Финальная версия прошивки Android 16 уже прошла внутреннее тестирование и готовится к распространению в ближайшее время

Китайская компания Xiaomi постепенно обновляет все ранее выпущенные устройства для глобального рынка, которые, как было объявлено, получат оболочку HyperOS 3. Если быть точным, то в настоящее время несколько международных моделей устройств производителя получили прошивку на базе ОС Android 16, и, как сообщалось ранее, ожидается, что бренд выпустит следующее обновление для большего числа смартфонов.

Очередным дополнением к упомянутому списку стала прошлогодняя популярная модель Poco X6 Pro. Так портал XiaomiTime сообщает, что финальная версия сборки HyperOS 3 для этого телефона уже миновала стадию внутреннего тестирования. Это говорит о том, что вскоре владельцы данного устройства смогут установить на него стабильное обновление Android 16. Таким образом, обновленный список телефонов, которые скоро будут обновлены, выглядит следующим образом: Poco X6 Pro, Poco X7 Pro, Poco F7, Poco F7 Pro, Poco M6 Plus 5g, Poco M7 4G, Poco C75, Poco M6, Xiaomi Pad Mini, Redmi Note 14 Pro в версиях 5G и 4G, Redmi 15 4G, Redmi Note 14 Pro + 5G, Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14C, Redmi Note 13R, Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13X а также Redmi A3 Pro.

В настоящее время обновление HyperOS 3 уже получили следующие устройства: Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, серия Xiaomi 15T, линейка Xiaomi 15 и Poco F7 Ultra.