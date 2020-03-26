Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Настройки графики - большая шутка разработчиков игр

для раздела Блоги
2
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

Задумывались ли вы, какая есть реальная разница в графике при переходе от одних настроек качества к более высоким или низким?

реклама

Лично я являюсь максималистом в плане графики. И я всегда добиваюсь лучшего качества картинки любой ценой. Если это максимальные настройки графики, то я могу спокойно поиграть в игру даже с некоторыми тормозами, 30 кадров для меня не приговор. Не играю в сильно динамичные игры.

Но сегодня я решил проверить, как меняется реальное качество картинки в зависимости от выбранных графических настроек. Проверяться это все будет в двух играх из родственных вселенных: первой игрой будет выступать Метро Исход как игра с прекрасной графикой для 2019 года, второй игрой будет выступать мой любимый Сталкер: Тень Чернобыля, как игра с эталонной графикой (красотой картинки, физику не затрагиваем и всякую разрушаемость) на 2007 год (Crysis вышел на полгода позже и там графика цветастая и мультяшная, если уж и сравнивать, то давайте еще и Чистое Небо приплетем, у него с Crysis меньше года разница в возрасте).

реклама

В общем, споры о лучшей графики приберегите для комментариев и, если у вас будет интерес к этой теме, следующая статья выйдет со сравнением графики ТЧ, ЧН и Crysis.

А сейчас давайте же перейдем к рассмотрению картинок на разных настройках качества графики, но для начала уже традиционно начнем с ознакомления с тестовым стендом.

Тестовый стенд

Тестирование игр проводилось на следующей конфигурации:

реклама

Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G; RX 580 8Gb Armor;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: LG 49UK6200PLA Ultra HD 4K, разрешение: 3840x2160 ;
Операционная система: Windows 10 x64.

Metro Exodus

Изменялся лишь пункт настроек "качество" остальные настройки графики были без изменений.

реклама

Для начала рассмотрим, как одна и та же картинка выглядит в целом на разных настройках графики, а далее будем рассматривать детали в отдельности.

EXTREME

 

ULTRA

реклама



HIGH


MEDIUM


LOW

Согласитесь, если посмотреть на картинки в общем, то в глаза ничего не бросается. Однако FPS отличается заметно. Давайте же перейдем к рассмотрению отдельных деталей скриншотов. Консольщиков попрошу обильно натереть свои экраны мылом, чтобы обеззаразить четкие изображения от пк-коронавируса :)

***

Итак, давайте начнем анализ изменений в графике с самого главного - с рук  оружия Артема.

Самый серьезный "скачок" в графике заметен в переходе с "низких" на "средние" настройки графики. Чуть меньше отличаются "средние" от "высоких". Отличительная черта "низких" настроек качества - текстуры становятся более мыльными и заметно снижается детализация. Вы видите разницу между "высокими", "ультра" и "экстримом"? Лично я рассматривал с лупой скриншоты и не смог увидеть явных отличий. Единственное, мне кажется, что на настройках "ультра" малость меньше "мыла", а на вот "ультра" от "экстрима" не отличаются ничем.

Теперь переходим рассматривать объект на ближней дистанции - грузовик, заваленный камнями.

Опять самый большой "графический скачок" происходит при переходе от "низких" настроек графики к "средним". Также стоит отметить, что хоть и самая "мыльная" текстура капота на "низких", но даже "экстремальная" графика не отличилась в этом плане четкостью, как по мне, это позор. даже в Сталкере машины выглядели более четко. Эта же игра своими металлами мне очень напомнила мыльный Fallout 4, где металлические поверхности вроде бы издалека выглядели неплохо, а вблизи все "затекало мылом".

Заметьте интересную особенность: при смене настроек меняется геометрия ближайшего "мыльного" камня. Также, если судить по камню с более-менее четкой текстурой, то отличия прослеживаются на всех настройках вплоть до "экстрима". "Экстремальные" настройки графики вновь ничем не отличились от "ультра".

