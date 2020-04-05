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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: автомобильный очиститель воздуха, ультрафиолетовая лампа и другое

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Брелок с видеокамерой

Казалось бы обычный брелок, повесил на ключи и забыл. Но этот брелок может добывать ценную информацию, осуществляя скрытую видеосъемку. Гаджет может записывать как видео со звуком, так и аудиодорожку отдельно. Емкость аккумуляторной батареи составляет 300 мАч. Это обеспечивает 4 часа записи в качестве 720р. Есть разъем USB и слот под microSD карту объемом до 32 ГБ. Такую покупку вряд ли одобрят силовые структуры, для которых вы будете считаться шпионом.Посмотреть товар

Цена: 1 520,39 руб.

Видеорегистратор Xiaomi Dash Cam

Девайс поставляется в фирменной коробке белого цвета, она выполнена из плотного картона, а регистратор внутри надежно закреплен, поэтому за безопасность доставки переживать не следует. На верхней стороне упаковки находится изображение самой камеры, а на других ее сторонах написана краткая инструкция пользования гаджетом и ее характеристики. Данное устройство совместимо со всеми мобильными телефонами, что работают на операционных системах от Android 4.4 IOS или 8.0 и выше. Рабочая температура девайса варьируется от -20 до 60 градусов. Заводской провод имеет длину в 3.5 метра, чего вполне достаточно для комфортного пользования. Присутствует поддержка ночного виденья в радиусе до 20 метров. Имеется встроенный микрофон, записывающий звук неплохого качества. Угол обзора объектива составил 140 градусов.Посмотреть товар

Цена: 4 430,86 - 5 538,78 руб.

DR.BEI Электрическая звуковая зубная щетка

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Электрическая зубная щетка, обладает высокой вибрацией которая очищает поверхность зуба со скоростью до 3000 раз в минуту. Есть кнопка плавного переключения режима. Простая в обращении, низкий уровень шума, предусмотрена зарядка от адаптера 220 вольт. В комплекте есть сменные насадки под разное очищение.

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Цена: 2 992,50 руб.

Электрический триммер

Перед Вами отличный мужской триммер от Китайского бренда Kemei. Он очень компактный - его размеры 13 х 2,4 сантиметров. Мощность - 2 Вт. Устройство изготовлено из АБС и нержавеющей стали. Помимо триммера, в комплекте идут 3 дополнительных насадки, а также щетка для чистки. Одного заряда хватает на 60 минут непрерывной работы. Посмотреть товар

Цена: 745,01 - 819,35 руб.

Xiaomi mi ja автомобильный очиститель воздуха

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Этак корпорация не перестает радовать новыми технологичными гаджетами. Про этот, вычитал на одном автофоруме, особо годная вещь для автомобилей без кондиционеров. Закрепил девайс на панель, включил и уже не дышишь в жару, выхлопами других машин. Купил себе такой, доволен. За несколько минут убирает любые запахи, включая запах сигарет. Работает бесшумно. Закрепить можно где угодно. Покупкой остался доволен.Посмотреть товар

Цена: 7 944,85 - 8 870,51 руб.

Ультрафиолетовая лампа

Данное оборудование эффективно убивает бактерии, вирусы, удаляет запахи. Ее нужно использовать в рабочем состоянии не более 1 часа. После использования нужно проветривать помещения в течение 15 минут. При работе лампы нельзя находиться в комнате людям и животным. Бактерицидная лампа широко используется в домах, школах, магазинах, больницах. Данный товар представлен разных размеров, на каждый из них предоставляется гарантия, сроком до 2 лет. Посмотреть товар

Цена: 199,05 - 278,98 руб.

Звуковой датчик для включения и выключения света

Это устройство ещё называют акустическим выключателем. Я думаю, многие видели в кино, как герои выключают или включают свет в доме двойным хлопком. Спасибо китайской промышленности, за то что теперь такое устройство стоит сущие пустяки. А именно его цена всего 110 руб. вместе с доставкой. Порог шума для включения составляет примерно 60 Дб, что соответствует звонкому хлопку в ладоши.Посмотреть товар

Цена: 55,16 руб.

Widesea Кемпинг-штатив

Приспособление для крепления казана, котелка и прочих принадлежностей на природе. Специальные металлические штанги устанавливаемые в грунт с цепочкой и крюком для удержания изделия. Конструкция регулируется по высоте до 2 метров. Прочная и устойчивая, изготовлена из алюминия.  Посмотреть товар

Цена: 864,91 руб.

Мужские кроссовки

Удобные летние мужские кроссовки, резина и приятная сетчатая ткань отличное сочетание. Лёгкие, сидят удобно. Сам внешний вид достаточно симпатичный красивые резиновые вставки и сочетание цветов придаёт им приятный видок. На выбор есть все размеры от самых маленьких до больших. Посмотреть товар

Цена: 1 277,38 - 1 334,94 руб.

Профессиональный ручной консервный нож

Консервный нож из высококачественной нержавеющей стали. Очень удобное приспособление, с помощью которого вы сможете открывать жестяные банки с консервами и делать это максимально ровно. Открывашка имеет удобную и прочную пластиковую ручку, на конце которой рядом с ножом есть металлическая опора, служащая для того, чтобы лезвие шло под нужным углом.

Открываются банки очень легко, без приложения больших усилий, как пишут в отзывах. Для открытия банки нужно несколько раз пройти по кругу, проворачивая специальную ручку. Товар действительно качественный. Его заказали почти тысяча человек. Рейтинг 4.9 звезды.Посмотреть товар

Цена: 525,19 - 542,77 руб.

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