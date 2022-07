Игра Властелин колец: Голлум задерживается на несколько месяцев

Хотя Daedalic Entertainment планировала выпустить свою игру по "Властелину колец", ориентированную на Голлума, в этом году, похоже, команде нужно больше времени. После подтверждения даты выхода в сентябре всего пару месяцев назад, игра теперь отложена на неопределенный срок.

реклама

В обновлении, опубликованном на этой неделе, Daedalic и Nacon объявили, что The Lord of the Rings: Gollum была перенесена на "несколько месяцев". Обе компании также пообещали пролить свет на новую дату релиза "в ближайшем будущем". Учитывая это, "Голлум" может выйти до конца этого года, но может и проскользнуть в начало 2023 года.

Игра должна быть в жанре стелс-экшн. The Lord of the Rings: Gollum выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC 1 сентября 2022 года. Также планируется выпуск версии игры для Nintendo Switch, но она не будет доступна на старте продаж.

The Lord of the Rings: Gollum была впервые анонсирована еще в 2019 году как игра в жанре стелс-экшен. Игра будет посвящена попыткам Голлума украсть Единое кольцо, и игрокам придется бороться с несколькими личностями Голлума и принимать ключевые сюжетные решения на этом пути.

The Lord of the Rings Gollum выйдет на консолях Xbox и PlayStation последнего и текущего поколения, а также на ПК. Версия для Nintendo Switch также планируется, но не будет доступна на старте продаж.





анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке