О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
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Джон Рональд Руэл Толкин (John Ronald Reuel "J. R. R." Tolkien) известен своими произведениями в жанре фэнтези, происходящих в Средиземье. Думаю, писать о его творчестве нет смысла. Популярность его произведений отразилась в кинематографе и, естественно, в игрострое. Причем, не только компьютерных играх.
Но нас интересует именно компьютерные игры. Их огромное количество. Разных жанров. Больших и маленьких. Хороших и не очень.
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Особый "всплеск" интереса игроделов, дала экранизация "Властелина колец". Это трилогия стартовала в 2001 году и пройти мимо нее создатели игр не могли...
В игры, которые формально на эту трилогию ссылаются, я не проходил. За исключением одной - The Lord of the Rings: War in the North (2011 год). Это игра в жанре action, хотя упоминается и RPG, с чем я совершенно не согласен.
О самой игре я не буду говорить тут, лишь ограничусь тем, что создатели очень бережно обошлись с первоисточником. Не стали его переделывать в основной линии, просто добавили "неизвестные моменты". С персонажами основной саги, мы лишь немного пересекаемся.
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Эта игра мне понравилась: она довольно неплохо выглядит с точки зрения работы художников, бои неплохие. Игра линейная, но сюжетно совсем не противоречит миру, созданному Толкином. Это весьма ценно.
Затем, в 2014 году выходит очень знаковая игра Middle-earth: Shadow of Mordor, посвященная персонажу Талиону. Причем, второй ипостасью Талиона будет дух Келебримбора, что сильно отражается на сюжете и процессе игры. Игра также прославилась инновационной системой Nemesis, которая генерировала отношение орков/урук-хаев к вашему персонажу. И эта игра мне понравилась: не особо сложный стелс и очень удобные бои с врагами. Наверно, лучшие в этом плане вообще. Но вот сюжетно, игра явно "перетягивала одеяло" на себя. Ведь ничего такого в мире Толкина не было. В смысле, персонажи были, но вот их роль во вселенной романа... Короче, создатели игры уже стали переписывать оригинал под свои нужды. Но еще сильнее это стало выражено в продолжении - Middle-earth: Shadow of War (2017), где появились новые-старые персонажи из романа. И игра уже сильно отошла от первоисточника, что мне не понравилось.
Казалось бы, что уже все разжевано и перемолото... Ан, нет... Разве могут игроделы отказаться от такого лакомого кусочка... Что бы такого еще "замутить" на основе великого произведения? Есть вариант...
В 2023 году компания Daedalic Entertainment выпускает игру The Lord of the Rings: Gollum...
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Еще на стадии анонса, я крайне скептически отнесся к такой новости. Ведь персонаж Голлум, хоть и очень важный, но специфичный. Что он может? А практически ничего. Значит будет "строгий стелс". Вышедшая игра заявлена, как action-adventure. И что мы получаем на самом деле?
Для начала мы будем много скакать по скалам, болтая с самим собой.
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Это часть процесса обучения. Скакание/лазание тут довольно типичное.
Восстанавливать здоровье придется поеданием всякой всячины - этот регион не располагает деликатесами.
Кроме того, нам показали, что Голлум может и придушить одинокого орка.
Но в целом - стелс. До момента попадания в тюрьму...
Тут пошла уже какая-то дичь, совершенно мне не понравившаяся. Какие-то идиотские задания. Зачем? У вас нет нормальных идей? Так не стоило и игру делать! Даже разговоры не особо нравятся, все как-то надуманно.
Единственный хороший момент: обыгрывание раздвоения личности Голлума. Нам предлагается "внутренне поспорить" между остатками Смеагорла и непосредственно доминирующим Голлумом.
Но этот факт не сделал игру лучше в целом.
Как выглядит игра? Никак. Мне совершенно не понравилась.
Вроде и мрачные земли, но "не то пальто"... Отвратительно реализована физика движения вторичных персонажей. Они просто деревянные!
Даже графика тут совершенно никакая. Ее настроек достаточно:
Но даже очень высокий пресет графики не вдохновляет:
Высокий пресет графики:
Средний пресет:
Низкий пресет графики:
Игра поддерживает и апскейл. Вот очень высокие настройки графики + FSR в режиме "качество":
Оптимизация в игре отвратительная. Ужасная! Это было ясно с первых минут игры. Но приступим к тестированию.
Тестовая система.
Процессор: i5-8400
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.
Чтобы получить вменяемый фпс, придется использовать FSR... А он просто "шакалит" изображение:
Такой безобразной реализации работы FSR давно не видел... Сами настройки очень высокие, но волосы Голлума отключены.
Тестирование вышло таким:
Плохо, очень плохо! Ни графики, ни производительности, ничего! Сырой продукт. Постоянные обращения к накопителю, падение фпс на ровном месте. Отвратительная работа!
Ладно бы игра была интересной. Но нет! Она просто никчемная! Хотите играть за "странных персонажей"? Играйте в Styx: Master of Shadows. Это просто на много порядков лучший продукт! Недосягаемая вершина для бездарей из Daedalic Entertainment...
Следующей игрой, которая попала "под раздачу", стала The Lord of the Rings: Return to Moria. Это игра также вышла в 2023 году. Издатель: North Beach Games. Разработчик: Free Range Games. Игра заявлена в жанре "симулятор выживания"... Ох, как они правы!
Итак, сначала идет краткое введение в эту часть истории Средиземья, посвященное Мории, родине гномов.
Мы настраиваем своего гнома и приступаем к игре. Нужно все подбирать, копать, создавать и тому подобное. Типичное выживание, как и обещали.
Я считаю такие игры бесмыссленными. Но попробовать надо...
Первая фаза происходит в туннелях, которые мы изучаем. Пока особых претензий нет. Идет обучение принципам игры (иногда это обучение ставит в тупик). Но потом, мы прибываем на заброшенный лагерь, который надо восстановить.
Вот в процессе восстановления, нервные силу меня и покинули... Дело в том, что на определенном этапе, когда еще ничего толком я не успел сделать, на меня набросились мелкие орки. Убили один раз...
Убили второй раз...
На четвертый раз, я плюнул и удалил этот шлак.
Где логика? Может это так задумано? Может скрипт "глюкнул"? Мне все равно, играть так невозможно! Я тут должен руду копать, а меня "выносят" недомерки...
Бить их было бесполезно, как и пытаться убежать...
Ладно, может я чего-то не понял. Что там по графике? А ничего стоящего. Довольно скромно.
Но опять отвратительная оптимизация, с постоянными фризами. Вот чему подгружаться в узкой кишкообразной локации? Игра настолько меня разочаровала, что даже тестировать в ней не стал. Вот значение фпс на максимальных настройках качества:
Поиграв в эти две отвратительные игры, я пришел к выводу, что современный игропром уже находится в той фазе, откуда путь только один: на самое дно. Чтобы исправить ситуацию, надо самой поганой метлой гнать в шею этих бездарей и не давать пособие по безработице! Может очистив таким образом пару-тройку студий, остальные возьмутся за ум и будут делать игры руками, а не другими частями тела...
В общем, все печально, но (см бонус)...
Я случайно натолкнулся на новую игру в жанре стратегий, который не люблю. Но решил хоть немного поиграть...
Эта игра - Dungeons 4, созданная компанией Realmforge Studios. Если вы любитель стратегий, то обязательно обратите на нее внимание! Очень неординарная игра! Играть мы будем за Зло, конкретнее темную эльфийку Талию.
Но тут вся соль в сюжете и беседах! Они просто шедевральны!
Это своеобразный Overlord в мире стратегий. Жесткий юмор, с отсылками к множественным событиям. Уже в начале неплохо так потроллили современный кинематограф.
Прошлись и по проблеме платных DLC в играх.
Да и в игре, Талия очень остра на язык.
Минусов у игры я вижу три:
- это стратегия, не самый популярный жанр.
- плохая оптимизация вкупе с не самой лучшей графикой.
- нет русской озвучки, только субтитры. А озвучка очень важна, ведь в пылу сражения читать некогда и теряются такие "перлы"...
Если любите стратегии, обратите на этот продукт внимание.
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