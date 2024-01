Bitpanda и ФК «Бавария Мюнхен» отныне работают вместе: платформа из Вены вступает в стратегическое «платиновое партнерство» с баварцами в качестве «эксклюзивного криптопартнера». Официальное начало партнерства состоялось 12 января в стартовом матче 17-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Игра закончилась уверенной победой хозяев. Дублем отметился Мусиала. Изображение: BitpandaОтныне Bitpanda получит выгоду «помимо широкого присутствия на телевидении» и «рекламы на «Альянц Арене» в Мюнхене». Кроме того, на криптоторговой платформе есть варианты партнёрства с игроками. Согласно заявлению для прессы, благодаря согласованному пакету прав в рамках соглашения платформа и футбольный клуб стремятся более тесно связать свои бренды и способствовать взаимному росту. Bitpanda также подчеркивает свою лидирующую позицию на рынке в Германии.

Эрик Демут, соучредитель и генеральный директор Bitpanda, видит параллели между компанией и клубом: «Бавария и Bitpanda объединяет сильный менталитет победителя и стремление к тому, чтобы становиться лучше с каждым днем».

Совместное партнерство было заключено незадолго до конца года на клубной территории мюнхенской «Баварии». Ян-Кристиан Дрезен, генеральный директор клуба сказал, что, как и «Бавария», Bitpanda является лидером рынка в своей области.

Стоит сказать пару слов о Bitpanda. Компания стала известна в 2021 году, когда австрийский необрокер и криптотрейдер запустил новый продукт: с так называемыми «биржевыми криптовалютами» (ETC) венская компания вывела на рынок Германии новые финансовые продукты, которыми можно торговать биткоином или Ethereum на фондовых биржах или с другими брокерами.

Позже на рынок вышли ETC для Ethereum и для индексов Bitpanda, которые отображают пакеты криптоактивов.

«Bitpanda биткоин-ETC - это полностью защищенная биржевая криптовалюта в евро, которая отслеживает цену BTC. ETC физически защищен биткоинами, которые хранятся в холодном хранилище регулируемого крипто-кастодианта», - говорит Bitpanda.

Компании ING, Postbank, Targo Bank или DKB, а также ряд онлайн-брокеров, таких как Flatex, Scalable Capital или smartbroker, названы партнерами. Кроме того, ETC котируется на электронной бирже XETRA Deutsche Borse.

Это дает многим людям более легкий доступ к инвестициям в биткоин, а с 2022 года - в Ethereum, а также к индексам, которые Bitpanda запустила с новыми партнерами. ETC от Bitpanda наиболее сопоставимы с ETN, то есть с так называемыми биржевыми нотами. В любом случае, покупатель должен знать, что инвестирует не напрямую в биткоин, а в финансовый продукт, который показывает только цену BTC (или ETH).

Продукты, торгуемые на бирже (ETP), по сути, не являются чем-то новым для криптоиндустрии. Например, Scalable Capital сотрудничает с Coinshares, чтобы предоставить своим клиентам доступ к биткоину (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и XRP. Венская фондовая биржа также запустила ETP для биткоина и Ethereum с партнером 21Shares из Швейцарии.

Bitpanda привлекла партнеров Quirin, частный банк, банковский дом Scheich, Jane Street и Flow Traders к работе с ETC. Для реализации проекта была создана дочерняя компания Bitpanda Issuance GmbH, и продукт был одобрен немецким регулятором финансовых услуг Bafin. ETC можно торговать через ISIN, то есть номер для уникальной международной идентификации ценных бумаг. ETC нельзя предлагать в Великобритании или США.

Вложение в ETC, конечно, рискованно. «Учитывая структуру ETC, которая направлена на прямое копирование ценовой тенденции биткоина путем полного обеспечения каждой выпущенной ноты, инвесторы подвергаются высоким рискам», - пишет Bitpanda. Это новый источник дохода для компании. Bitpanda взимает 2% годовых за управление новым финансовым продуктом.