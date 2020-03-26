Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Предисловие
Задумывались ли вы, какая есть реальная разница в графике при переходе от одних настроек качества к более высоким или низким?
рекламаЛично я являюсь максималистом в плане графики. И я всегда добиваюсь лучшего качества картинки любой ценой. Если это максимальные настройки графики, то я могу спокойно поиграть в игру даже с некоторыми тормозами, 30 кадров для меня не приговор. Не играю в сильно динамичные игры.
Но сегодня я решил проверить, как меняется реальное качество картинки в зависимости от выбранных графических настроек. Проверяться это все будет в двух играх из родственных вселенных: первой игрой будет выступать Метро Исход как игра с прекрасной графикой для 2019 года, второй игрой будет выступать мой любимый Сталкер: Тень Чернобыля, как игра с эталонной графикой (красотой картинки, физику не затрагиваем и всякую разрушаемость) на 2007 год (Crysis вышел на полгода позже и там графика цветастая и мультяшная, если уж и сравнивать, то давайте еще и Чистое Небо приплетем, у него с Crysis меньше года разница в возрасте).
рекламаВ общем, споры о лучшей графики приберегите для комментариев и, если у вас будет интерес к этой теме, следующая статья выйдет со сравнением графики ТЧ, ЧН и Crysis.
А сейчас давайте же перейдем к рассмотрению картинок на разных настройках качества графики, но для начала уже традиционно начнем с ознакомления с тестовым стендом.
Тестовый стендТестирование игр проводилось на следующей конфигурации:
рекламаПроцессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G; RX 580 8Gb Armor;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: LG 49UK6200PLA Ultra HD 4K, разрешение: 3840x2160 ;
Операционная система: Windows 10 x64.
Metro Exodus
Изменялся лишь пункт настроек "качество" остальные настройки графики были без изменений.
рекламаДля начала рассмотрим, как одна и та же картинка выглядит в целом на разных настройках графики, а далее будем рассматривать детали в отдельности.
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Согласитесь, если посмотреть на картинки в общем, то в глаза ничего не бросается. Однако FPS отличается заметно. Давайте же перейдем к рассмотрению отдельных деталей скриншотов. Консольщиков попрошу обильно натереть свои экраны мылом, чтобы обеззаразить четкие изображения от пк-коронавируса :)
Итак, давайте начнем анализ изменений в графике с самого главного - с рук оружия Артема.
Самый серьезный "скачок" в графике заметен в переходе с "низких" на "средние" настройки графики. Чуть меньше отличаются "средние" от "высоких". Отличительная черта "низких" настроек качества - текстуры становятся более мыльными и заметно снижается детализация. Вы видите разницу между "высокими", "ультра" и "экстримом"? Лично я рассматривал с лупой скриншоты и не смог увидеть явных отличий. Единственное, мне кажется, что на настройках "ультра" малость меньше "мыла", а на вот "ультра" от "экстрима" не отличаются ничем.
Теперь переходим рассматривать объект на ближней дистанции - грузовик, заваленный камнями.
Опять самый большой "графический скачок" происходит при переходе от "низких" настроек графики к "средним". Также стоит отметить, что хоть и самая "мыльная" текстура капота на "низких", но даже "экстремальная" графика не отличилась в этом плане четкостью, как по мне, это позор. даже в Сталкере машины выглядели более четко. Эта же игра своими металлами мне очень напомнила мыльный Fallout 4, где металлические поверхности вроде бы издалека выглядели неплохо, а вблизи все "затекало мылом".
Заметьте интересную особенность: при смене настроек меняется геометрия ближайшего "мыльного" камня. Также, если судить по камню с более-менее четкой текстурой, то отличия прослеживаются на всех настройках вплоть до "экстрима". "Экстремальные" настройки графики вновь ничем не отличились от "ультра".
Теперь давайте рассмотрим дальние елочки и еще немного посмотрим на камни.
Итак, поздравьте меня! Тут я смог разглядеть, чем "экстрим" отличается от "ультра", присмотритесь к скале на переднем фоне слева. Ее текстурка стала чуть менее мыльная и я бы даже сказал, что прослеживается более четкий параллакс. Также на "экстриме" картинка выглядит более насыщенно, чем на "ультра", которые ничем от "высоких" не отличаются. Хотя, вполне возможно, что тут "виновато" движение солнца, так как погода на локации "Тайга" меняется ежесекундно.
И опять самое явное отличие, которое разглядеть с первого раза все равно сложно, это разница между "низким" и "средним" качеством графики, "низкие" настройки очень явно мылят, а также как раз тут прослеживается очень серьезная разница в игре света, на низких настройках графики теней почти не видно и лес на заднем плане смотрится крайне неестественно.
