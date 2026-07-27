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Global_Chronicles
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
В условиях роста цен на чипы и память недорогие смартфоны в 2026 году стало сложнее подобрать. В GizmoChina выбрали несколько моделей, которые, по мнению издания, сохраняют разумный баланс цены и возможностей.
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На фоне дефицита компонентов и роста себестоимости производители бюджетных смартфонов заметно сократили выбор в нижнем ценовом сегменте. Тем не менее, в редакции GizmoChina уверены, что в середине 2026 года можно найти смартфоны, которые не выходят за рамки доступного бюджета и при этом закрывают разные запросы пользователей.

 Изображение: GizmoChina

CMF Phone 2 Pro

Изображение: GizmoChina

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CMF Phone 2 Pro от Nothing сохраняет фирменную модульную конструкцию. Задняя крышка остается съемной: ее можно открутить, поменять цвет, прикрепить ремешок или установить сменные объективы, включая макро и «рыбий глаз». Смартфон получил 6,77‑дюймовый AMOLED‑экран с частотой обновления 120 Гц, удобный для использования на улице. В основе лежит чип MediaTek Dimensity 7300 Pro с отдельным NPU, который обрабатывает базовые функции искусственного интеллекта. Основная камера использует сенсор на 50 мегапикселей и дополняется 50‑мегапиксельным телеобъективом с двукратным приближением. Смартофон работает на Nothing OS 3.2, а производитель заявляет о трехгодичной поддержке обновлений системы.  

 

Realme P4x 5G

Изображение: GizmoChina

Realme P4x 5G ориентирован на тех, кто много играет на смартфоне. Он оснащен 6,72‑дюймовым LCD‑дисплеем с частотой 144 Гц и чипом Dimensity 7400 Ultra, который справляется с популярными мобильными играми. Для снижения нагрева внутри предусмотрена крупная испарительная камера и режим питания, при котором при подключении к сети часть энергии идет напрямую на системную плату, а не в аккумулятор. Это помогает удерживать температуру корпуса и одновременно беречь батарею емкостью 7000 мАч при продолжительных игровых сессиях.  

 

Realme P4R 5G

Изображение: GizmoChina

Realme P4R 5G разрабатывали для пользователей, которым важна максимальная автономность. Смартфон оснащен аккумулятором на 8000 мАч, и производитель заявляет, что он выдерживает до трех дней работы от одной зарядки. При этом корпус остается относительно компактным — толщина около 8,8 мм. Модель получила 6,8‑дюймовый LCD‑экран 144 Гц, чип Dimensity 6300 и защиту по стандарту IP65, а также соответствует требованиям MIL‑STD‑810H, то есть выдерживает небольшие падения и воздействие брызг. Телефон поддерживает проводную обратную зарядку других устройств, что удобно, если к нему подключают наушники или часы.  

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Moto G37 Power

Изображение: GizmoChina

Moto G37 Power продолжает линию простых и понятных устройств Motorola. Смартфон работает на Android 16 без большого количества предустановленного софта и лишних надстроек. Он оснащен 6,7‑дюймовым HD+ LCD‑экраном с частотой 120 Гц, чипом Dimensity 6400 и аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. В конструкции предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP64, экран закрывает стекло Gorilla Glass 7i, а звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Внешний вид дополняют текстурированные корпуса в цветах Pantone.  

 

iQOO Z11 Lite

Изображение: GizmoChina

iQOO Z11 Lite делают акцент на прочности корпуса и дополнительных программных возможностях. Смартфон соответствует военному стандарту MIL‑STD‑810H и обладает защитой IP65, то есть лучше переносит ударные нагрузки и контакт с пылью и водой. Он получил 6,74‑дюймовый HD+ LCD‑экран с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит, что удобно для чтения на улице. Внутри установлен чип Dimensity 6300 и аккумулятор емкостью 6500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку на 44 Вт. Телефон работает на OriginOS, где есть встроенные инструменты ИИ для генерации текста и создания кратких конспектов по аудио‑ и видеозаписям — это полезно тем, кто часто обрабатывает контент.

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Источник: gizmochina.com
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