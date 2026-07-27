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Global_Chronicles
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
В Китае создали металлический сплав на основе тантала, который сохраняет прочность при нагреве до 2400°C. Материал предназначен для использования в ядерных реакторах и гиперзвуковых ракетах.
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В ядерных реакторах и гиперзвуковых ракетах температуры достигают таких значений, при которых большинство металлов теряют прочность и деформируются. Обычные жаропрочные сплавы, включая никелевые суперсплавы, начинают разрушаться при нагреве до 2000°C.

 Изображение: Interesting Engineering

Ученые из Сианьского университета Цзяотун (Xi'an Jiaotong University) разработали сплав на основе тантала. Этот металл плавится при температуре около 3000°C, что делает его одним из самых тугоплавких. Проблема в том, что даже танталовые сплавы традиционно теряли прочность при сильном нагреве. Китайским ученым удалось решить эту задачу за счет особой микроструктуры. Она замедляет деформацию материала в экстремальных условиях.

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Новый сплав сохраняет несущую способность при нагреве до 2400°C. Обычно металлы становятся мягче, когда температура превышает 60% от точки плавления. Кристаллическая решетка становится подвижнее, атомы перемещаются свободнее, и материал деформируется под нагрузкой. Разработка сохраняет внутреннюю структуру стабильной даже при таком нагреве.

Потенциальные области применения: гиперзвуковые ракеты и самолеты, сопла ракетных двигателей, теплозащита космических аппаратов и, в первую очередь, компоненты ядерных реакторов. В активной зоне реактора материалы работают при экстремальных температурах и высоких нагрузках.

До коммерческого использования потребуются дополнительные испытания. Нужно проверить устойчивость к окислению и коррозии, выносливость при многократных циклах нагрева и охлаждения. Тантал относится к дорогим металлам, поэтому масштабное применение зависит от снижения производственных затрат.

#китай #гиперзвуковые ракеты #ядерные реакторы #высокотемпературные материалы #танталовый сплав #термическая стойкость
Источник: interestingengineering.com
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