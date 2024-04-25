Впрочем, покупатель этот был не совсем обычным

Глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг лично доставил первый ускоритель вычислений в сфере искусственного интеллекта DGX H200 первому покупателю. Впрочем, покупатель этот был не совсем обычным – им оказался Сэм Альтман, руководитель компании OpenAI, являющейся одним из лидеров на рынке генеративных ИИ-решений. Фотографии встречи опубликовал в соцсети X (Twitter) один из учредителей OpenAI Грег Брокман.

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DGX H200 – это новейший ускоритель ИИ-вычислений NVIDIA, оснащенный 141 гигабайтом памяти HBM3e. Использование столь производительного оборудования позволит OpenAI ускорить работу над нейросетью GPT-5. NVIDIA надеется избежать возникновения дефицита подобных решений на рынке, но, как считают эксперты, даже если сроки ожидания заказанных клиентами H200 будут не столь длительными, как в случае H100, оперативно удовлетворить спрос «зеленые» все равно не смогут, поскольку в мире наблюдается настоящий ИИ-бум, в котором участвует множество крупных технологических компаний. К счастью для геймеров, игровые графические ускорители, за исключением флагманских, плохо подходят для обучения нейросетей — в противном случае цены на видеокарты в магазинах были бы выше рекомендованных в 2-4 раза, как во времена криптовалютной лихорадки.