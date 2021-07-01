Точечный сварочный аппарат

Цена $12

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Устройство используется в промышленных и бытовых целях. Сварочная рукоятка оснащена специальными пружинами, медным стержнем и изоляционными ручками. В комплекте есть предохранители питания и шестигранный ключ для крепления. Аппарат работает от сети постоянного тока.

Смартфон Realme 7 5G 6+128 ГБ

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Цена $184 по промокоду ZAGAR

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6.53" экран, 120 Гц, 1080 x 2340

Процессор MediaTek Dimensity 800U 5G

Основная камера 48+8+2+2 Мп фронталка 16 Мп NFC, Bluetooth 5.1

Батарея 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт

Дешевый кондиционер

Цена $14 по промокоду TOPBRAND100

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Маленький и дешевый кондиционер, который наверняка спасет вас от аномальной жары.

Очень компактный, можно поставить рядом с рабочим местом. Наполняете водой, подключаете к источнику питания и все – кондиционер работает.

Лазерный уровень

Цена $9

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КУПИТЬ ТУТ - лазерный уровень PRACMANU - HILDA - DEKO

Применяется при монтаже различных конструкций, в строительстве, при обработке древесины и металла. Располагается на резиновом основании как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Перепад и кривизну по уровню можно отрегулировать при помощи жидкостных пузырьковых датчиков. Лазерные лучи имеет длину волны 650 нм.

Таймер для полива

Цена $18

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Прибор для измерения расхода воды и ее температуры. Использует беспроводной канал wi-fi для передачи данных на мобильные устройства. Крепится на винтовой тип трубы с диаметром 12 мм. Датчик работает автономно от собственного питания.

Мультиметр HABOTEST HT112

Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - HT118

Оснащён большим 2.88-дюймовым цифровым дисплеем, точно измеряет напряжение, переменный и постоянный токи, сопротивление и другие параметры электрической сети. Прибор работает от 2х батареек CR2032, в комплекте прилагаются 4 штуки. Щупы подключаются специальными разъёмами.

Массажер

Цена $70

КУПИТЬ ТУТ - массажер для глаз - для шеи - для ног - для спины - массажная подушка

Девайс для стимуляции мышечной ткани, подойдет в качестве расслабляющего массажа на отдельные участки тела — ноги, спину, поясницу, шею. В комплекте с массажером есть сменные насадки различной формы, используемые в зависимости от места применения.

ТВ приставка Mecool KM6 Deluxe

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Цена 5 089₽ по промокоду RUVIP1250

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4/32гб

Процессор Amlogic S905X4

Android10

Пульт с микрофоном

Смарт-часы Amazfit Bip U Pro

Цена 3999 руб. по промокоду SUMSS700

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Обновленная версия популярных умных часов Amazfit Bip, на этот раз с цветным LCD-экраном, позволившим сохранить автономность в районе 2-3 недель. Легкие и практически незаметные на руке.

"Умная" люстра

Цена $44

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Потолочный светильник отличается от многих других возможностью управления как с пульта ДУ, так и со смартфона. В последнем случае придется установить специальное мобильное приложение. Дистанционно можно не только включать и выключать свет, но также и менять в широких пределах яркость и температуру освещения.

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