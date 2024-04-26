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Редакция
События в мире Михаил Андреев
РФ поддерживает стремление Боливии к присоединению к БРИКС — Лавров
Потихоньку БРИКС начинает напоминать ЕС, который собирался из экономических соображений, а теперь — из политических. Последствия очевидны.

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Страны так называемого глобального Юга десятками выстроились в очередь на вступление в БРИКС. Связано это с тем, что большая часть мира устала от диктата Соединённых Штатов и возглавляемого ими коллективного Запада и видит в возглавляемом Россией и Китаем экономическом объединении реальную, рабочую альтернативу нынешней западоориентированной экономической и финансовой системе. Значительная часть Южной Америки стремится в БРИКС, и вот, сегодня соответствующее желание озвучила глава МИД Боливии Селинда Соса в рамках встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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По словам госпожи Сосы, Боливия выразила желание стать частью БРИКС и надеется скоро формализировать данный процесс. Российский коллега поддержал стремление руководства Боливии, заявив, что страна является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке.

В этом году Россия является председателем БРИКС, а следующий саммит объединения, на котором, скорее всего, и будет принято решение о расширении экономического союза, пройдёт в октябре в Казани. Сколько стран будут приняты в БРИКС этой осенью, неизвестно.

Важно другое: БРИКС, как и любой союз, формируется для укрепления общих возможностей всех входящих в его состав государств. Принимать в БРИКС страны просто из политических соображений, как это происходит в Евросоюзе, который изначально, если что, должен был быть союзом Германии и Франции, а затем разросся, объединив в себя кучу стран-дармоедов, пожалуй, не стоит. Учиться надо на чужих ошибках, а не на своих.

#россия #политика #экономика #брикс #боливия
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