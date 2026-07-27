Козимо Бамби из Китая описал миссию к ближайшей черной дыре. Он предлагает использовать парус, разгоняемый лазером, для отправки зонда весом 1 грамм.

Черные дыры создают во Вселенной самые сильные гравитационные поля. Их изучение позволяет проверять теорию относительности Эйнштейна в условиях, недоступных для лабораторных экспериментов. Астрономы уже достигли предела в наблюдениях за этими объектами с Земли. Козимо Бамби из Фуданьского университета в Шанхае предлагает следующий шаг — отправить зонд непосредственно к черной дыре.

Изображение: ESO/L. Calçada/M.Kornmesser

Ближайшая из известных черных дыр — Gaia BH1 в созвездии Змееносца. Она находится на расстоянии 1560 световых лет. Однако, по оценкам автора статьи, в Млечном Пути могут существовать около 100 миллионов черных дыр звездной массы. 92% из них изолированы и не имеют звезд-компаньонов, которые могли бы выдать их присутствие. Статистически одна такая черная дыра может находиться в пределах 20-25 световых лет от Земли. Обнаружить их можно по излучению, которое возникает, когда черная дыра поглощает газ из межзвездных облаков. Современные астрономические обзоры способны зафиксировать такой сигнал.

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Бамби предлагает использовать для разгона зонда парус площадью 10 квадратных метров, изготовленный из диэлектрического метаматериала. Мощный лазер с Земли направляет луч на парус и разгоняет аппарат до трети скорости света за 17 минут. Весь зонд весит около одного грамма. Это микрочип с навигационными, научными и коммуникационными приборами.

При такой скорости полет к черной дыре на расстоянии 20-25 световых лет займет 60-70 лет. Зонд не сможет затормозить и будет вынужден пролететь мимо, собирая данные во время сближения. Передача информации на Землю займет еще 20-25 лет, а это значит, что фактически миссия продлится от 80 до 100 лет.

На данный момент технологии для такой миссии не существуют. Нужен микрочип, способный работать десятилетиями в межзвездном пространстве и передавать данные с расстояния в 20 световых лет. Также требуется космический лазер достаточной мощности. Программа Breakthrough Starshot, которая занималась подобными разработками, была закрыта в сентябре 2025 года. Тем не менее, рабочая группа уже формируется, а на лето 2027 года запланирована международная конференция по этой теме.