Владелец портативной консоли Steam Deck устал от того, что члены семьи берут его консоль без разрешения и оставляют с разряженной батареей. Решение оказалось радикальным: он превратил консоль в объект, который никто не захочет трогать.
Источник изображения: ConroyyJenkinss на Reddit
ConroyyJenkinss спроектировал в Blender и напечатал на 3D-принтере чехол с шипами. Он полностью меняет эргономику устройства — держать его стало неудобно. Но это только начало.
Внутри корпуса установлен Raspberry Pi, к которому подключены камера для распознавания объектов, динамик и сервопривод. Пользователь написал скрипт на Python: когда камера замечает человека рядом с консолью, динамик проигрывает забавную аудиозапись, а через несколько секунд сервопривод активирует электрошокер. Ток бьет не сильно, но достаточно, чтобы напугать и заставить прекратить играть.
По словам автора, система работает. Теперь никто не трогает его Steam Deck без спроса. Правда, чтобы самому поиграть, приходится снимать чехол и отключать электрошокер — это хлопотно, но, как говорит владелец, оно того стоит. Домочадцы теперь спрашивают разрешения, прежде чем взять консоль.