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Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие

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Для ролевой игры обязательно наличие продуманного сюжета и игрового мира. Прохождение разделено на серию квестов: основных, обязательных для продвижения по сюжету, и дополнительных, дающих набрать очки характеристик или полезных предметов и ресурсов. Также обязательно наличие системы накопления опыта, при достижении определенной ступени игрок получает новый уровень персонажа и различные бонусы, полагающиеся за достижение уровня.

Dungeon Siege III - компьютерная игра от американской компании Obsidian Entertainment, вышедшая в 2011 году для Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Это третий полный и пятый общий релиз в серии видеоигр Dungeon Siege. Игра отображает игровой мир в изометрической перспективе (сверху вниз) и использует бесшовный игровой мир, постоянно загружая необходимые игровые сцены в фоновом режиме.

The Witcher Enhanced Edition Director's Cut - компьютерная игра от польской компании CD Projekt RED, вышедшая в 2007 году для Microsoft Windows и MacOS. Действие игры разворачивается в мире ведьмака, созданном писателем Анджеем Сапковским. Главный герой игры — Геральт из Ривии — один из ведьмаков, персонажей со сверхчеловеческими способностями, обычно занимающихся убийством монстров, нападающих на человеческие жилища.

Fallout 3: Game of the Year Edition - компьютерная игра от американской компании Bethesda Game Studios, вышедшая в 2008 году для Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Xbox One и MacOS. Игра произвела серьезный сдвиг в серии, используя 3D-графику и сражения в реальном времени, заменяя изометрическую 2D- графику и пошаговые бои из предыдущих частей. Игру встретили в штыки в Австралии, из-за возможности приема персонажем алкоголя и наркотиков. В Индии возникла волна возмущения, из-за того, что двуглавые мутировавшие коровы имели название «Брамин», что в индии означает священник. В Японии была вырезана миссия со взрывом атомной бомбы, чтобы не будить воспоминания о Хиросиме и Нагасаки.

Fallout: New Vegas - компьютерная игра от американской компании Bethesda Game Studios, вышедшая в 2010 году для Microsoft Windows, PlayStation 3 и Xbox 360. Играть предстоит за персонажа, известного как Курьер, который везет пакет через пустыню Мохаве в город Нью-Вегас. Курьер попадает в засаду, у него отнимают пакет и бросают умирать. После спасения врачом из близлежащей деревни, Курьер начинает путешествие, чтобы найти своего потенциального убийцу и забрать назад посылку.

Xenus: Точка кипения — компьютерная игра от украинской компании Deep Shadows, вышедшая в 2005 году эксклюзивно для Microsoft Windows. Игра является смесью открытого мира, шутера и ролевой игры. У главного героя похищают дочь, и он едет ее спасать.

Xenus 2 White Gold - компьютерная игра от украинской компании Deep Shadows, вышедшая в 2008 году эксклюзивно для Microsoft Windows. События игры происходят на разделенных водой островах в Карибском море, в отличие от единого массива суши под названием Реалия из первой части. Герой прибывает на острова, чтобы расследовать серию загадочных событий, связанных с ядовитым кокаином. Он оказывается в центре социально нестабильной и политически нестабильной среды с 7 различными фракциями.

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition - компьютерная игра от канадской компании BioWare, вышедшая в 2009 году эксклюзивно для Microsoft Windows. Главный персонаж — Серый Страж, член отряда элитных бойцов, задача которого — победить Архидемона и спасти мир от катастрофического события под названием Скверна.

Dragon Age II - компьютерная игра от канадской компании BioWare, вышедшая в 2010 году для Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, macOS. В игре игроки управляют человеком по имени Хоук, беженцем во время Пятого Мора, который в конечном итоге становится Чемпионом Киркволла.

Dragon Age Inquisition - компьютерная игра от канадской компании BioWare, вышедшая в 2014 году для Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC (Microsoft Windows). История игры рассказывает об Инквизиторе и его путешествии, с целью уладить гражданские беспорядки на континенте Тедас и закрыть таинственную слезу в небе, названную «Разлом», которая высвобождает опасных демонов. Инквизитор собирает военизированную организацию — Инквизицию в попытке остановить Корифея, древнего порождения тьмы, который открыл Брешь во время своей попытки завоевать Тедас, и достичь божественности.

Mars: War Logs - компьютерная игра от французской компании Spiders, вышедшая в 2013 году для Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3. Действие игры происходит на Марсе, спустя столетие после великого потрясения. Могущественные гильдии сражаются за воду, которая стала ценным ресурсом. Двумя наиболее мощными из них являются Аврора и Изобилие. Главный герой — Рой Темперанс, сбежавший военнопленный, который оказывается зажат между множеством могущественных фракций и должен сражаться с множеством существ, созданных радиоактивной средой планеты.

Borderlands Game of the Year Enhanced - компьютерная игра от американской компании Gearbox Software, вышедшая в 2009 году для ПК и всех консолей. Действие происходит в далеком будущем, в 2864 году нашей эры, в то время, когда различные мегакорпорации стремятся получить контроль над различными планетами, чтобы колонизировать и добывать свои минеральные богатства и ресурсы.

Borderlands: The Pre-Sequel! - компьютерная игра от американской компании Gearbox Software, вышедшая в 2014 году для ПК и всех консолей. Действие игры происходит между событиями первой и второй части. Сюжет игры развивается на спутнике Пандоры — Элписе — и показывает историю становления корпорации «Гиперион» и его главы.

Borderlands 2 - компьютерная игра от американской компании Gearbox Software, вышедшая в 2014 году для ПК и всех консолей. Прошло пять лет после событий Borderlands, когда четверо Охотников за Убежищами — Роланд, Мордехай, Лилит и Брик — были отправлены таинственной сущностью, известной как «Ангел-хранитель», в Убежище, древнюю инопланетную структуру, в которой, по слухам, находились экзотические технологии и богатство.

Bound By Flame - компьютерная игра от французской компании Spiders, вышедшая в 2014 году для ПК и всех консолей. Действие игры происходит в вымышленной стране Вертиэль в разгар войны между эльфами и красными писцами против бессмертных некромантов, известных как Ледяные лорды, и их империи нежити. Сюжет разворачивается вокруг неназванного наемника, известного только по псевдониму Вулкан.

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Me4tatelI&gt;
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