Её датируют концом VII или началом VIII века, что делает могилу наиболее ранним захоронением на этом кладбище

Исследователи раннесредневекового кладбища муромы на западе России обнаружили захоронение молодой женщины, возраст которого может достигать 1300 лет. Вместе с ней нашли серебряное украшение, которое археологи рассматривают как символический портал, через который душа могла покинуть тело. Украшение имеет форму дискообразной пластины с небольшой круглой крышкой в центре.

Изображение: Нижегородский музей-заповедник

Захоронение датируется концом VII или началом VIII века. Его отличительной чертой является богатый церемониальный костюм, который включает в себя сложный головной убор, височные кольца, налобную повязку, кожаные полоски, украшенные металлическими деталями, и два жёстких шейных кольца. Сохранившиеся в почве следы окислённого металла говорят о покрытой мелкими бусинами одежде. Кожаные ремни содержали группы металлических подвесок, издававших звук при движении. Подобные звуковые украшения типичны для ряда средневековых уралоязычных культур Поволжья. Одна из подвесок была выполнена в форме лошади.

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Звягинское кладбище обнаружили в 2022 году после сообщения местных жителей о незаконных раскопках. В 2023 году стартовали официальные раскопки, которые ведутся совместными усилиями Нижегородского музея-заповедника и Волжской экспедиции Института археологии Российской академии наук.

Изображение: Нижегородский музей-заповедник

В 2026 году исследователи заняты изучением северной части кладбища в поисках наиболее ранних захоронений. На данном участке найдено 42 захоронения. В четырёх могилах найдены лошади размером меньше современных, которые могли иметь церемониальное значение. Ранее нашли деревянные погребальные сооружения из тонких брёвен и покрытых берёзовой корой досок.

Изображение: Нижегородский музей-заповедник

Мурома представляла собой средневековый волжско-финский народ, принадлежавший к более широкому уралоязычному культурному миру. Они жили в основном в низовьях реки Оки, к востоку от современной Москвы. Этот народ среди прочих упоминается в «Повести временных лет», где говорится о существовании у него отдельного языка. Данная культура процветала примерно с VIII по X век.