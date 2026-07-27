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Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)

6-дюймовый ридер в современном дизайне с поддержкой стилуса и «умного» ассистента.
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Несмотря на разнообразие электронных книг, большинство пользователей по-прежнему выбирает проверенный временем 6-дюймовый формат с монохромным дисплеем. Модель Onyx Boox Go 6 (Gen II), выполненная в современном компактном корпусе, оснащена экраном Carta 1300 и двухкомпонентной подсветкой, работает на ОС Android с  ИИ-ассистентом, а поддержка стилуса превращает ридер в удобный блокнот.

Технические характеристики

  • Материалы: пластик
  • Цвет: черный/белый/серый
  • Экран: 6" E Ink Carta Plus (Carta 1300), 16 оттенков серого, 1072x1448, двойной сенсор (Metal mesh + емкостный), стекло Onyx Glass
  • Подсветка: двухкомпонентная Moon Light 2
  • Процессор: 8-ядер, 2 ГГц
  • Оперативная память: 3 ГБ
  • Постоянная память: 32 ГБ + microSD
  • Интерфейсы: Wi-Fi 5 Dual, Bluetooth 5.0, USB Type-C
  • Аудио: микрофон
  • ОС: Android 11
  • Чтение: Neo Reader 3.0
  • Поддерживаемые форматы: PDF, CAJ, DJVU, FB2, FB3, HTML, PRC, ZIP, RTF, TXT, DOC, DOCX, MOBI, TXT, EPUB, CBR, CBZ, PPT, PPTX, CHM, BMP, JPG, TIFF, PNG, WAV, MP3
  • Батарея: 1500 мАч
  • Размеры: 149x109x6.75 мм
  • Вес: 162 г
  • Цена: 25 000 рублей 

Комплектация

Go 6 (Gen II) поставляется в картонной коробке под цвет книги с минималистичным оформлением и лишь наклейка на обороте позволяет узнать название модели и ее технические характеристики.  В набор входит сама книга, зарядный провод Type-C на Type-A, скрепка для лотка microSD, краткое руководство пользователя и гарантийный талон. Отдельно можно приобрести активный стилус и «умную» обложку.

Внешний вид

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У ридера фактически нет ребер – корпус скруглен со всех сторон и даже тыльная панель не плоская, а волнообразная. При этом поверхность не скользкая и тактильно приятная, а учитывая небольшие габариты (149x109x6.75 мм) и вес (162 г), держать книгу в руке одно удовольствие.

Ридер ощущается монолитным: скрутке не поддается, люфтов нет. Бонусом идет практически 100% защита от отпечатков, а вот под дождем его лучше не использовать – никакой влагозащиты здесь нет. Модель доступна в черной, белой и серой расцветках.

Дисплей с трех сторон окружают тонкие рамки шириной по 7 мм, снизу же оставили 16 мм для удобного хвата и логотипа. Фронтальную панель полностью защищает стекло Onyx Glass. Вверху справа находится металлическая кнопка со встроенным индикатором, снизу – порт Type-C, микрофон и слот для microSD.

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Чехол выполнен по типу папки, крепясь магнитами к задней части ридера. Подобная конструкция минимально влияет на толщину (12 мм) и вес (245 г). 

Жесткий каркас обтянут полимером – внешняя поверхность, выполненная под кожу, стильно смотрится, а бархат внутри предотвращает появление царапин. При открытии обложки ридер активируется, при закрытии – переходит в режим сна.

Экран

Второе поколение Go 6 оснастили 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus последнего поколения (Carta 1300). Технология способна отображать до 16 оттенков серого и обеспечивает отличную читаемость на ярком солнце. Разрешение 1072x1448 (3:4) дает высокую плотность пикселей (300 ppi).

Здесь двойное сенсорное управление: емкостной слой распознает до пяти одновременных касаний пальцами, а Metal Mesh предназначен для работы с активным стилусом. Стекло имеет олеофобное покрытие для лучшего скольжения, а также антибликовый слой. Подложка по цвету напоминает газетную бумагу.

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Традиционно в ридерах Onyx поддерживается несколько режимов отображения. «Regal» обеспечивает наилучшее качество и удаление артефактов при частичной перерисовке. Минус – при каждом обновлении небольшое моргание. Этот режим хорош как для чтения книг, так и просмотра комиксов. В «HD» такое же качество, но нет мигания и удаления артефактов. Режим не доступен в приложении для чтения. В обоих случаях можно дополнительно активировать сглаживание.

