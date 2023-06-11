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Репортаж с B&D Game Fest 2023

В первую субботу лета я посетил мероприятие под названием B&D Game Fest 2023, проходившее в московском Институте Бизнеса и Дизайна и посвященное разработке игр.
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Утро субботы первых выходных лета в Москве выдалось хмурым и дождливым. Победив в себе закономерно возникшее ленивое настроение с желанием остаться дома и плотно засесть за компьютер на весь день, я всё-таки взял себя в руки и поехал в Институт Бизнеса и Дизайна, где на протяжении 3 и 4 июня проходил игровой фестиваль B&D Game Fest 2023. Данное мероприятие проводится уже в третий раз, событие носит достаточно локальный характер, но этим оно и уникально: представленные на нём игры и прототипы игр, как компьютерные, так и настольные, разработаны силами студентов данного учебного заведения, где есть направление гейм-дизайна. Я подобное творчество всецело одобряю и поддерживаю - может что интересное из этого всего выйдет, так что не смог позволить себе проигнорировать это событие. К слову, узнал я о нём совершенно случайно во время посещения Geek Picnic 2023 неделей ранее.

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Экспозиция заняла несколько помещений на втором этаже «универа». Находящиеся в разработке или уже готовые игры представлены на оформленных тематическими плакатами стендах в первом достаточно просторном помещении. Практически, как ИгроМир на минималках… Сильно так на минималках, но зато живой и даже с российскими проектами. Тут же пара комнат с компьютерами, на которых можно погонять более сырые, но не менее интересные прототипы будущих потенциальных инди-хитов. Далее ещё одна комната с играми, а рядом, в самом тихом углу – зона настольных игр.

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В большом тёмном зале, драпированном чёрными шторами, идут публичные дискуссии на тему российской игровой индустрии и её будущего с приглашенными весьма интересными спикерами, включая Алексея Копцева – руководителя студии Cyberia Nova, разрабатывающей весьма интересный проект «Смута». Вы, наверно, уже слышали про эту многообещающую action/RPG в уникальном для видеоигр антураже Смутного времени в истории Российского государства. Само собой, в рамках дискуссии всё же больше каких-то общих рассуждений на культурологические темы, чем сугубо игровой конкретики.

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От себя добавлю, что мне хотелось бы застать ренессанс российского геймдева, ведь умели же в начале нулевых годов время от времени выпускать время от времени достаточно крепкие середнячки и даже откровенные хиты, создавая крайне удачные проекты в жанре стратегий, а то и вовсе балансирующие на стыке разных жанров. Вспомнить хотя бы «Корсаров» и «Дальнобойщиков» с «Космическими Рейнджерами», да и ещё много чего. Хотя и откровенный треш тоже тогда наши делали нередко – ну тут уж вступает в силу правило о том, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Также не могу не вспомнить, как часто тогда российские игровые журналисты не без удовольствия отмечали, что многообещающий долгострой S.T.A.L.K.E.R. (после ознакомления с рабочими билдами которого людей надо было буквально откачивать и приводить в себя, настолько это всё было крышесносно) делается не условными полумифическими заокеанскими «ребятами из Blizzard», а буквально нашими людьми, работающими в небольшой киевской студии GSC. Были времена!

Ну да ладно, а что у нас собственно с новыми разработками, представленными на данном мероприятии? Были тут истории и чисто геймплейные, основанные на какой-то определённой механике, и по большей части визуальные (в основном, в стилистике комиксов), и даже сюжетные и просто концептуальные. Просто перечислю наиболее интересное из того, что сам успел посмотреть и опробовать.

Hypnomemoria – игра в стиле JRPG, выполненная в стилистике аниме и пиксельарта, рассказывающая историю главного героя, которому предстоит пройти определённую терапию, чтобы пережить заново некое трагическое событие из прошлого. Игра, разрабатываемая силами двух человек, скоро получит публичную демо-версию. Следить за судьбой проекта можно в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/hypnomemoria.

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Guns’n’Gums (другой вариант названия - Gun n Gums) – игра в прикольной стилистике и с достаточно качественным трехмерным визуалом, в которой предстоит играть за кота с большой пушкой, отстреливающего разных наседающих со всех сторон монстров-жвачек. Фактически это аренный шутер с видом сверху на выживание, но тут есть нюанс. Не случайно разработчики позиционируют данную аркаду как ритм-игру: боекомплект быстро заканчивается, а для перезарядки оружия необходимо нажимать кнопку «пробел» строго в такт бодренькой музыке. Ну и плюс ещё некоторые механики вроде как тоже завязаны на ритм саундтрека, так что отстрел разных видов жвачек лучше и бодрее происходит под музыку. Кстати, врагов тоже несколько разных видов, каждый со своими особенностями. Игра, в целом, ощущается уже достаточно готовой, есть несколько уровней с разными особенностями и врагами, но в свободном доступе пока не представлена (как и многие другие из представленных наработок).

