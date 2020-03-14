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Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже

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48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
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Предисловие

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Я не собираюсь писать типичную статью с "сухим" и банальным описанием игр, которых просто нет в продаже, но при этом они годные и их все знают. Нет. Я просто расскажу вам о 10 играх, в которые я играл в свое время. Мало кто вспомнит эти проекты, в наше время даже сложно найти какие-либо упоминания о некоторых из них и, конечно, этих творений игропрома либо никогда не было в продаже, либо их нет в продаже в наше время.

Игры я расположу в типичном порядке топа - от худших к лучшим. Но опять же, мне известна лишь пара игр, в которые я бы не советовал играть, а так, примерно с 8 места будут идти в принципе годные игры, которые даже сейчас неплохо было бы пройти. Да, и тут не будет тех игр, в которые я лично не играл, так как было бы нечестно писать о них.

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К некоторым из игр я "приложу" истории из жизни или что-то в этом роде, потому что у меня формат авторского блога и я могу себе позволить в статье немного отвлечься от темы.

В общем, добро пожаловать в мир никому не известных игр на ПК из глубокой провинции.

10 место: Stranglehold

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Боевичок категории "Г" от всемирно известного Джона Ву. "Китайский" Макс Пейн, игра не представляет из себя ничего интересного. Кто пропустил эту игру, тот ничего не потерял.

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А я в свое время потерял время, которое потратил на прохождение этой низкосортной игры. А также деньги, которые отдал за диск с этой игрой.

Годы были давние и бородатые, в то время я что-то где-то краем уха услышал о выходе Max Payne 3 и с энтузиазмом побрел по местным барахолкам искать лишь недавно анонсированную игру. 

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Старый торгаш из бельэтажа втюхал мне это недоразумение со словами, что это и есть тот самый так называемый "Max payne 3".

Но меня ждала лишь устаревшая графика и неинтересный сюжет, который даже не отложился в моей памяти. Игра казалась слишком пафосной и при этом пластмассовой.

Короче, это однообразная туфта, которая явно не стоит вашего внимания. Ни капли не сожалею, что ее нет в продаже.

9 место: Area 51

Такая же непримечательная игра, которая в принципе могла бы оказаться на дне топа, если бы не ее весьма необычный сеттинг, во всяком случае, лично для меня. А так, обыкновенный "шутан" . Ничего примечательного в этой игре нет, кроме достаточно известных актеров озвучки.

Лет 15 назад я имел диск с этой игрой, даже не знаю, откуда он у меня появился. В общем, рассказывать об этой игре как-то нечего, так как игра абсолютно не удалась.

Быть может, вам понравится эта игра, если вы фанат Дэвида Духовны или Мэрилина Мэнсона.

8 место: Conan

Достаточно хардкорная и самобытная игра о приключениях известного всем киммерийца.

Я думаю, что справедливым будет отнести эту игру к жанру слешер. В игре вас ждут отличная боевая система, отчасти интерактивный инвентарь, множество локаций, предметов, элементов экипировки и оружия, а также достаточно интересный сеттинг и неординарный геймлпей.

Играл я в этого "Конана" в далеком 2004 году, а может в 2005, я точно не помню. Но игра меня тогда очень зацепила. Перепрошел в свое время пару раз, сюжет в игре достаточно клишированный и незамысловатый, все выполнено в духе старой школы. "Conan" очень сильно напоминает легендарную "Руну", и если вы являетесь фанатом данной игры, то "пожилой Конан" обязателен к прохождению.

Какую историю из жизни поведать вам об этой игре? Ну, в свое время я в данной игре умудрился сломать меч отца и окончилось для меня это чем-то нехорошим. Если честно, то не помню. А может это всего лишь байка и никогда этого не было, а мой мозг меня обманывает. В общем, если тут найдутся те, кто от и до изучил данную игру, то отпишитесь в комментариях, возможно ли было сломать меч в этой игре или нет. А, да, в то время в Конана было играть особенно круто, потому что по телеку показывали мультик про него.

7 место: The Lord of the Rings: Conquest

"The Lord of the Rings: Conquest" очень сильно напоминает легендарный  Star Wars: Battlefront. Вы можете играть как за "силы добра", так и за "силы зла", представленные Мордором и Изенгардом, а также харадримами. На протяжении игры вас будут преследовать две основные цели: убийство определенного числа противников или удержание заданной позиции некоторое количество времени.

