Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Пока новый метод будут «обкатывать» на корпоративном секторе.
реклама

Microsoft планирует кардинально изменить механизм активации операционных систем с помощью так называемых KMS-серверов. Теперь для проверки легальности лицензий будет в обязательном порядке использоваться встроенный в современные материнские платы защитный чип TPM. Без наличия последнего, например, до сих пор нельзя поставить Windows 11.

Источник изображения: Microsoft

реклама

Суть новой защиты сводится к борьбе с популярными активаторами. Раньше такие программы просто создавали на компьютере пользователя виртуальный сервер-обманку, который и выдавал бесплатную лицензию.  По задумке разработчиков, чип TPM будет физически проверять источник ключей. Если система поймёт, что лицензию раздаёт программа-эмулятор, а не реальное корпоративное оборудование, Windows и Office просто не активируются. Пока это строгое правило вводят только для бизнеса — начиная уже со следующей сборки Windows Server.

Профильные эксперты отмечают, что подмена KMS-сервера традиционно остаётся самым популярным способом бесплатной активации Windows. В России данный метод стал особенно востребованным после официального ухода Microsoft весной 2022 года. Если в будущем компания внедрит аналогичную привязку к «железу» в домашние версии ОС, то пользователи лишатся возможности применять привычные программы-активаторы.

Напомним, это не первая попытка Microsoft усложнить доступ к нелицензионному ПО. В ноябре 2025 года из Windows 10 и Windows 11 был удалён системный файл, который долгие годы позволял пиратам в пару кликов генерировать «вечную» активацию системы без использования серверов-обманок.

#microsoft #windows 11 #операционные системы
Источник: cnews.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
«Росатом» начнёт активное строительство АЭС «Балхаш» в Казахстане в 2027 году
Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Смартфоны могут стать шире: производители присматриваются к формату 16:10
Эксперт протестировал Halo Campaign Evolved на Radeon RX 580 совместно с Ryzen 5 5600
Такого ещё не было: пять флагманских смартфонов от ведущих производителей выйдут в один месяц
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
United Launch Alliance с финансовыми трудностями из-за приостановки полётов ракеты Vulcan
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter