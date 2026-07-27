Пока новый метод будут «обкатывать» на корпоративном секторе.

Microsoft планирует кардинально изменить механизм активации операционных систем с помощью так называемых KMS-серверов. Теперь для проверки легальности лицензий будет в обязательном порядке использоваться встроенный в современные материнские платы защитный чип TPM. Без наличия последнего, например, до сих пор нельзя поставить Windows 11.

Источник изображения: Microsoft

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Суть новой защиты сводится к борьбе с популярными активаторами. Раньше такие программы просто создавали на компьютере пользователя виртуальный сервер-обманку, который и выдавал бесплатную лицензию. По задумке разработчиков, чип TPM будет физически проверять источник ключей. Если система поймёт, что лицензию раздаёт программа-эмулятор, а не реальное корпоративное оборудование, Windows и Office просто не активируются. Пока это строгое правило вводят только для бизнеса — начиная уже со следующей сборки Windows Server.

Профильные эксперты отмечают, что подмена KMS-сервера традиционно остаётся самым популярным способом бесплатной активации Windows. В России данный метод стал особенно востребованным после официального ухода Microsoft весной 2022 года. Если в будущем компания внедрит аналогичную привязку к «железу» в домашние версии ОС, то пользователи лишатся возможности применять привычные программы-активаторы.

Напомним, это не первая попытка Microsoft усложнить доступ к нелицензионному ПО. В ноябре 2025 года из Windows 10 и Windows 11 был удалён системный файл, который долгие годы позволял пиратам в пару кликов генерировать «вечную» активацию системы без использования серверов-обманок.