитель для разгона. Набор инструкций Advanced Matrix Extensions (AMX) был расширен новым форматом FP16. Цены начинаются от 499 $, цена флагмана — 7699 $. Первые OEM-системы с процессорами Intel Xeon 600 появятся в продаже к концу марта 2026 года.