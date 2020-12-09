Даже GeForce RTX 3090 не может совладать с Cyberpunk 2077 в 4K — официальные тесты NVIDIA
Вчерашний предрелизный тест горячо ожидаемой уже многие месяцы (или даже годы) игры Cyberpunk 2077 продемонстрировал достаточно скромные требования, выдвигаемые приложением, при средних настройках качества и чрезвычайно высокие в случае возникновения желания выставить всё на максимум — в разрешении 4K с активированной трассировкой лучей даже GeForce RTX 3090 отказывалась выдавать хотя бы 30 к/с, не говоря уже про комфортное значение в 60 к/с.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Впрочем, уже через несколько часов разработчики потребовали удалить результаты тестирования с сайта Tom's Hardware, аргументируя данное решение тем, что исследователи использовали версию игры без патча нулевого дня, в результате чего показатели могли быть занижены.
Что ж, если результаты от сторонних исследователей не совсем верны, то следует обратить свой взор на официальные «замеры» от специалистов NVIDIA, которые удалось раздобыть ресурсу VideoCardz.
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Для своих изысканий исследователи NVIDIA вооружились настольным процессором Intel Core i9-10900K, 32 Гбайт оперативной памяти, а также тремя видеокартами — GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti.
Взглянув на результаты тестирования, можно отметить, что вчерашние тесты от специалистов Tom's Hardware были верны: даже флагманская GeForce RTX 3090 не в состоянии обеспечить хотя бы минимальное значение кадровой частоты в 30 fps, удовлетворяющее нетребовательных геймеров, демонстрируя лишь 22 fps, не говоря уже о RTX 3080 и RTX 2080 Ti, которые способны «выдать» 15,5 и 13,4 fps соответственно.
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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA
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Частично помочь в сложившейся ситуации может применение технологии DLSS, однако даже её активация не позволяет GeForce RTX 3090 преодолеть заветную планку в 60 к/с при разрешении 4K и максимальных настройках качества.
Остаётся надеяться, что будущие патчи и новые версии графических драйверов всё же позволят требовательным геймерам насладиться игрой на максимуме.
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