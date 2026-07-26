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Global_Chronicles
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата
В Open Source Imaging Initiative создали портативный МРТ-сканер, напечатав его основные детали на 3D-принтере. Стоимость устройства в 15 раз дешевле клинических аппаратов.
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В зарубежных клиниках цена нового полноразмерного МРТ-томографа стартует от 1,1 миллиона долларов США и может достигать 3 миллионов. Для многих больниц и диагностических центров такое оборудование остается недоступным. Однако энтузиасты из Open Source Imaging Initiative нашли способ кардинально снизить стоимость.

Источник изображения: OSI2

Аппарат OSI2 ONE использует магнитное поле мощностью 50 мТл. Для сравнения: стандартные клинические томографы работают на 1,5–3 Тл. Такая низкая напряженность дает худшее разрешение и больше шумов. Однако, по мнению аналитика Брайана Реммеле, проблему решит искусственный интеллект. Нейросети, обученные на данных с мощных МРТ, смогут дорабатывать изображения, компенсируя недостатки низкого поля. Подобные технологии уже применяют для диагностики деменции на основе 1,6 миллиона снимков мозга.

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Разработчики делают упор на доступность. Даже подержанный полноразмерный МРТ стоит от 100 тысяч долларов США и требует специально оборудованного помещения. Новое устройство ориентировано на регионы с низким уровнем технологической оснащенности. Реммеле отметил, что регуляторные барьеры не помеха, поскольку «никто не запретит собирать такие аппараты в гаражах». Открытая архитектура проекта позволяет исследователям использовать синтетические данные для обучения ИИ, если нет доступа к реальным медицинским снимкам.

#ии #3d-печать #диагностика #медицинские технологии #мрт #open source imaging initiative #открытое оборудование
Источник: tomshardware.com
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