Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты

Пришествие DirectX 9.0 начало менять игровую индустрию и требовать больше видеопамяти, но не одной видеопамятью этот список ограничился...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Введение

При недавнем обзоре универсальной системы для ретро игр, которая уверенно обхватывает игровой контент начиная с 1992 года и заканчивая 2002 годом, то есть фактически укладываясь в целое десятилетие - читателям этого было мало и они остались не удовлетворены тем, что фигурирующая в обзоре видеокарта Geforce 3 TI не была протестирована в более поздних играх периода 2004-2005 годов. Поэтому пришлось прогнать и эти тесты.

Немного истории

Статьи я пишу не для себя, а для публики. Как впрочем и собираю репаки то же не для себя, а для конечного пользователя. И благодаря этой системе уже был совершена масштабная пересборка тридцати двух репаков старых игр и они все были успешно адаптированы под установку/запуск в среде Windows 98SE. Львиную заслугу этой адаптации внес не Ваш покорный слуга, а программист ayuanx c гитхаба, который адаптировал две динамических библиотеки - это "pal-ddraw" и "ogg-winmm" под совместимость как с новыми операционными системами, так и старыми - навсегда перечеркнув многие проблемы запуска старых игр не только на современном программном обеспечении, но и на актуальном той поры. Раскрывать их в этом материале я не буду, так как это требует отдельного и детального материала по поводу запуска ретро игр в современных реалиях. 

За время работы над пересборкой репаков я в параллели пытался писать данный материал. А так как делать два дела одновременно не всегда верно, то не обошлось без "фиаско". Статус K.I.A. (убит в бою или груз 200) заработал Athlon 64 3200+, который у меня получилось раздобыть с горем-пополам. И это была сильная дизмораль, так как оставшийся у меня Sempron хоть и поддерживал SSE3, но абсолютно не поддавался замедлению путем снижения множителя - этого с ним не позволяет сделать моя материнская плата, плюс разгон на этой платформе исчерпал себя от слова совсем. Материнская плата не умеет регулировать напряжение через биос и именно этот момент и был ключевым для смерти Athlon 64. Я слишком расслабился, думая что разгон на смешных 165МГц не способен убить процессор. Оказывается способен и еще как. В итоге пришлось вновь искать процессор и он был найден - теперь это Athlon 64 3000+ на том же ядре без поддержки SSE3. Теперь о разгоне процессора больше и речи не идет, так как нет желания уложить еще и материнскую плату случайно.

Выходим из режима "ретро"

Что это значит? Просто увеличиваем объем оперативной памяти до 1Гб. Этого объема будет вполне достаточно, чтобы прогнать на системе игры 2004-2005 годов.

Тестировать будем в двух режимах - это стоковый вариант и вариант с разгоном. В этот раз пришлось снизить частоты разгона видеокарты, так как более тяжелые игры начали укладывать на лопатки графический процессор и он стал вести себя крайне нестабильно и поползла геометрия. Поэтому разгон в данном случае составит скромных 15%. Сначала улетел процессор в кремневую валгаллу, теперь и видеокарта сдает позиции - последнее не удивительно, но об этом немножечко позднее.


Прогоним пару синтетических тестов

В предыдущем материале мы были свидетелями того, что более старый драйвер работает быстрее как в играх, так и в синтетике. Подобрать компромиссный вариант который был бы таким же быстрым и при этом способным справляться с более новыми играми у меня не получилось, поэтому приоритетным драйвером является ForceWare 93.71 из предыдущего материала, а приоритетной операционной системой - Windows XP.

Конфигурация системы

  • Процессор: Athlon 64 3000+ (ADA3000AEP4AX);
  • Кулер: Боксовый кулер AMD;
  • Материнская плата: EPOX EP-8HMMI-A;
  • Оперативная память: 2х512 Мб Samsung PC-3200;
  • Видеокарта: ASUS V8200 Deluxe (Geforce 3 TI 64Мб);
  • Звуковая карта: Creative SB0060 (Sound Blaster Live! 5.1)
  • Жесткий диск: IDE Seagate ST380011A 80 Гб;
  • Блок питания: FSP ATX-400PNR;
  • Операционная система: Windows XP SP3 Home Edition;
  • Драйвера видеокарты: ForceWare 93.71.

