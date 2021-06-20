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Электронный модуль

Цена $2.58

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Встраиваемый музыкальный модуль для самоделкиных. Компактная плата, которую можно встроить в какую-то панель для прослушивания аудио с разных носителей. Оснащена также встроенным FM модулем. В комплекте идет пульт ДУ и набор проводов.

Realme 7 5G 6+128 ГБ с 120 Гц экраном

Цена 13500 руб. по промокоду "ZAGAR" с 21.06

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процессор: Dimensity 800U 5G

дисплей: 6,5", 120 Гц IPS, 2400х1080

камера: 48+8+2 Мп • фронталка: 16 Мп

ОЗУ: 6 ГБ, ПЗУ: 128 ГБ

акб: 5000 мАч

зарядка 30 Вт

NFC

Блютуз колонка Anker Soundcore Motion +

Цена $82

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КУПИТЬ ТУТ - Anker Soundcore 3 - JBL PartyBox 100 - JBL PartyBox 300 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5 - дешевая - Tronsmart Force 2

Аудио колонка с функцией беспроводной передачи данных по Bluetooth каналу. Мощность динамиков составляет 30 Ватт. Они имеют широкополосную структуру, которые хорошо разграничивают звук на низких, средних и высоких частотах. Качество воспроизводимого звука hi-fi. Аудио колонку можно подключить к различным медиа устройствам.

Солнечная панель

Цена $95.40 - 330

КУПИТЬ ТУТ - 150W - 200W - другие

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Устанавливается на внешнюю часть здания, что позволяет накапливать энергию и передаривать её необходимым потребителям. Используется для зарядки мобильных гаджетов, различных электроприборов и бытовой техники. Солнечной панелью можно управлять при помощи контроллера, все материалы имеют устойчивость к коррозии, выполненный из термостойких компонентов. Максимальная мощность 300 Ватт.

Корректор осанки

Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi

Чрезвычайно эффективное устройство для контроля и самостоятельной коррекции осанки с управлением через смартфон.

Подключается по блютуз, позволяя настраивать допустимые отклонения от нормы и поведение маяка при этом.

Металлоискатель TX-850

Цена $132

КУПИТЬ ТУТ и MD-4030

Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.

Электрогриль Zigmund & Shtain ZEG-928

Цена $80 по промокоду PERCHIK1700

КУПИТЬ ТУТ

Сейчас такие установки для готовки на пике своей популярности.

мощность: 2100 Вт

7 автопрограмм + ручной режим

электронное управление, автоматическое отключение

защита от перегрева

регулировка температуры (70-250°С), антипригарное покрытие

поддон для сбора жира, решетка

ТВ-приставка H96 MAX X3

Цена $35

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КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95 - TANIX TX9S - Beelink GT-King

Благодаря ей можно получить доступ ко многим онлайн видеосервисам, социальным сетям и не только абсолютно бесплатно. Управляется с пульта, имеет интуитивное меню и комплектуется всеми необходимыми шнурами для подключения к ТВ. Приставка имеет мощный процессор Amlogic S905X3 и 4 Гб ОЗУ.

IP-камера Reolink

Цена $39

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi YI Dome Guard

Ip-камера с возможностью размещения на внешней стороне здания, крепится при помощи кронштейна. Позволяет передавать видео и фото изображения в качестве 1080p через модуль wi-fi. Линза с инфракрасными датчиками подсвечивающие камеру в условиях отсутствия освещения.

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