Теперь переходим к рассмотрению небольшой композиции, где внимание стоит уделить воде, траве, деревьям, дорожному знаку и дальности отрисовки.
Итак, картина вновь та же самая: "низкие" серьезно отличаются от "средних, "средние" слабо отличаются от "высоких", картинка на остальных настройках графики же вполне идентична, отличается лишь игрой света. Также обратите внимание на этот позор с ветками деревьев, которые не удосужились "прикрепить" к стволу.
На "низких" настройках графики особо убого выглядит вода. Она не имеет никаких бликов и отражений. Глобальное затемнение отсутствует как таковое, дальних теней нет. Трава аж сливается от того, какая она мыльная. Даже объекты на средней дистанции, такие как дерево с парящими в воздухе ветвями, заметно теряют в мелкой детализации. Конкретно этот фрагмент на низких настройках просто слился "в кашу". Не спасло даже 4К разрешение.
Итак, мы закончили с Метро Исход. Вас не удивляет, что самый серьезный "скачок" в графике происходит в переходе с "низких" настроек на "средние, при этом "жор" памяти видеокарты увеличивается менее чем на 100 мегабайт, переход на "высокие" увеличивает "жор" еще на 40 мегабайт относительно "средних", разница между "высокими" и "ультра" менее 150 мегабайт, а вот переход от "ультра" к "экстриму" увеличивает "жор" почти на гигабайт видеопамяти! Вы можете со мной долго спорить о том, что между "высокими" и "ультра" разница тоже имеется, но согласитесь, что разница в гигабайт при том, что графика особо не меняется, это чистый маркетинг.
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Да, я хотел протестировать вашего любимого ассасина последнего, но поиграв в эту игру 10 минут (первый раз в жизни запускаю какой-то AC после восхитительного во всех планах Unity), я просто плюнул на эту мультяшную казуальщину. Не буду я там рассматривать волосатость ног Алексиоса (я даже запомнил, как его зовут), не дождетесь :)
Поэтому мы переходим к нашему любимому Сталкеру.
Изменялся лишь параметр "установки качества". Рендер не затрагивался, так как как раз-таки он и меняет всю графику в игре.
Я всегда называл сталкер честной игрой. Тут даже приближать не надо, чтобы увидеть, что графика в принципе серьезно меняется от смены настроек. Но как изменяется графика? Модельки NPC в сталкере очень древние и изменение настроек графики на них никак не отражается.
На "минимальных" настройках графики мы наблюдаем отсутствие теней, минимальное количество травы,резкие переходы от одного типа поверхности к другому, тусклость картинки не смотря на то, что выбран максимальный рендер,
На "низких" же настройках количество травы не увеличивается. Зато картинка резко становится более насыщенной, выделяется паралакс, появляется игра теней, переходы поверхностей становятся более равномерными и все становится более живым.
На "средних" настройках графики наблюдается резкий "рост" травы, еще чуть-чуть улучшается освещение. В принципе, это справедливо и для дальнейшего повышения настроек графики.
Самый заметный скачок, опять же, наблюдается в переходе от "минимальных" к "низким". При этом FPS также "падает" со 154 до 117 кадров, при этом "жор" видеопамяти увеличивается на каких-то...А, он даже уменьшился на 5 мегабайт! Также заметно аномальное снижение "жора" видеопамяти при переходе с "высоких" настроек на "максимальные".
Опять же, сталкер вышел 13 лет назад (он старше, чем большинство его фанатской аудитории) и даже тогда самые заметные изменения в графике происходили с переходом на "средние" настройки.
Заключение
Как нам удалось выяснить, настройки качества графики - это чистый маркетинг. В наши дни все чаще можно встретить игры с неоправданно высокими системными требованиями для максимальных настроек графики, а когда ты наконец-то включаешь эти "максималки", то понимаешь, что в игре ровным счетом ничего в плане графики глобально не поменялось, зато FPS обвалился вдвое. Хитрые маркетологи уже давно "пронюхали" наш PC-геймерский максимализм в плане графики и стали, мягко говоря, подсовывать нам "настройки-пустышки", графика с которыми мизерно отличается от настроек на шаг ниже, зато FPS несправедливо и резко падает.
Поэтому запомните, что красота графики измеряется глазами, а не настройками, если на глаз вы изменений в картинке не находите, то смысла нет "выкручивать" ползунки сильнее. Играйте на лучшей платформе и с лучшей графикой, но не стоит вестись на уловки маркетологов!
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