Так как было высказано пожелание видеть в тестах 3D Mark 03 - выполняю это пожелание Но начнем мы с 3D Mark 2001 SE.

При разгоне графического процессора на 15% в этом тесте получается получить прирост равный 11%. Новые драйвера под натиском появления новых версий DirectX и выпуска Nvidia более свежих линеек видеокарт даровали видеокарте статус "битая, крашенная". В прошлом материале мы были свидетелями того, что в этом тесте разогнанный вариант с новым драйвером не способен догнать номинальный со старым драйвером.

Здесь величина прироста равна величине прироста от разгона, т.е. 15 процентов. Само прохождение теста вызывает боль и разочарование, так как видеокарта дышит только в первом тесте с небом и самолетами. Следом можно наблюдать предсмертные конвульсии от обилия шейдеров в экране или высокополигональных моделей троллей c которыми видеокарта уже не справляется и частота кадров сваливается ниже 15 кадров в секунду.

Запуск 3D Mark 03 указал видеокарте на открытую дверь на выход, и как писал Александр Грейам Белл про открытые и закрытые двери - одна закрылась, но открылась другие. А пользователь уже сам решает - в какую дверь он отправит свою видеокарту. Теперь давайте посмотрим как дела обстоят в играх, которые шагнули в эру DirectX 9.0.

Тестирование в играх

Откроем тестовую сессию игрой Halo: Combat Evolved. Игрой, которая дошла до ПК только спустя два года после релиза на консоли Xbox.

В данной игре прирост соответствует величине разгона в 15%. Кто-то спросит: почему я отключил шейдеры? Ответ очень прост - это стрелялка от первого лица с наличием массового противника на локациях значительной величины и программисты делающие порт на ПК зачем-то написали то, что можно было реализовать простыми кубическими и сферическими картами на шейдерах. Зачем так было делать - не понятно. Визуально оно не выглядит лучше, но отъедает много ресурсов. Поэтому играть с шейдерами на этой видеокарте крайне не комфортно, особенно при наличии в кадре противника. Картинка начинает работать дикими рывками. Вот так и портятся порты, но прославляется консольное железо. Так как на ПК приходится либо отключать шейдеры, либо снижать разрешение. Получить оригинальную картинку при высоком разрешении и играбельной частоте кадров не представляется возможным. К слову данное разрешение - это разрешение Voodoo 2 работающей в SLI режиме.

При разгоне видеокарты получается получить прирост практически идентичный величине разгона в 14%. И вот снова приходится отключать шейдеры для тестового замера. Но в реальности игровые условия для этой видеокарты выглядят несколько иначе и лучше чем в игре Halo, так как добиться задуманной картинки с вменяемым уровнем производительности на этой видеокарте получится. Но нужен разгон видеокарты и ни в коем случае не отключать "Bump Maps" иначе игра очень сильно потеряет от задуманной картинки разработчиками. Так как у игры есть своя ахиллесова пята.

На скриншоте видно: как выглядит игра с традиционной моделью освещения, которая закрашивает треугольники. И смотреть на это больно. Так как в Doom 3 используются низкополигональные модели - всего 2000 полигонов на модель, эквивалентом является ~ Quake 3. Если использовать традиционную модель освещения, то картинка из Quake 3 выглядит куда симпатичнее.

А вот как задумана картинка. И вот на этот вариант картинки уже можно смотреть. На лицо "читтинг обыкновенный", когда модель освещения рассчитывается не благодаря треугольникам, а благодаря отдельной карты нормалей снятой с эквивалентной высокополигональной модели имеющей более десяти тысяч полигонов. Плацебо в действии и оно работает, вот только частота кадров от этого "плацебо" снижается и требует значительного увеличения объема видеопамяти и оперативной памяти из-за чего эта игра первая прекратила поддержку Windows 98SE с ее документированным ограничением в 512Мб оперативной памяти.

