До релиза эвакуационного шутера Marathon остаётся чуть больше месяца. С момента выпуска Destiny в 2014 году это первая игра от Bungie, известной студии, создавшей культовую Halo во времена оригинальной Xbox. Релиз должен стать знаменательным событием, как на ПК, так и на игровых консолях. Игра, похоже, не является требовательной к «железу», что позволит использовать возможности PlayStation 5 Pro в довольно интересных целях.

Страница игры на официальном сайте PlayStation сообщает, что на игровой консоли PS5 Pro игра Marathon работает с внутренним разрешением рендеринга 5K. Но на экран изображение выводится в разрешении 4K после обработки технологией PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). По всей видимости, речь идёт о работе технологии PSSR в режиме сглаживания, аналоге режима Native AA в наборе AMD FilelityFX Super Resolution (FSR). Изображение рендерится в более высоком разрешении, а затем преобразуется в более низкое с повышением чёткости и качества.

Marathon станет первой соревновательной игрой для PS5 Pro с внутренним рендерингом в разрешении 5K, пишет Wccftech. Однако специалисты отмечают, что для игр данной категории приоритет обычно отдаётся производительности, поэтому было бы логичнее использовать возможности оборудования для режима 4K 120 FPS. Возможно, такой режим будет предусмотрен, может быть, игра даже будет работать с высокой частотой кадров при рендеринге в разрешении 5K — на момент написания информации по режимам и производительности нет.

К слову, ходят слухи, что к марту 2026 года Sony может представить новую версию PlayStation Spectral Super Resolution — PSSR 2.0. Ожидается не только повышение качества, но и производительности.

Дату релиза Marathon объявили днями ранее. Игра выйдет 5 марта 2026 года, предварительные заказы уже открыты на стандартное и расширенное издание. Также в фирменном магазине Bungie доступно коллекционное издание со статуэткой одного из персонажей, различной атрибутикой и прочими бонусами.