В «Быстром» перерисовка происходит в разы быстрее, но шрифты уже не такие гладкие, а картинки имеют зернистость. Дополнительно можно повысить контрастность и установить эффективность удаления остаточных изображений. Отдельно регулируется контраст, яркость и резкость. Настройки сохраняются в пресетах. Для сторонних приложений можно выполнить оптимизацию под экран ридера.

Подсветка

Для работы при недостаточном освещении предусмотрена фирменная двухцветная подсветка Moon Light 2. Диоды в ней расположены не под экраном, а по его периметру, поэтому свет не бьет в глаза, а технология Flicker-Free убирает мерцание. Подобный подход снижает утомляемость глаз. 

Регулировать яркость и температуру можно как проводя пальцем вдоль границ дисплея, так и в панели управления при помощи ползунков и пресетов. Запас по яркости хороший – обычно хватает середины шкалы. Автоматической регулировки не реализовано.

«Железо»

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В основу аппаратной платформы второго поколения Go 6 лег энергоэффективный процессор Snapdragon 662 4 ядра Cortex-A73 2.0 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 1.8 ГГц) с графикой Adreno 610 и 3 ГБ оперативной памяти. AnTuTu 11 выдает вполне достойные для ридера 245 397 баллов – в игры не поиграешь, но книги открываются за пару секунд, а интерфейс работает без лагов. Под нагрузкой с включенной на максимум подсветкой устройство не нагревается. Пользователю доступно 19,8 ГБ во внутренней памяти. Onyx также бесплатно предоставляет 10 ГБ в облаке, а при необходимости память можно расширить за счет карты microSD.

Устройство предоставляет различные варианты для загрузки файлов: с помощью Wi-Fi 5 Dual (через облако или локальную сеть), по Bluetooth 5.0, через компьютер по кабелю, вставив карту памяти или подключив диск к разъему Type-C. Динамики отсутствуют, но звук можно воспроизводить через беспроводные наушники или колонку. Микрофон позволяет делать голосовые заметки. Геолокация осуществляется по Wi-Fi сетям. Автоповорот не поддерживается – переключаться в альбомную ориентацию придется вручную.

Стилус

Ридер совместим с активным стилусом InkSense Plus, который нужно приобретать отдельно. Устройство выполнено в округлом металлическом корпусе, а благодаря своим размерам (157x9 мм) и весу (15 г), в руке ощущается как обычный карандаш. Отзывчивый полиоксиметиленовый наконечник плавно скользит по стеклу ридера с минимальной задержкой и эффектом параллакса. При падении велик шанс повредить кончик, но в комплекте идет три запасных. Стилус можно примагнитить к задней поверхности ридера или обложки.

Распознается до 4096 степеней нажатия. Сбоку размещена кнопка, переключающая на режим ластика. Сверху расположен порт Type-C с индикатором зарядки. Емкости встроенного аккумулятора (80 мАч) хватает на несколько дней использования. Сэкономить заряд помогает встроенный акселерометр, который пробуждает стилус, когда берешь его в руку.

Go 6 (Gen II) предоставляет множество вариантов взаимодействия со стилусом. Приложение «Заметка» поддерживает разнообразные функции для удобного создания скетчей: большое количество инструментов (кисти, маркеры, карандаши, ручки и т.д.), работу со слоями, создание 2D- и 3D-примитивов, заливку, лассо, ИИ-помощь и прочее. Можно делать письменные записи, а затем одной кнопкой переводить их в текст – программа распознает даже не самый каллиграфический почерк.

Стилус также позволяет оставлять пометки прямо внутри книг, чтобы выделить какие-то тезисы. Внесенные записи затем можно просмотреть не только на ридере, но и на компьютере (файл должен быть в PDF). Еще можно подключиться к большому экрану или проектору, и демонстрировать вывод формул или какие-то построения.

Софт

Go 6 (Gen II) работает на Android 11 с фирменным интерфейсом. Загрузка выключенного ридера занимает 30 секунд, выход из спящего режима – 1,5 секунды. В панели управления (вызывается не только свайпом, но и касанием строки состояния) можно получить доступ к настройкам экрана и беспроводным интерфейсам, активировать стилус или трансляцию на внешний дисплей, повернуть и обновить экран, запустить детский режим и приложение заметок, отрегулировать громкость и подсветку. Также есть функция скриншота с возможностью дополнительных пометок на нем при помощи стилуса.

Следуя последним трендам, в ридере доступен собственный нейросетевой помощник, построенный на языковых моделях OpenAI и Gemini. Он может порекомендовать произведения на определенную тематику, выполнить краткий пересказ книги, расшифровать непонятную фразу или рассказать анекдот. Удобно, что программа умеет открываться в окне и дает выбрать объем ответа, однако, для работы требуется подключение к сети.