Теперь давайте рассмотрим дальние елочки и еще немного посмотрим на камни.

Итак, поздравьте меня! Тут я смог разглядеть, чем "экстрим" отличается от "ультра", присмотритесь к скале на переднем фоне слева. Ее текстурка стала чуть менее мыльная и я бы даже сказал, что прослеживается более четкий параллакс. Также на "экстриме" картинка выглядит более насыщенно, чем на "ультра", которые ничем от "высоких" не отличаются. Хотя, вполне возможно, что тут "виновато" движение солнца, так как погода на локации "Тайга" меняется ежесекундно.

И опять самое явное отличие, которое разглядеть с первого раза все равно сложно, это разница между "низким" и "средним" качеством графики, "низкие" настройки очень явно мылят, а также как раз тут прослеживается очень серьезная разница в игре света, на низких настройках графики теней почти не видно и лес на заднем плане смотрится крайне неестественно.

Теперь переходим к рассмотрению небольшой композиции, где внимание стоит уделить воде, траве, деревьям, дорожному знаку и дальности отрисовки.

Итак, картина вновь та же самая: "низкие" серьезно отличаются от "средних, "средние" слабо отличаются от "высоких", картинка на остальных настройках графики же вполне идентична, отличается лишь игрой света. Также обратите внимание на этот позор с ветками деревьев, которые не удосужились "прикрепить" к стволу.

На "низких" настройках графики особо убого выглядит вода. Она не имеет никаких бликов и отражений. Глобальное затемнение отсутствует как таковое, дальних теней нет. Трава аж сливается от того, какая она мыльная. Даже объекты на средней дистанции, такие как дерево с парящими в воздухе ветвями, заметно теряют в мелкой детализации. Конкретно этот фрагмент на низких настройках просто слился "в кашу". Не спасло даже 4К разрешение.

Итак, мы закончили с Метро Исход. Вас не удивляет, что самый серьезный "скачок" в графике происходит в переходе с "низких" настроек на "средние, при этом "жор" памяти видеокарты увеличивается менее чем на 100 мегабайт, переход на "высокие" увеличивает "жор" еще на 40 мегабайт относительно "средних", разница между "высокими" и "ультра" менее 150 мегабайт, а вот переход от "ультра" к "экстриму" увеличивает "жор" почти на гигабайт видеопамяти! Вы можете со мной долго спорить о том, что между "высокими" и "ультра" разница тоже имеется, но согласитесь, что разница в гигабайт при том, что графика особо не меняется, это чистый маркетинг.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Да, я хотел протестировать вашего любимого ассасина последнего, но поиграв в эту игру 10 минут (первый раз в жизни запускаю какой-то AC после восхитительного во всех планах Unity), я просто плюнул на эту мультяшную казуальщину. Не буду я там рассматривать волосатость ног Алексиоса (я даже запомнил, как его зовут), не дождетесь :)

Поэтому мы переходим к нашему любимому Сталкеру.

Изменялся лишь параметр "установки качества". Рендер не затрагивался, так как как раз-таки он и меняет всю графику в игре.


Максимальные

 

Высокие


Средние


Низкие

 

Минимальные

Я всегда называл сталкер честной игрой. Тут даже приближать не надо, чтобы увидеть, что графика в принципе серьезно меняется от смены настроек. Но как изменяется графика? Модельки NPC в сталкере очень древние и изменение настроек графики на них никак не отражается.

На "минимальных" настройках графики мы наблюдаем отсутствие теней, минимальное количество травы,резкие переходы от одного типа поверхности к другому, тусклость картинки не смотря на то, что выбран максимальный рендер,

На "низких" же настройках количество травы не увеличивается. Зато картинка резко становится более насыщенной, выделяется паралакс, появляется игра теней, переходы поверхностей становятся более равномерными и все становится более живым.

На "средних" настройках графики наблюдается резкий "рост" травы, еще чуть-чуть улучшается освещение. В принципе, это справедливо и для дальнейшего повышения настроек графики.

