The Blood of Dawnwalker не находится под угрозой, несмотря на участие NetEase
Разработчик игры The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves, подтвердил, что игра не находится под угрозой, несмотря на отказ NetEase от своих инвестиций в Китае. Ранее Rebel Wolves получили инвестиции от NetEase, что вызвало беспокойство у поклонников игры. Однако, главный издатель студии, Томаш Тинк, объяснил, что NetEase были всего лишь миноритарным инвестором, и Rebel Wolves уже нашли другого издателя, Bandai Namco.
Связанная история свидетельствует, что генеральный директор NetEase сократил финансирование нескольких игр, включая маркетинг и другие игры японского производства. Из-за этого появились слухи о возможной угрозе для Rebel Wolves. Однако, разработчики выразили благодарность за теплые сообщения и поддержку, подчеркнув, что разработка игры идет полным ходом, и у них нет никаких финансовых проблем.
Производство The Blood of Dawnwalker полностью финансируется, и разработчики сотрудничают с мировым издателем Bandai Namco, чтобы воплотить в жизнь первую главу саги Dawnwalker. Множество акций Rebel Wolves находятся в руках основателей студии, Конрада Томашкевича и других совладельцев, что подтверждает стабильность компании.
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