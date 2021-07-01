Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: часы Amazfit Bip U, смартфон Realme GT 5G
Точечный сварочный аппарат
Цена $12
Устройство используется в промышленных и бытовых целях. Сварочная рукоятка оснащена специальными пружинами, медным стержнем и изоляционными ручками. В комплекте есть предохранители питания и шестигранный ключ для крепления. Аппарат работает от сети постоянного тока.
Смартфон Realme 7 5G 6+128 ГБ
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Цена $184 по промокоду ZAGAR
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- 6.53" экран, 120 Гц, 1080 x 2340
- Процессор MediaTek Dimensity 800U 5G
- Основная камера 48+8+2+2 Мп фронталка 16 Мп NFC, Bluetooth 5.1
- Батарея 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт
Дешевый кондиционер
Цена $14 по промокоду TOPBRAND100
Маленький и дешевый кондиционер, который наверняка спасет вас от аномальной жары.
Очень компактный, можно поставить рядом с рабочим местом. Наполняете водой, подключаете к источнику питания и все – кондиционер работает.
Лазерный уровень
Цена $9
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КУПИТЬ ТУТ - лазерный уровень PRACMANU - HILDA - DEKO
Применяется при монтаже различных конструкций, в строительстве, при обработке древесины и металла. Располагается на резиновом основании как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Перепад и кривизну по уровню можно отрегулировать при помощи жидкостных пузырьковых датчиков. Лазерные лучи имеет длину волны 650 нм.
Таймер для полива
Цена $18
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Прибор для измерения расхода воды и ее температуры. Использует беспроводной канал wi-fi для передачи данных на мобильные устройства. Крепится на винтовой тип трубы с диаметром 12 мм. Датчик работает автономно от собственного питания.
Мультиметр HABOTEST HT112
Цена $21
Оснащён большим 2.88-дюймовым цифровым дисплеем, точно измеряет напряжение, переменный и постоянный токи, сопротивление и другие параметры электрической сети. Прибор работает от 2х батареек CR2032, в комплекте прилагаются 4 штуки. Щупы подключаются специальными разъёмами.
Массажер
Цена $70
КУПИТЬ ТУТ - массажер для глаз - для шеи - для ног - для спины - массажная подушка
Девайс для стимуляции мышечной ткани, подойдет в качестве расслабляющего массажа на отдельные участки тела — ноги, спину, поясницу, шею. В комплекте с массажером есть сменные насадки различной формы, используемые в зависимости от места применения.
ТВ приставка Mecool KM6 Deluxe
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Цена 5 089₽ по промокоду RUVIP1250
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- 4/32гб
- Процессор Amlogic S905X4
- Android10
- Пульт с микрофоном
Смарт-часы Amazfit Bip U Pro
Цена 3999 руб. по промокоду SUMSS700
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Обновленная версия популярных умных часов Amazfit Bip, на этот раз с цветным LCD-экраном, позволившим сохранить автономность в районе 2-3 недель. Легкие и практически незаметные на руке.
"Умная" люстра
Цена $44
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Потолочный светильник отличается от многих других возможностью управления как с пульта ДУ, так и со смартфона. В последнем случае придется установить специальное мобильное приложение. Дистанционно можно не только включать и выключать свет, но также и менять в широких пределах яркость и температуру освещения.
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