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Недорогие и полезные товары с AliExpress: пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro, вентилятор Xiaomi

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Аудио ресивер

Цена $19

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Цифровое устройство позволяет выдавать до 50 ватт мощности. Есть возможность дистанционной передачи по Bluetooth каналу. Усилитель подключается к медиа системе при помощи AUX кабеля. Есть возможность считывать музыку с usb-носителя.

Робот-пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro

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Имеет 13 датчиков лазерной навигации и рекордную силу всасывания 4000 PA. Еще один очень крутой и намного более мощный аналог Roborock S5 Max. Глобальная версия. Пылесос легко справиться с коврами с высоким ворсом. Обновленная турбощетка не наматывает волосы, а засасывает их прямиком в контейнер.

Шуруповерт для дома

Цена $20

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Шуруповерт имеет несколько режимов скорости, кнопку блокировки, реверс и светодиодный фонарь. Частота оборотов на холостом ходу составляет от 400 до 1500 оборотов в минуту.

TWS-наушники Baseus W05

Цена $30

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  • поддержка AAC
  • Bluetooth 5.0
  • датчик нахождения в ушах
  • до 4 часов работы (до 30 часов работы с кейсом),
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Массажер

Цена $23

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Электрический массажёр для шеи, спины, позвоночника, поясницы. Оснащен вращающимися роликами, которые подогреваются, создают расслабляющее действие на ваши мышцы, приводит их в тонус, формирует правильную осанку, разминают позвонки, создают гибкость. Время проведения одного сеанса массажа 15 минут.

Портативный кондиционер

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Компактный вентилятор, распыляющий мелокодисперсный водяной туман, удобно брать с собой в поездки. За счет испарения температура в непосредственной близости снижается на 3-5 градусов. Вода добавляется в любой момент, питание от microUSB.

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Цена $54

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Устройство имеет сменный тип жала, жк-экран для отслеживания изменяющихся параметров. Мощность составляет 65 Вт. Интервал температура колеблется от 100 до 400 градусов.

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Имеет несколько датчиков для контроля движения на определенной территории. В комплекте есть видеокамера которая ведёт наблюдение и записывает информацию на карту памяти. Удобство данной системы в её простой установке и управлении через wi-fi канал с помощью приложения смартфона.

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