В игре присутствует несколько уровней, на которых вы станете участником всех значимых битв, представленных в кинотрилогии.

Из особенностей "The Lord of the Rings: Conquest" стоит выделить две альтернативные компании : от лица "сил зла" и "сил добра".

Классовая система в игре достаточно примитивная и я бы даже сказал "классическая".

В общем, "The Lord of the Rings: Conquest" выделяется лишь тем, что рассчитана она на фанатов вселенной "Властелин колец". Если вы таковым являетесь, то можете смело попробовать данную игру. А остальным геймерам играть в это будет неинтересно, так как вы, скорее всего, уже успели устать от подобного геймплея.

6 место: Alexander

Очередная копия "Казаков" от всеми любимых в СНГ "GSC Game World".

В игре присутствуют 4 фракции: египтяне, индийцы, македонцы и персы.

Компания за Македонию является каноничной и основанной на реальных событиях, компании за оставшиеся три фракции выполненные в рамках "альтернативной истории"

Из плюсов игры стоит выделить достаточно приятную графику, которая способна порадовать глаз даже сегодня, а также возможность развернуть многотысячные баталии.

В общем, это отличная RTS, которая понравится всем ностальгирующим по "Казакам", а также всем тем, кому заходит Античность.


5 место: The Lord of the Rings: Battle For Middle Earth II

Очередная игра, рассчитанная на фанатов вселенной "Властелин колец".

В режиме "Сражение" игроку предоставляется возможность играть за различные каноничные фракции. Каждая фракция обладает своими собственными героями и уникальными юнитами. Присутствует строительство, экономика в игре достаточно средняя, я бы сказал "классическая", ничем не выделяется. Строим базу, нанимаем отряды, сражаемся. Вот и весь геймплей.

Также стоит выделить наличие таких режимов как кампания света и кампания тьмы, а также уникальный режим "Битва за кольцо", в котором вам предоставляется возможность сражаться на глобальной карте Средиземья.

Стоит отметить отличный баланс в игре. К примеру, конный отряд может в легкую расправится с мечниками, но боится копейщиков. "Мясом закидать" получается далеко не всегда.

Стоит также отметить интересную систему прокачки в игре, которая обычно не так развита в RTS. Кроме обычных улучшений в кузницах, в процессе битв накапливаются очки опыта, которые вы можете обменять на различные полезные способности, которые добавляют драйва в геймлпей.

Динамика сражений достаточно высокая, за битвами интересно наблюдать.

В общем, игра понравится не только толкинистам, но и рядовым любителям стратегий.

4 место: The Suffering

Эта игра отлично сочетает в себе жанры хоррор и шутер.

Действия игры происходят на территории тюрьмы для смертников, протагонистом выступает осужденный за убийство собственной семьи Торк.

Остров, на котором расположена тюрьма, имеет весьма зловещую историю. И по прибытии заключенного Торка, в этой тюрьме начинает происходить разного рода чертовщина. Остров оказывается во власти демонов. Из всего этого вытекает единственная возможная цель игры - выбраться из этого проклятого места.

Сразу скажу, что не стоит ждать от этой игры сюжета уровня Silent hill или Resident evil. Это просто олдскульная и добротная игра с неплохим сюжетом и интересным геймплеем. Лучшая составляющая этой игры - это атмосфера. Игрока преследуют различные ведения, а окружение достаточно сильно давит психологически.

Если вы являетесь фанатом хорроров, то The Suffering стоит вашего внимания. Игра пугает не скримерами, как это делают современные проекты, а историей и окружением.

3 место: Времена раздора

Вот эту игру действительно мало кто вспомнит. Это дебютный проект одной малоизвестной белорусской студии.

Игрок перемещается по карте в реальном времени, а бои проходят пошагово на поле из 24 клеток.

Плюсами этой мини-игры являются атмосфера и увлекательный сюжет.

Эту игру я нашел чисто случайно на какой-то флешке лет так 13 назад, весила она действительно немного. 

Очень ламповая игра, которая может затянуть даже без наличия 3D-графики и анимаций сражения. Если кто-то в наши дни найдет где-то эту игру, то крайне советую опробовать ее. Особенно шикарно игра будет смотреться на старом "пузатом" мониторе. Олдскул и андерграунд во всей красе.

2 место: Black & White 2

"Серебро" нашего топа получает лучший симулятор бога (по моему мнению). Black & White 2 - это уникальная и самобытная игра, которая сочетает в себе градостроительный симулятор, симулятор бога, RTS, а также есть присутствие элементов RPG.

