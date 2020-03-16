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Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса

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Предисловие

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Итак, кризис подкрался незаметно, цены взлетели, кто-то успел обновиться, а кто-то не успел. Причин на это может быть великое множество, обновлять ПК или нет - личное дело каждого, у каждого свои расходы, толщина кошелька и потребности. 

Но я не упускаю того факта, что есть еще люди, которые долгое время сидели на калькуляторах, копили денежки на какой-нибудь I7 на сокете LGA1200 или ждали вкусных предложений от AMD: RDNA2, B550 материнских плат, подешевевших Ryzen 3000 или даже Ryzen 4000... Но начавшийся кризис порушил ваши планы на гейминг нового уровня, вы вынуждены либо покупать что-то менее удовлетворяющее вашим потребностям, либо же включать "ждуна" на долгосрочной перспективе.

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И специально для тех, кто решил пережить кризис и наступающий коронавирус, при этом не расставаясь со своим старым "железным другом", я подготовил список из 100 лучших игр по моему мнению, которые скрасят полтора или два года ожидания.

Многие игры из списка, безусловно, вы уже успели пройти за свой геймерский стаж, но, быть может, вы все-таки сможете открыть для себя что-то новое...

Что из себя представляет "среднестатистический" ПК?

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Данные получены из статистики об оборудовании пользователей Steam.

"Среднестатистическая" конфигурация:

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Intel core i5 без разгона (любой до Coffee Lake, 4 ядра/4 потока)

8Gb оперативной памяти (Хоть и 16 GB имеют чуть больше пользователей по статистике, но если сложить всех тех, у кого 8 Gb и меньше, то выйдет, что у более 50% пользователей оперативной памяти в ПК 8Гб или менее)

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Видеокарта будет скорее всего 1050/1050ti или слабее (но вы мне возразите, что самая популярная карта среди пользователей Steam - это GTX 1060, на что я вам отвечу, что если сложить пользователей с картами 1050 и 1050ti, то их будет уже больше, чем обладателей GTX1060. Так что удельный вес составляют люди с картами от gtx1050ti и слабее, да и по моим наблюдениям, не каждый может себе позволить даже карту уровня GTX1060)

Остальные аспекты систем пользователей для нас не так важны. А теперь предлагаю вам мою подборку из ста лучших игр для "среднестатистических" ПК.

Ахтунг!

Тут просто 100 игр, они все хороши и я их называю не от лучшей к худшей, а в том порядке, в котором я бы их смог вспомнить, чтобы посоветовать.

Так как список достаточно объемный, то я буду избегать каких-либо долгих описаний игр. За обзорами идите в остальные "интернеты", а в этой статье будет лишь пара слов или предложений о каждой игре.

Как выбрать игру для прохождения?

Предлагаю вашему вниманию классическую методику выбора игр: загадывайте число от 1 до 100 и выбирайте игру из списка под соответствующим номером.

100 лучших игр для слабых и "среднестатистических" PC:

1.Wolfenstein 3D
Игра древняя, но мало кто из вас может похвастать, что играл в такое. Отдохните от "графики" и насладитесь бессмертной классикой.










2.Pathologic Classic HD (Мор (утопия))

Давайте переживать эпидемию лишь в играх, чтобы нас в жизни это обошло стороной. "Не такая как все" игра от наших разработчиков.









3. Mafia: The City of Lost Heaven

Лучшая атмосфера. Лучший сюжет. Лучшая часть серии. Классика, которую надо знать, чтить и уважать.













4. Gothic
Тюремная сущность бытия. Классика сурового немецкого игропрома.









5. Gothic 2

Отличный сиквел потрясающей игры.














6. Fallout
Классика из постядерного мира.










7. Fallout 2
Пример идеального сиквела. Это как первый Fallout, только лучше.










8. Mount & Blade: Warband

Одна из лучших песочниц на тему средневековья. Также хороши все дополнения.







9. Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Настоящая классика стимпанка. Кто не поиграл, тот многое потерял.











10. Arx Fatalis

Если технически - то это дедушка всех ваших дизонордов. А так, настоящая классика.












11. The Bard's Tale Trilogy

Отличный олдскульный рогалик. Ты не можешь считать себя "олдом", если не играл в это.












12. The Bard's Tale
Холодный эль, горячая еда, да сладкий сон у печи (желательно в компании пышногрудой трактирщицы). А может быть приключения и сатира...











13. Dark Messiah of Might & Magic

Сын Arx Fatalis и отец всех этих ваших дизонордов. Классика жанра.









14.Deus Ex

Что-то очень крутое...Вы сами в этом убедитесь. Бессмертная классика...











15.Total Annihilation

Кто не играл, тот не олд. Только для ностальгирующих...










16. Космические рейнджеры

Любимая игра твоего бати, если тебе меньше 16. Поиграй, если не веришь, что наши способны выпускать шедевры









17. Космические рейнджеры 2: доминаторы

Просто отличный сиквел прекрасной отечественной игры.







18. Painkiller

Избавь демонов от страданий. Серьезней, чем серьезный Сэм.













19. Return to Castle Wolfenstein

Для всех тех, кто не смог осилить Wolfenstein 3D. Чуть более современная классика. Смесь оккультизма и нацистов из альтернативной истории.












20. Silent Hill

Глубокая история города в тумане.











21. Silent Hill 2

Что-то прекрасное...












22. Silent Hill 3

И снова возвращаемся в туманный город...












23. Thief: The Dark Project
Кто не играл, тот воровской жизни не видал....












24. Unreal
Нереальная классика...












25. Rune

Слешер по мотивам скандинавского эпоса.













26. Risen

Немцы опять сделали "Готику"...












27.Plants vs. Zombies
Нетипичный "зомби-шутер". Хах.













28. Overlord

Станьте если уж и не "черным властелином", то властелином тьмы уж точно.












29. Как достать соседа ( Neighbours from Hell)

Достаньте соседа и заработайте на этом рейтинг...













30. UnReal World

 Симулятор фина.






31. L.A. Noire

Самый высококачественный и стильный детектив.












32. Князь 2: кровь титанов (Konung 2)

Просто добротная славянская игра.













33. Hitman: Blood Money

Отличный "симулятор" наемного убийцы.








34. Hitman: Codename 47

Тот "лысый", которого олды гоняли в свое время.












35. Grand Theft Auto: Vice City

"Геймификация" "Лица со шрамом".












36. Grand Theft Auto: San Andreas

О жизни в "черном" квартале...












37. Grand Theft Auto III

О любви и не только...












38. Final DOOM

Зубодробительные дополнения к классике.












39. DOOM II

Продолжение культовой классики.













40. Ultimate Doom

Культовая классика и настоящий мегахит.













42. DOOM 3

Для тех, кто не смог осилить классику.














43. Blood

Сражайся с нечистыми в еще одном классическом мясном шутере!











44. DARK SOULS

Укрепи дух и научись терпению.












45. Fable

Попробуй весьма нетипичную сказку...












46. Duke Nukem 3D

Неповторимый оригинал, прародитель всех этих серьезных Сэмов с Пейнкиллерами...











47.Dragon Age: Origins

Одна из эталонных RPG, пусть и относительно современная.













48. Gothic 3

Для любителей "острых" ощущений и красивой графики.













49. DuckTales

Высококлассный шедевр.













50. Far Cry

Отец Crysis, настоящая классика.














51. Far Cry 2

Лучшая часть серии от Ubisoft.












52. Grand Theft Auto IV

ГТА с постсоветским духом.












53. Mafia II

Продолжение, которое не опозорило своего предшественника.













54. Project Zomboid

Лучший симулятор выживания в зомби-апокалипсис.













55. Resident evil 4

И еще одна просто хорошая игра.













56. Assassin's Creed

Единственный нормальный Ассасин.












57. Manhunt

Игра для настоящих ценителей.












58. Assassin's Creed II

Многими признан как лучший.














59. FlatOut

Это вам не ваши "нид фор спиды".














60. Disciples: Sacred Lands

Очень интересный и увлекательный игровой опыт.










61. Diablo 2

Сиквел великой культовой игры.












62. Diablo

Великий, "ужасный" и культовый!










63. Stronghold

Мрачный и средневековый.













64. Stronghold Crusader

"Цыплячий корм!" и святые земли.














65. Neverwinter Nights

Любимая игра всех ролевиков.






66. Baldur's Gate

И еще одна классическая RPG, которую не стыдно пройти и в наше время.











67. Resident Evil 2

Лучшая часть всего сериала.














68. Planescape: Torment

True RPG.














69. Dungeon Keeper

В каком-то смысле тоже специфичный симулятор бога. Классика.











70. Nox

Шикарная олдскульная РПГ.











71. Heroes of Might and Magic III

Я думаю, что классика такого уровня в представлении не нуждается.












72. Soldier of Fortune

Для ценителей настоящего мяса!












73. The Age of Decadence

Для тех, кто ностальгирует по классическим RPG.






74. The Elder Scrolls III: Morrowind

РПГ с безграничными возможностями.












75. The Elder Scrolls IV: Oblivion

Закрываем врата Обливиона!














76. The Elder Scrolls V: Skyrim

Спасаем мир от драконов и стреляем по коленкам!












77. Divine Divinity

Очень качественный диаблоид.










78. Postal 2

Всё чего он хотел — это немного молока...










79. Torchlight

Еще один культовый "диаблоид" с приятной графикой.














80. The Witcher (Ведьмак)

Культовая игра о приключениях Белого Волка.














81. The Witcher 2: Assassins of Kings (Ведьмак 2: Убийцы королей)

Продолжение легендарной саги...













82. Wasteland 2

Для ностальгирующих по настоящему Fallout...














83. Vampire: The Masquerade - Bloodlines

 Культовая РПГ о настоящих вампирах.














84. Max Payne

Шикарная нуарная история.











85. Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Продолжение культовой истории.











86. Terraria

 Отличная песочница в пиксельном мире.










87. Dishonored

Шикарная история о мстителе викторианской эпохи.












88. Half-Life

Знаменитая и культовая игра о немом ученом.












89. Half-Life 2

Продолжение культовой игры о немом ученом с монтировкой.














90.Crysis

Легендарная игра-бенчмарк.














91. BioShock

Эпические приключения в подводном городе.












92. BioShock 2

Похождения "большого папочки".










93. BioShock Infinite

Ищем девушку в небесном городе.














94. Метро 2033

Приключения Артема в постядерном московском метро.













95. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Игра-легенда о Чернобыльской зоне отчуждения и Исполнителе Желаний.












96. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Пытаемся разгадать загадки Зоны.














97. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Приключения в Зоне от лица военного.










98. Fallout: New Vegas

Бродим по пустыне Мохаве.













99. Black & White 2

Примеряем роль божества.














100. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Великая игра, сочетающая в себе драму, комедию и сатиру. Произведение о любви и коварстве.












Заключение

Мораль всего этого была в том, что можно иметь и не самое производительное железо и при этом пройти огромное количество по-настоящему годных проектов. Это лучше, чем с хорошим железом переживать кризис игровой индустрии.

Так что не стоит унывать во время кризиса. У вас теперь есть огромная "библиотека" игр.

Если вы тоже знаете какие-либо годные игры из тех, которые не вошли в мой топ 100, то делитесь ими в комментариях.

Всем высокого фпс и ровного фрэймтайма.

Все резуль

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