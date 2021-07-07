Недорогие и полезные товары с AliExpress: пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro, вентилятор Xiaomi
Аудио ресивер
Цена $19
Цифровое устройство позволяет выдавать до 50 ватт мощности. Есть возможность дистанционной передачи по Bluetooth каналу. Усилитель подключается к медиа системе при помощи AUX кабеля. Есть возможность считывать музыку с usb-носителя.
Робот-пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro
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Цена $316 по промокоду OHWOW1055
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Имеет 13 датчиков лазерной навигации и рекордную силу всасывания 4000 PA. Еще один очень крутой и намного более мощный аналог Roborock S5 Max. Глобальная версия. Пылесос легко справиться с коврами с высоким ворсом. Обновленная турбощетка не наматывает волосы, а засасывает их прямиком в контейнер.
Шуруповерт для дома
Цена $20
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Шуруповерт имеет несколько режимов скорости, кнопку блокировки, реверс и светодиодный фонарь. Частота оборотов на холостом ходу составляет от 400 до 1500 оборотов в минуту.
TWS-наушники Baseus W05
Цена $30
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- поддержка AAC
- Bluetooth 5.0
- датчик нахождения в ушах
- до 4 часов работы (до 30 часов работы с кейсом),
- беспроводная зарядка
Массажер
Цена $23
КУПИТЬ ТУТ - для стоп - для шеи - для ног - массажная подушка
Электрический массажёр для шеи, спины, позвоночника, поясницы. Оснащен вращающимися роликами, которые подогреваются, создают расслабляющее действие на ваши мышцы, приводит их в тонус, формирует правильную осанку, разминают позвонки, создают гибкость. Время проведения одного сеанса массажа 15 минут.
Портативный кондиционер
Цена $15
КУПИТЬ ТУТ - вентилятор Xiaomi - другой
Компактный вентилятор, распыляющий мелокодисперсный водяной туман, удобно брать с собой в поездки. За счет испарения температура в непосредственной близости снижается на 3-5 градусов. Вода добавляется в любой момент, питание от microUSB.
Паяльник TS100
Цена $54
Устройство имеет сменный тип жала, жк-экран для отслеживания изменяющихся параметров. Мощность составляет 65 Вт. Интервал температура колеблется от 100 до 400 градусов.
Сигнализация для дома
Цена $34
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Имеет несколько датчиков для контроля движения на определенной территории. В комплекте есть видеокамера которая ведёт наблюдение и записывает информацию на карту памяти. Удобство данной системы в её простой установке и управлении через wi-fi канал с помощью приложения смартфона.
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