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Canyon Wired Mouse M-05 - обзор дешёвой мышки с хорошей эргономикой и приятным дизайном

Может ли "дёшево" быть "хорошо"? С этим вопросом я попытаюсь разобраться в рамках обзора наиболее бюджетной мышки Canyon Wired Mouse M-05, представленной на российском рынке.
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Сегодня я буду рассказывать про недорогие мышки, что стало, практически, отдельной рубрикой моего блога. На этот раз речь снова пойдет о продукции бренда Canyon, а именно - о проводной модели Canyon Wired Mouse M-05, которая сочетает в себе низкую цену, приятный дизайн и удобную эргономику.

Упаковка и комплектация

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Первоначально, получив доступ к данным образцам и повертев в руках коробочки с данными мышками, я испытывал некоторый скепсис. Который, впрочем, скоро прошел. Коробочки небольшие, сделаны из тонкого картона, при неаккуратном хранении и транспортировке они могут легко деформироваться и слегка утратить товарный вид. Однако, я по достоинству оценил задумку: данная упаковка создавалась с прицелом на заботу об экологии. Так, размер коробочек не сильно больше размера самих мышек и не добавляет лишнего объёма и веса, что делает возможным транспортировку большего количества мышек за раз, то есть, снижает транспортные расходы и выбросы вредных веществ в окружающую среду.

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Коробки лишены каких-либо пластиковых элементов и блистеров, что упрощает задачу их переработки на вторсырье. Внутри расположилась небольшая инструкция в виде сложенного гармошкой листка и сама мышь в чехле из 100% биоразлагаемого материала, похожего на полиэтилен. Данный чехол нужен для того, чтобы защитить софт-тач покрытие, которым покрыта почти вся поверхность мышки за исключением низа.

На российском рынке доступны несколько цветовых решений – серого, темно-синего и голубого цветов. По данным с официального сайта производителя, они называются «сумеречный серый» (модель носит индекс CNE-CMS05DG), «Ниагара» (CNE-CMS05BX) и «сапфир» (CNE-CMS05BL). Стоит отметить то, что на упаковке серой версии мышки она изображена скорее защитно-зеленого цвета, чем серого. Цвет остальных передан более точно. Также стоит отметить и то, что изображения мышек на упаковке не в масштабе 1:1, а немного меньше реального.

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Характеристики

Разрешение оптического сенсора составляет 1000 dpi, заявленный производителем ресурс кнопок – 3 миллиона кликов. Размеры мышки составляют 108 мм, 72 мм и 40 мм по длине, ширине и высоте соответственно. Вес небольшой – всего 77 грамм. Провод у мышки стандартный для недорогих «офисных» моделей, не особо толстый и достаточно гибкий, его длина составляет полтора метра.

Дизайн и эргономика

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Скажу сразу – изгибы корпуса предполагают использование мышки Canyon M-05 только в правой руке, левшам она не подойдёт. В остальном же форма очень удобная, даже мне с достаточно большим размером руки и длинными пальцами удалось удобно взять мышь всей рукой. Мышь имеет не особо большие, но и не слишком маленькие размеры. Комфорта доставляет и приятный как визуально, так и на уровне тактильного восприятия, софт-тач. Ход клавиш хороший, клик четкий, но немного громковатый. Колесо как на классических мышках, прокручивается с ощутимым шагом, оно полностью из черного пластика без резиновой накладки, но с насечками, улучшающими сцепление с пальцем. Нажатие на колесо не совсем удобное за счет того, что микрик под ним достаточно туговатый и колесу легче провернуться в ту или иную сторону при отклонении направления приложения усилия пальца пользователя от нормали к плоскости поверхности, на которой находится мышь. Проще говоря, не четко сверху вниз.

В целом, дизайн хороший в плане удобной эргономики и приятного внешнего вида, однако немного покритикую странное решение. Конструктивно корпус мышки состоит из верхней части, двух боковых деталей и основания. И самый странный момент тут в том, что дизайнеры зачем-то сделали «декоративный» стык, имитирующий стык между левой боковой деталью и верхней деталью корпуса. При этом, уже настоящий стык расположен рядом, чуть правее. Зачем так сделали – самая большая загадка. Нижняя деталь мышки сделана из пластика черного цвета без покрытия, имеются четыре улучшающие скольжение по столу и по коврику ножки в виде кружков диаметром примерно 8 мм и достаточно хорошей гладкой поверхностью.


Реальный тест

Мышка Canyon M-05 - наиболее простая и не содержит в себе никаких необычных особенностей и дополнительных функций. Да и ждать каких-то высоких характеристик от компонентной базы и сенсора тоже было бы глупо с учетом наиболее доступной цены данной модели. Всё очень стандартно, однако мышь в целом удобна в эксплуатации, её корпус анатомической формы хорошо лежит в руке, софт-тач приятен на ощупь, клик и скролл уверенные и четкие. К мышке не приходится привыкать, если речь об использовании в базовых вещах, для чего она, в общем, и создана. При желании её можно использовать и для игр. Конечно же, когда нет лучшего варианта под рукой. В этом плане данная мышка будет лучшей альтернативой как ноутбучному тачпаду, так и большинству собратьев из своей ценовой категории. В двух словах – рабочая лошадка.

Вердикт

Из недостатков, которые можно назвать более-менее существенными, я могу выделить лишь то, что у данной мышки нет кнопок вперед/назад, часто используемых во время работы с браузерами и в некоторых других случаях. В остальном же это неплохой продукт, естественно, если говорить о наиболее бюджетном сегменте. Отдельно стоит учесть хорошую гарантию от производителя, которая составляет целых 24 месяца, то есть, два года. Обычно такой срок дают на более серьезные и дорогие продукты, да и то - далеко не всегда. В данном случае, это позволит перестраховаться от теоретически возможных проблем с надежностью и не «заплатить дважды», как в известной поговорке, учитывая низкую цену продукта, которая составляет примерно 400 - 500 рублей в розничных сетях, а где-то Canyon M-05 можно было найти и за 300 рублей (прим. - но там их быстро раскупили).

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