Меню разделов располагается снизу экрана. В «Библиотеке» собрано всё, что можно почитать. Обложки показаны матрицей 3x2, можно отобразить книги из сетевого хранилища, из определенной папки или создать полку, есть сортировка, фильтры и поиск, поддерживается синхронизация прогресса чтения с другими устройствами Onyx, доступна статистика по чтению. В «Магазине» можно бесплатно скачать книги на английском языке. «Заметки» позволяют рисовать и делать записи. «Внутренняя память» дает доступ ко всем файлам на устройстве и сортирует их по типам.

Ярлыки всех установленных программ группируются в разделе «Приложения». «Быстрое меню» – это плавающая кнопка для вызова выбранных функций. «Заставки» – местный аналог AoD, который позволяет в спящем режиме выводить дату и время без затрат энергии. «Календарь» синхронизируется с Google, содержит список открытых за день книг и поле для рукописных заметок. «Музыка» подходит для воспроизведения аудиокниг. 

В «Словаре» объединены локальные базы (можно скачать с сайта Onyx), онлайн-переводчик и викисловарь. BooxDrop – утилита для передачи файлов «по воздуху». Push – программа для просмотра RSS-лент, OPDS-каталогов и сохраненных страниц. NeoBrowser – браузер, адаптированный под E Ink. Для установки дополнительных приложений можно воспользоваться магазином Google Play или скачать APK-файл.

В «Настройках» можно персонализировать интерфейс, выбрав элементы для основного меню и шрифты. Доступен выбор управления при помощи свайпов (включая смахивания вдоль границ экрана) или виртуальных клавиш – все гибко настраивается. 

Есть функция обновления прошивки, проверка заряда стилуса и настройки питания – время отключения и перехода в спящий режим, поведение беспроводных модулей и проигрывания аудио в спящем режиме,  энергосбережение и ограничение зарядки аккумулятора на 80%.

Чтение

Предустановлена программа для чтения Neo Reader 3.0 с широкими возможностями персонализации: шрифты, интервалы, поля, выравнивание, отступы, выбор команд при касании различных участков экрана, настройка глубины перерисовки, частоты полного обновления и сглаживания. Утилита понимает большинство современных текстовых, графических и смешанных форматов, а интерфейс адаптирован под компактный экран.

Из функций есть перевод текста в речь, автолистание, обрезка полей, всплывающая панель с инструментами, быстрый доступ к ИИ-помощнику, масштабирование «щипком» и листание свайпами. Поддерживается работа с закладками и аннотациями. Хотя ридер прежде всего предназначен для чтения графической литературы, благодаря функции разбиения страницы на части, также можно смотреть комиксы или читать журнальные статьи без масштабирования. При желании, текст в сканированных документах или графических романах можно распознать и перевести.

Автономность

Компактный тонкий корпус не лучшим образом сказался на емкости батареи – 1500 мАч. Впрочем, вряд ли на устройстве будут делать что-то более энергозатратное, чем чтение книг или записи стилусом, а если учесть энергоэффективное «железо» и E Ink экран, то получим вполне неплохую автономность. Если использовать книгу без подсветки, то аккумулятора хватит на 8600 перелистываний с интервалом 30 секунд, а если подсветку выставить на 50%, то заряд кончится через 5000 страниц. Другими словами, заряжать ридер можно примерно раз в месяц. Конечно, использование беспроводных модулей резко сокращает это время. Поддерживается зарядка мощностью до 10 Вт, а полный цикл занимает 1 час 40 минут. Автономности стилуса хватает на несколько дней активного использования, а его восстановление занимает 55 минут.

Итоги

Onyx Boox Go 6 (Gen II) – компактная электронная книга для художественной литературы, а поддержка стилуса делает из него компактный блокнот для скетчей и рукописных записей. Модель имеет современный дизайн и хорошо ощущается в руке. Экран не слепнет на солнце и поддерживает различные варианты обновления, есть двойная немерцающая подсветка. Интерфейс удобный, поддерживаются различные варианты загрузки книг, файлы открываются быстро, управление гибко настраивается. 

Встроенная «читалка» обладает широкими возможностями, есть встроенные словарь и ИИ-помощник, а открытая ОС позволяет устанавливать сторонние приложения. Автономность позволяет надолго забыть о розетке. Цена все еще высока, хотя и не так, как у моделей с более крупной диагональю. При этом ридер не слишком подойдет любителям графических романов и для работы с документами.

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