Farmobot – ранний прототип игры-головоломки про робота, в плане стилизации сильно смахивающая на Portal. В задачи игрока входит сажать семена в определенных местах уровня, поливать их водой и собирать ещё большее количество семян с каждого выросшего деревца. Игра представляет собой головоломку-платформер с видом строго сбоку, но выполнена в 3D графике. Пока можно оценить ранний билд игры, собранный специально к выставке https://shiiiiroiiii.itch.io/farmobot. Оптимизация, правда, пока хромает и для нормального запуска нужна достаточно мощная видеокарта, как минимум GTX 1650.

The Wolf Game – игра с приятной визуализацией (за оформление отвечает художница Greyviline), где предстоит играть за фурри-волка, который является писателем-сценаристом и представляет себя на месте героев своих произведений. В представленном демо-уровне можно было сыграть за детектива в сеттинге из нуар-фильмов, преследующего некоего неуловимого опасного преступника и разбивающего выстрелами источники света (прям как в Hitman) для того, чтобы не дать ему произвести точный выстрел в героя. В будущем планируется создать несколько уровней-сценариев, отличающихся отыгрываемой нами ролью и, соответственно, игровым процессом.

Тени Ассары – игра в стиле квест с поиском активных предметов и достаточно проработанной рисованной визуализацией. Из интересного – достаточно проработанный и самобытный мир, который можно весьма условно охарактеризовать как тёмное фэнтези с восточным колоритом, а также детективный сюжет.

Skeledventure - платформер с видом сбоку с элементами головоломки в мультипликационном стиле. Играем за смешного скелета, который может кидать свой череп, которым также можно управлять – перекатываться и прыгать, в том числе, отскакивая от поверхностей. Головоломки, как правило, строятся на физических взаимодействиях разных ящиков, кнопок и т.п., иногда приходится решать их на скорость.

Wake Up – игра с геймплеем, состоящим из ряда головоломок, визуально как бы нарисованная фломастерами. Автор игры, Александра Яковлева, создавала данный проект практически в одиночку на движке Unity. Забегая немного вперёд, данная игра была объявлена лучшей игрой фестиваля.

Лично мне больше всего запомнился проект «Что вспомните вы?», который даже и игрой-то сложно назвать в полноценном понимании, скорее определенный интерактивный опыт с рефлексией автора на актуальные темы и достаточно сильной неожиданной концовкой. Кто хочет ознакомиться, вот ссылка: https://artsartsa.itch.io/bilberry?secret=cSYQbr3dGF6SPwjDErdIePS4vvc.

Ближе к вечеру в зале, где до этого проходили дискуссии, состоялось награждение представленных проектов. Номинаций было достаточно много – лучший сюжет, лучший геймплей, лучший визуальный стиль и т.п. Тут всё достаточно спорно и лично я, например, не смогу объективно сравнить проекты разных жанров с разным подходом к визуальному стилю в принципе и игровым механикам. С другой стороны, в силу большого количества номинаций, свою награду получила, наверно, половина представленных разработок.

Награждение разработчиков Hypnomemoria

Награждение разработчиков Guns’n’GumsНаграждение разработчицы Wake Up

По окончании официальной части участников и гостей B&D Game Fest ждала часть максимально неофициальная – выступление DJ SPCCSM. При том, приставка DJ тут весьма условна – парень делает очень крутые чиптюн-композиции на оригинальном звуковом процессоре оригинального Nintendo Game Boy 1989 года выпуска (который даже ещё не Color), подключенного к ноутбуку со специальной софтиной LSDJ (сокращенно от полного названия Little Sound DJ, а не то, что вы подумали).

Вообще, если честно, я сначала думал, что будет как-то поскучнее, что ли, и мой интерес к данному действу будет чисто олдфажно-академическим. Но на самом деле это было такое рубилово на час-полтора, что не осталось ни одного любителя скромно так постоять в сторонке у стенки, все плясали так, как будто пляшут в последний раз. Я даже видео оттуда решил залить на специально созданный по такому случаю Ютуб-канал. Музыкальная пауза, в общем. Всем – танцевать.

Кому понравилось – тут можно ещё много его музыки послушать в отличном качестве, рекомендую: https://spccsm.bandcamp.com/music

Так вот прошёл день, оставив достаточно много положительных эмоций, а также некоторые вещи, над которыми стоит подумать. За дальнейшей судьбой некоторых проектов буду следить, поддерживая контакты с их авторами. Ребята часто отмечают проблему в виде сложностей с публикацией своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam на фоне всех этих неблагоприятных событий, что порой является достаточно серьезной преградой на пути к созданию полноценного проекта с большим количеством разнообразного контента и механик. Говоря другими словами, сложно во всю силу работать над игрой, когда дальнейшие перспективы весьма туманны. Но с этим, я надеюсь, ситуация тоже рано или поздно наладится.

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