В игре Half-Life 2 получается достигнуть прироста 14% от разгона. В отличии от Doom 3 в игре Half-Life 2 использовались шейдеры, но ими не злоупотребляли, зато злоупотребили геометрией моделей используя в среднем 6000 полигонов на модель, что в три раза больше, чем в игре Doom 3. И ирония в том, что здесь не приходится гонятся за компромиссом, а просто запустил и играешь с хорошей частотой кадров.

Прирост в тропическом боевике составил 12%. Несмотря на скромную частоту кадров в графике из тестового замера - эта игра самая быстрая из всех. При движении по карте можно запросто увидеть 80+ кадров при этом не смотря в небо или землю, а в плюс/минус нагруженной сцене. И весь секрет здесь в особенности дизайна - в игре нет городских локаций, как в Half-Life 2, а количество полигонов на модель ~4000 на глаз, что позволяет получить хорошую картинку и быстродействие на огромных локациях.

Разгон в этой игре 2005 года позволяет выбраться из кинематографичной частоты кадров и приблизится к игровой. Примечателен тот факт, что среди игр 2005 года - она использовала DirectX 8.0, а оригинал игры прекрасно работает в среде Windows 98SE. (Чего не скажешь про локализованную версию, которой минимально нужен Windows XP) В игре сделан упор на физическую модель, а не красочную картинку. И именно этим она примечательна. До сих пор помню как отвалившийся осколок бетона во время перестрелки меня убил прямо пред сохранением. Именно поэтому пройденная игра до сих не забыта.

Еще один представитель игры 2005 года, который способен работать на данной видеокарте. Величина прироста производительности в этой игре эквивалентна величине разгона. На момент 2005 года видеокарте разгон графического процессора необходим как воздух. 

Заключение

И как там говорил доктор Бетругер: "You need product. I give you product!" Хотели тестирование - получите/распишитесь. Что можно сказать об данной видеокарте? Даже в играх 2005 года она еще была способна подавать признаки жизни, особенно если ее разогнать. Отсутствие 128Мб набортной памяти делает видеокарту идеальным решением для ретро игр, так как можно старые игрушки запустить в высоком разрешении и быстродействии, ну и можно посмотреть на игры новой эпохи, которые опирались на шейдеры для улучшения качества картинки.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

half-life 2 halo doom 3 fear geforce 3 ti pariah
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
8
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплекта вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых фотографиях были замечены украинские самолеты, базирующиеся в Польше
3
Самолеты Су-57 ударили по Киеву малозаметными ракетами Х-59
5
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
ВСУ впервые применили в Курской области «раритетные» американские снаряды с лазерным наведением
+
Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
Redmi K80 Pro, преодолевший рубеж в 3 млн баллов в AnTuTu, будет стоить дешевле OnePlus 13
+
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
1
Харебин: Цель ВСУ продержаться в Курской области до избрания нового президента США - достигнута
2
Найден межзвездный туннель в локальном пузыре нашей солнечной системы благодаря созданной 3D-карте
1
Солнечная вспышка X-класса вызвала массовые отключения радиосвязи по всему миру
+
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
CNN: США отправят на территорию Украины подрядчиков для обслуживания ЗРК Patriot и F-16
+
Финляндия разместит базу разведывательных беспилотников НАТО вблизи границы с Россией
1
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
7
Google удалил более 10 миллиардов результатов поиска контента, защищенного авторским правом
+
SHOT: Войска РФ взяли 23 опорника и приблизились к Купянску на 1,5 километра
+
Intel в ближайшие недели выпустит исправление для повышения производительности Core Ultra 200S
+
Команда Байдена завершает дела перед приходом Трампа
2
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
36
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
7
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
От ПМ к разочарованию - отечественные пистолеты, которые не оправдали ожиданий
5
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Стоит ли PlayStation 5 Pro 800 евро, и есть ли смысл переходить на неё с обычной PlayStation 5
+
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем