Пользователь Reddit под ником ConroyyJenkinss модифицировал свою Steam Deck, чтобы отучить родственников брать консоль без спроса.

Владелец портативной консоли Steam Deck устал от того, что члены семьи берут его консоль без разрешения и оставляют с разряженной батареей. Решение оказалось радикальным: он превратил консоль в объект, который никто не захочет трогать.

Источник изображения: ConroyyJenkinss на Reddit

ConroyyJenkinss спроектировал в Blender и напечатал на 3D-принтере чехол с шипами. Он полностью меняет эргономику устройства — держать его стало неудобно. Но это только начало.

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Внутри корпуса установлен Raspberry Pi, к которому подключены камера для распознавания объектов, динамик и сервопривод. Пользователь написал скрипт на Python: когда камера замечает человека рядом с консолью, динамик проигрывает забавную аудиозапись, а через несколько секунд сервопривод активирует электрошокер. Ток бьет не сильно, но достаточно, чтобы напугать и заставить прекратить играть.

По словам автора, система работает. Теперь никто не трогает его Steam Deck без спроса. Правда, чтобы самому поиграть, приходится снимать чехол и отключать электрошокер — это хлопотно, но, как говорит владелец, оно того стоит. Домочадцы теперь спрашивают разрешения, прежде чем взять консоль.