Самый заметный скачок, опять же, наблюдается в переходе от "минимальных" к "низким". При этом FPS также "падает" со 154 до 117 кадров, при этом "жор" видеопамяти увеличивается на каких-то...А, он даже уменьшился на 5 мегабайт! Также заметно аномальное снижение "жора" видеопамяти при переходе с "высоких" настроек на "максимальные".

Опять же, сталкер вышел 13 лет назад (он старше, чем большинство его фанатской аудитории) и даже тогда самые заметные изменения в графике происходили с переходом на "средние" настройки.

Заключение

Как нам удалось выяснить, настройки качества графики - это чистый маркетинг. В наши дни все чаще можно встретить игры с неоправданно высокими системными требованиями для максимальных настроек графики, а когда ты наконец-то включаешь эти "максималки", то понимаешь, что в игре ровным счетом ничего в плане графики глобально не поменялось, зато FPS обвалился вдвое. Хитрые маркетологи уже давно "пронюхали" наш PC-геймерский максимализм в плане графики и стали, мягко говоря, подсовывать нам "настройки-пустышки", графика с которыми мизерно отличается от настроек на шаг ниже, зато FPS несправедливо и резко падает.

Поэтому запомните, что красота графики измеряется глазами, а не настройками, если на глаз вы изменений в картинке не находите, то смысла нет "выкручивать" ползунки сильнее. Играйте на лучшей платформе и с лучшей графикой, но не стоит вестись на уловки маркетологов!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки

Теги

графен графика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
80
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
27
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
43
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
11
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
17
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
6
Qualcomm начнёт обновлять драйверы GPU в мобильных процессорах Snapdragon
7
Xiaomi представила 98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max
+
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
34
Xiaomi прекращает работу над MIUI 11
2
Названы сроки появления оперативной памяти DDR5 от Samsung
17
MSI выпустила 3 игровых монитора Optix с частотой до 240 Гц, откликом 1 мс и ценой всего от $190
16
Оставайтесь дома – большая распродажа серии The Witcher в Steam со скидками до 85%
3
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
14
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
62
Новый пакет текстур для Fallout 4 делает реалистичным весь постапокалиптический ландшафт
2
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
45
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
11
Лучшие антивирусы на Windows 10 для работы из дома в январе и феврале
11
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
20

Популярные статьи

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
49
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
40
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
49
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
21
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
6
ADATA XPG в погоне за двумя зайцами
4
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
9
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
2

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
08:40
Согласен, только, у меня в на сложности бог войны в неполном сете зевса из 3 вещей ушло примерно 3-4 минуты. Вот на сигрюн реально осознаешь насколько все нужно в боевке. 1 удар и ты труп и пока и...
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
Твоя мамка
08:31
Еще раз повторяю сложность реализуется тем что ты должен во первых должен знать атаки каждого врага, должен знать как контратаковать конкретную атаку конкретного роба, в этом и разнообразие еще раз по...
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
Евгений Серебренников
08:29
Пользуюсь до сих пор
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
Kopcheniy
08:28
Да, читая это, возникает мысль, что чем выше человек поднимается (как в прямом, так и в переносном смысле), тем быстрее у него засыхают мозги и здравый смысл. Хотя все должно быть наоборот, по идее. ...
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
Вячеслав Долгополов
08:16
да хейтят не столько новости сколько тебя и твой подход) кем надо быть, что бы это не понять)
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
pOdOnOg
08:15
Как будто новость из года 2015-го и то, уже даже тогда подобных стеляшек было, как говна за баней...
Премьера игрового процесса Rogue Company — сетевого боевика, который издают авторы Paladins
mimigen
08:15
Глупостью и без меня придавят!
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
FELSHER
08:14
Ха-ха! Пока пк мазагы будут закрыты - писать можно все!))
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
idhas
08:12
а asus где?
MSI выпустила 3 лучших игровых монитора Optix с частотой до 240 Гц, откликом 1 мс и ценой всего от $190
whitespirit
08:11
Не дави интеллектом.
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем