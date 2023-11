Джон Рональд Руэл Толкин (John Ronald Reuel "J. R. R." Tolkien) известен своими произведениями в жанре фэнтези, происходящих в Средиземье. Думаю, писать о его творчестве нет смысла. Популярность его произведений отразилась в кинематографе и, естественно, в игрострое. Причем, не только компьютерных играх.

Но нас интересует именно компьютерные игры. Их огромное количество. Разных жанров. Больших и маленьких. Хороших и не очень.

Особый "всплеск" интереса игроделов, дала экранизация "Властелина колец". Это трилогия стартовала в 2001 году и пройти мимо нее создатели игр не могли...

В игры, которые формально на эту трилогию ссылаются, я не проходил. За исключением одной - The Lord of the Rings: War in the North (2011 год). Это игра в жанре action, хотя упоминается и RPG, с чем я совершенно не согласен.

О самой игре я не буду говорить тут, лишь ограничусь тем, что создатели очень бережно обошлись с первоисточником. Не стали его переделывать в основной линии, просто добавили "неизвестные моменты". С персонажами основной саги, мы лишь немного пересекаемся.

Эта игра мне понравилась: она довольно неплохо выглядит с точки зрения работы художников, бои неплохие. Игра линейная, но сюжетно совсем не противоречит миру, созданному Толкином. Это весьма ценно.

Затем, в 2014 году выходит очень знаковая игра Middle-earth: Shadow of Mordor , посвященная персонажу Талиону. Причем, второй ипостасью Талиона будет дух Келебримбора, что сильно отражается на сюжете и процессе игры. Игра также прославилась инновационной системой Nemesis, которая генерировала отношение орков/урук-хаев к вашему персонажу. И эта игра мне понравилась: не особо сложный стелс и очень удобные бои с врагами. Наверно, лучшие в этом плане вообще. Но вот сюжетно, игра явно "перетягивала одеяло" на себя. Ведь ничего такого в мире Толкина не было. В смысле, персонажи были, но вот их роль во вселенной романа... Короче, создатели игры уже стали переписывать оригинал под свои нужды. Но еще сильнее это стало выражено в продолжении - Middle-earth: Shadow of War (2017), где появились новые-старые персонажи из романа. И игра уже сильно отошла от первоисточника, что мне не понравилось.

Казалось бы, что уже все разжевано и перемолото... Ан, нет... Разве могут игроделы отказаться от такого лакомого кусочка... Что бы такого еще "замутить" на основе великого произведения? Есть вариант...

В 2023 году компания Daedalic Entertainment выпускает игру The Lord of the Rings: Gollum ...

Еще на стадии анонса, я крайне скептически отнесся к такой новости. Ведь персонаж Голлум, хоть и очень важный, но специфичный. Что он может? А практически ничего. Значит будет "строгий стелс". Вышедшая игра заявлена, как action-adventure. И что мы получаем на самом деле?

Для начала мы будем много скакать по скалам, болтая с самим собой.

Это часть процесса обучения. Скакание/лазание тут довольно типичное.

Восстанавливать здоровье придется поеданием всякой всячины - этот регион не располагает деликатесами.

Кроме того, нам показали, что Голлум может и придушить одинокого орка.

Но в целом - стелс. До момента попадания в тюрьму...

Тут пошла уже какая-то дичь, совершенно мне не понравившаяся. Какие-то идиотские задания. Зачем? У вас нет нормальных идей? Так не стоило и игру делать! Даже разговоры не особо нравятся, все как-то надуманно.

Единственный хороший момент: обыгрывание раздвоения личности Голлума. Нам предлагается "внутренне поспорить" между остатками Смеагорла и непосредственно доминирующим Голлумом.

Но этот факт не сделал игру лучше в целом.

Как выглядит игра? Никак. Мне совершенно не понравилась.

Вроде и мрачные земли, но "не то пальто"... Отвратительно реализована физика движения вторичных персонажей. Они просто деревянные!

Даже графика тут совершенно никакая. Ее настроек достаточно:

Но даже очень высокий пресет графики не вдохновляет:

Высокий пресет графики:

Средний пресет:

Низкий пресет графики:

Игра поддерживает и апскейл. Вот очень высокие настройки графики + FSR в режиме "качество":

Ссылка на слайдер .

Оптимизация в игре отвратительная. Ужасная! Это было ясно с первых минут игры. Но приступим к тестированию.

Тестовая система .

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Чтобы получить вменяемый фпс, придется использовать FSR... А он просто "шакалит" изображение:

Такой безобразной реализации работы FSR давно не видел... Сами настройки очень высокие, но волосы Голлума отключены.

Тестирование вышло таким:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итог тестирования.Плохо, очень плохо! Ни графики, ни производительности, ничего! Сырой продукт. Постоянные обращения к накопителю, падение фпс на ровном месте. Отвратительная работа!

Ладно бы игра была интересной. Но нет! Она просто никчемная! Хотите играть за "странных персонажей"? Играйте в Styx: Master of Shadows . Это просто на много порядков лучший продукт! Недосягаемая вершина для бездарей из Daedalic Entertainment...

Следующей игрой, которая попала "под раздачу", стала The Lord of the Rings: Return to Moria . Это игра также вышла в 2023 году. Издатель: North Beach Games. Разработчик: Free Range Games. Игра заявлена в жанре "симулятор выживания"... Ох, как они правы!

Итак, сначала идет краткое введение в эту часть истории Средиземья, посвященное Мории, родине гномов.

Мы настраиваем своего гнома и приступаем к игре. Нужно все подбирать, копать, создавать и тому подобное. Типичное выживание, как и обещали.

Я считаю такие игры бесмыссленными. Но попробовать надо...

Первая фаза происходит в туннелях, которые мы изучаем. Пока особых претензий нет. Идет обучение принципам игры (иногда это обучение ставит в тупик). Но потом, мы прибываем на заброшенный лагерь, который надо восстановить.

Вот в процессе восстановления, нервные силу меня и покинули... Дело в том, что на определенном этапе, когда еще ничего толком я не успел сделать, на меня набросились мелкие орки. Убили один раз...

Убили второй раз...

На четвертый раз, я плюнул и удалил этот шлак.

Где логика? Может это так задумано? Может скрипт "глюкнул"? Мне все равно, играть так невозможно! Я тут должен руду копать, а меня "выносят" недомерки...

Бить их было бесполезно, как и пытаться убежать...

Ладно, может я чего-то не понял. Что там по графике? А ничего стоящего. Довольно скромно.

Но опять отвратительная оптимизация, с постоянными фризами. Вот чему подгружаться в узкой кишкообразной локации? Игра настолько меня разочаровала, что даже тестировать в ней не стал. Вот значение фпс на максимальных настройках качества:









Поиграв в эти две отвратительные игры, я пришел к выводу, что современный игропром уже находится в той фазе, откуда путь только один: на самое дно. Чтобы исправить ситуацию, надо самой поганой метлой гнать в шею этих бездарей и не давать пособие по безработице! Может очистив таким образом пару-тройку студий, остальные возьмутся за ум и будут делать игры руками, а не другими частями тела...

В общем, все печально, но (см бонус)...

Я случайно натолкнулся на новую игру в жанре стратегий, который не люблю. Но решил хоть немного поиграть...

Эта игра - Dungeons 4 , созданная компанией Realmforge Studios. Если вы любитель стратегий, то обязательно обратите на нее внимание! Очень неординарная игра! Играть мы будем за Зло, конкретнее темную эльфийку Талию.

Но тут вся соль в сюжете и беседах! Они просто шедевральны!

Это своеобразный Overlord в мире стратегий. Жесткий юмор, с отсылками к множественным событиям. Уже в начале неплохо так потроллили современный кинематограф.

Прошлись и по проблеме платных DLC в играх.

Да и в игре, Талия очень остра на язык.

Минусов у игры я вижу три:

- это стратегия, не самый популярный жанр.

- плохая оптимизация вкупе с не самой лучшей графикой.

- нет русской озвучки, только субтитры. А озвучка очень важна, ведь в пылу сражения читать некогда и теряются такие "перлы"...

Если любите стратегии, обратите на этот продукт внимание.