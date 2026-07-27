Исследователи раннесредневекового кладбища муромы на западе России обнаружили захоронение молодой женщины, возраст которого может достигать 1300 лет. Вместе с ней нашли серебряное украшение, которое археологи рассматривают как символический портал, через который душа могла покинуть тело. Украшение имеет форму дискообразной пластины с небольшой круглой крышкой в центре.
Захоронение датируется концом VII или началом VIII века. Его отличительной чертой является богатый церемониальный костюм, который включает в себя сложный головной убор, височные кольца, налобную повязку, кожаные полоски, украшенные металлическими деталями, и два жёстких шейных кольца. Сохранившиеся в почве следы окислённого металла говорят о покрытой мелкими бусинами одежде. Кожаные ремни содержали группы металлических подвесок, издававших звук при движении. Подобные звуковые украшения типичны для ряда средневековых уралоязычных культур Поволжья. Одна из подвесок была выполнена в форме лошади.
Звягинское кладбище обнаружили в 2022 году после сообщения местных жителей о незаконных раскопках. В 2023 году стартовали официальные раскопки, которые ведутся совместными усилиями Нижегородского музея-заповедника и Волжской экспедиции Института археологии Российской академии наук.
В 2026 году исследователи заняты изучением северной части кладбища в поисках наиболее ранних захоронений. На данном участке найдено 42 захоронения. В четырёх могилах найдены лошади размером меньше современных, которые могли иметь церемониальное значение. Ранее нашли деревянные погребальные сооружения из тонких брёвен и покрытых берёзовой корой досок.
Мурома представляла собой средневековый волжско-финский народ, принадлежавший к более широкому уралоязычному культурному миру. Они жили в основном в низовьях реки Оки, к востоку от современной Москвы. Этот народ среди прочих упоминается в «Повести временных лет», где говорится о существовании у него отдельного языка. Данная культура процветала примерно с VIII по X век.