Вам предстоит играть за божество, которому подвластны пространство и время. Вашими поклонниками выступают греки, которые силой молитвы призвали вас в этот мир, чтобы вы спасли их от нашествия ацтеков.На протяжении игры вашими врагами выступают языческие племена японцев, скандинавов и ацтеков. Вы вольны сами решать, как побеждать своих врагов. Можно пройти игру без убийств, захватывая земли сильной экономикой и высоким показателем счастья на ваших территориях, можно нанимать войска и захватывать города привычным для стратегий способом, можно закидывать вражеские поселения различными фаерболами и всем, что попадется под руку, причем буквально, а затем ждать, когда из руин городов к вам мигрирует остаток населения. Но это еще не все. В этой игре у вас есть питомец, которого вы можете воспитывать как вам угодно, он имеет свой характер и вы ему можете прививать различные манеры поведения, а также заставлять его выполнять ту или иную роль. Например, вам ничего не мешает сделать из своего питомца шута, который будет пожирать вражеских крестьян и качаться огромными каменными глыбами, а в свободное время устраивать спарринг с вражеским питомцем.

В общем, об этой игре можно написать текста на несколько экранов, причем, все равно будут затронуты не все аспекты Black and White 2.

С графикой у игры настолько все в порядке, что в 2005 году я играл в эту игру на низких настройках графики и был в шоке от красоты картинки, а в году так 2010 я уже смог поиграть в эту на тот момент "устаревшую" игру на широкоформатном мониторе и на максимальных настройках графики, и Black & White 2 вновь смог поразить меня своей проработанностью и красотой. Ваша мораль серьезнейшим образом изменят внешний облик окружающего мира. Если вы идете по пути добра, то земля вокруг покрывается цветами, ваша рука становится ангельской, все вокруг начинает цвести и благоухать. Но если вы проходите игру через убийства, то земля покрывается микротрещинами и расколами, по которым течет лава, все становится мрачным, а ваша рука приобретает дьявольский вид. Мир настолько проработан, что если  приблизиться к земле, то можно разглядеть жучков, которые ползают по траве, можно различить каждую травинку, а окружение реагирует на жесты вашей руки. Допустим, можно помахать рукой над полями с пшеницей и колоски будут колыхать как от ветра.

Ладно, я уже совсем заболтался. В общем, я категорически советую всем поиграть в эту игру, это по-настоящему уникальный проект, который попросту лишен недостатков. 

1 место: Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

И "золото" в нашем топе по праву достается великой и прекрасной, но безнадежно утерянной игре Stubbs the zombie. А прекрасно в этой игре абсолютно все, кроме графики. Отличный сюжет, безупречный юмор, запоминающиеся персонажи, многогранный геймплей, прекрасная атмосфера, включающая в себя замечательную музыку.

Я попытаюсь вам описать сюжет этой великолепной игры:
В 1959 году богатей Эндрю Манди основывает Панчбоул, город будущего. Стаббс вырывается из-под земли в парке, расположенном в центре Панчбоула, а далее происходит...Мозгииии.... Мозги! МОЗГИ!

Это все, что вам следует знать о сюжете Stubbs the zombie, так как рассказать что-то большее, значит, проспойлерить важный сюжетный поворот.

Сюжет игры умело сочетает в себе комедию, драму и сатиру. Игра попросту не имеет аналогов.

А как же я мог узнать о столь прекрасной игре? Если честно, то уже не помню, единственно, как-то листал журнал о компьютерных играх в году так 2007 и там была целая статья посвященная этой игре. Но на тот момент я уже знал о существовании Stubbs the zombie. Но буквально через год, я обзавелся дисковой версией этой игры и до сих пор храню эту болванку.

Stubbs the Zombie - это самая недооцененная и самая несправедливо забытая игра. К слову, Stubbs the Zombie был в продаже в Steam года так до 2009. А далее игру сняли с продаж. Сейчас аккаунт с этой игрой продается для коллекционеров начиная с ценника от 9000 рублей. А теперь задумайтесь, какую шикарную игру вы скорее всего упустили в свое время...

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Теги

топ 10 conan area 51 black & white 2 pc игры stranglehold stubbs the zombie stubbs the zombie in rebel without a pulse the lord of the rings: battle for middle earth ii the lord of the rings: conquest the suffering времена раздора
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