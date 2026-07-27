Видеокарта оснащается системой охлаждения с двойным сквозным потоком воздуха.

Китайское издание Chiphell опубликовало обзор видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD, в процессе разборки которой выяснилось, что для модели используется необычная кастомная печатная плата, обратили внимание в VideoCardz.com. Инженеры GIGABYTE практически полностью переработали стандартное решение, чтобы адаптировать его для новой системы охлаждения с двойным сквозным потоком воздуха.

Источник изображения: GIGABYTE

В отличие от GeForce RTX 5090 Founders Edition с многосоставной конструкцией из трёх печатных плат для GeForce RTX 5080 INFINITY разработана одна печатная плата, но в области под вторым вентилятором, между графическим процессором и кронштейном с видеовыходами, сделаны крупные вентиляционные вырезы. Оставшиеся «полоски» печатной платы предназначены для соединения графического процессора с видеовыходами.

Источник изображения: Chiphell.com

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Таким образом, решение GIGABYTE не копирует конструкцию NVIDIA, как можно было предположить ранее. В числе прочего изменилась подсистема питания, шина MSVDD расположена с правой стороны от графического процессора. Для разъёма питания 12V-2x6 используется удлинитель, который проходит сквозь вырезы в ламелях радиатора. Сам разъём 12V-2x6 выведен на торец видеокарты и частично замаскирован с помощью крышки на магнитном креплении.