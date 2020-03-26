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HIGH

MEDIUM

LOW Согласитесь, если посмотреть на картинки в общем, то в глаза ничего не бросается. Однако FPS отличается заметно. Давайте же перейдем к рассмотрению отдельных деталей скриншотов. Консольщиков попрошу обильно натереть свои экраны мылом, чтобы обеззаразить четкие изображения от пк-коронавируса :)

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Итак, давайте начнем анализ изменений в графике с самого главного - с рук оружия Артема.

Самый серьезный "скачок" в графике заметен в переходе с "низких" на "средние" настройки графики. Чуть меньше отличаются "средние" от "высоких". Отличительная черта "низких" настроек качества - текстуры становятся более мыльными и заметно снижается детализация. Вы видите разницу между "высокими", "ультра" и "экстримом"? Лично я рассматривал с лупой скриншоты и не смог увидеть явных отличий. Единственное, мне кажется, что на настройках "ультра" малость меньше "мыла", а на вот "ультра" от "экстрима" не отличаются ничем.

Теперь переходим рассматривать объект на ближней дистанции - грузовик, заваленный камнями.

Опять самый большой "графический скачок" происходит при переходе от "низких" настроек графики к "средним". Также стоит отметить, что хоть и самая "мыльная" текстура капота на "низких", но даже "экстремальная" графика не отличилась в этом плане четкостью, как по мне, это позор. даже в Сталкере машины выглядели более четко. Эта же игра своими металлами мне очень напомнила мыльный Fallout 4, где металлические поверхности вроде бы издалека выглядели неплохо, а вблизи все "затекало мылом".

Заметьте интересную особенность: при смене настроек меняется геометрия ближайшего "мыльного" камня. Также, если судить по камню с более-менее четкой текстурой, то отличия прослеживаются на всех настройках вплоть до "экстрима". "Экстремальные" настройки графики вновь ничем не отличились от "ультра".

Теперь давайте рассмотрим дальние елочки и еще немного посмотрим на камни.



Итак, поздравьте меня! Тут я смог разглядеть, чем "экстрим" отличается от "ультра", присмотритесь к скале на переднем фоне слева. Ее текстурка стала чуть менее мыльная и я бы даже сказал, что прослеживается более четкий параллакс. Также на "экстриме" картинка выглядит более насыщенно, чем на "ультра", которые ничем от "высоких" не отличаются. Хотя, вполне возможно, что тут "виновато" движение солнца, так как погода на локации "Тайга" меняется ежесекундно.

И опять самое явное отличие, которое разглядеть с первого раза все равно сложно, это разница между "низким" и "средним" качеством графики, "низкие" настройки очень явно мылят, а также как раз тут прослеживается очень серьезная разница в игре света, на низких настройках графики теней почти не видно и лес на заднем плане смотрится крайне неестественно.

Теперь переходим к рассмотрению небольшой композиции, где внимание стоит уделить воде, траве, деревьям, дорожному знаку и дальности отрисовки.

Итак, картина вновь та же самая: "низкие" серьезно отличаются от "средних, "средние" слабо отличаются от "высоких", картинка на остальных настройках графики же вполне идентична, отличается лишь игрой света. Также обратите внимание на этот позор с ветками деревьев, которые не удосужились "прикрепить" к стволу.

На "низких" настройках графики особо убого выглядит вода. Она не имеет никаких бликов и отражений. Глобальное затемнение отсутствует как таковое, дальних теней нет. Трава аж сливается от того, какая она мыльная. Даже объекты на средней дистанции, такие как дерево с парящими в воздухе ветвями, заметно теряют в мелкой детализации. Конкретно этот фрагмент на низких настройках просто слился "в кашу". Не спасло даже 4К разрешение.

Итак, мы закончили с Метро Исход. Вас не удивляет, что самый серьезный "скачок" в графике происходит в переходе с "низких" настроек на "средние, при этом "жор" памяти видеокарты увеличивается менее чем на 100 мегабайт, переход на "высокие" увеличивает "жор" еще на 40 мегабайт относительно "средних", разница между "высокими" и "ультра" менее 150 мегабайт, а вот переход от "ультра" к "экстриму" увеличивает "жор" почти на гигабайт видеопамяти! Вы можете со мной долго спорить о том, что между "высокими" и "ультра" разница тоже имеется, но согласитесь, что разница в гигабайт при том, что графика особо не меняется, это чистый маркетинг.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Да, я хотел протестировать вашего любимого ассасина последнего, но поиграв в эту игру 10 минут (первый раз в жизни запускаю какой-то AC после восхитительного во всех планах Unity), я просто плюнул на эту мультяшную казуальщину. Не буду я там рассматривать волосатость ног Алексиоса (я даже запомнил, как его зовут), не дождетесь :)

Поэтому мы переходим к нашему любимому Сталкеру.

Изменялся лишь параметр "установки качества". Рендер не затрагивался, так как как раз-таки он и меняет всю графику в игре.





Максимальные

Высокие



Средние



Низкие