Разработчик игры The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves, подтвердил, что игра не находится под угрозой, несмотря на отказ NetEase от своих инвестиций в Китае. Ранее Rebel Wolves получили инвестиции от NetEase, что вызвало беспокойство у поклонников игры. Однако, главный издатель студии, Томаш Тинк, объяснил, что NetEase были всего лишь миноритарным инвестором, и Rebel Wolves уже нашли другого издателя, Bandai Namco.

Связанная история свидетельствует, что генеральный директор NetEase сократил финансирование нескольких игр, включая маркетинг и другие игры японского производства. Из-за этого появились слухи о возможной угрозе для Rebel Wolves. Однако, разработчики выразили благодарность за теплые сообщения и поддержку, подчеркнув, что разработка игры идет полным ходом, и у них нет никаких финансовых проблем.



Производство The Blood of Dawnwalker полностью финансируется, и разработчики сотрудничают с мировым издателем Bandai Namco, чтобы воплотить в жизнь первую главу саги Dawnwalker. Множество акций Rebel Wolves находятся в руках основателей студии, Конрада Томашкевича и других совладельцев, что подтверждает стабильность компании.