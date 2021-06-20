Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Realme 8 Pro 8/128 ГБ, солнечная панель 300W
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Электронный модуль
Цена $2.58
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Встраиваемый музыкальный модуль для самоделкиных. Компактная плата, которую можно встроить в какую-то панель для прослушивания аудио с разных носителей. Оснащена также встроенным FM модулем. В комплекте идет пульт ДУ и набор проводов.
Realme 7 5G 6+128 ГБ с 120 Гц экраном
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- процессор: Dimensity 800U 5G
- дисплей: 6,5", 120 Гц IPS, 2400х1080
- камера: 48+8+2 Мп • фронталка: 16 Мп
- ОЗУ: 6 ГБ, ПЗУ: 128 ГБ
- акб: 5000 мАч
- зарядка 30 Вт
- NFC
Блютуз колонка Anker Soundcore Motion +
Цена $82
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Аудио колонка с функцией беспроводной передачи данных по Bluetooth каналу. Мощность динамиков составляет 30 Ватт. Они имеют широкополосную структуру, которые хорошо разграничивают звук на низких, средних и высоких частотах. Качество воспроизводимого звука hi-fi. Аудио колонку можно подключить к различным медиа устройствам.
Солнечная панель
Цена $95.40 - 330
КУПИТЬ ТУТ - 150W - 200W - другие
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Устанавливается на внешнюю часть здания, что позволяет накапливать энергию и передаривать её необходимым потребителям. Используется для зарядки мобильных гаджетов, различных электроприборов и бытовой техники. Солнечной панелью можно управлять при помощи контроллера, все материалы имеют устойчивость к коррозии, выполненный из термостойких компонентов. Максимальная мощность 300 Ватт.
Корректор осанки
Цена $21
Чрезвычайно эффективное устройство для контроля и самостоятельной коррекции осанки с управлением через смартфон.
Подключается по блютуз, позволяя настраивать допустимые отклонения от нормы и поведение маяка при этом.
Металлоискатель TX-850
Цена $132
Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.
Электрогриль Zigmund & Shtain ZEG-928
Цена $80 по промокоду PERCHIK1700
Сейчас такие установки для готовки на пике своей популярности.
- мощность: 2100 Вт
- 7 автопрограмм + ручной режим
- электронное управление, автоматическое отключение
- защита от перегрева
- регулировка температуры (70-250°С), антипригарное покрытие
- поддон для сбора жира, решетка
ТВ-приставка H96 MAX X3
Цена $35
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Благодаря ей можно получить доступ ко многим онлайн видеосервисам, социальным сетям и не только абсолютно бесплатно. Управляется с пульта, имеет интуитивное меню и комплектуется всеми необходимыми шнурами для подключения к ТВ. Приставка имеет мощный процессор Amlogic S905X3 и 4 Гб ОЗУ.
IP-камера Reolink
Цена $39
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi YI Dome Guard
Ip-камера с возможностью размещения на внешней стороне здания, крепится при помощи кронштейна. Позволяет передавать видео и фото изображения в качестве 1080p через модуль wi-fi. Линза с инфракрасными датчиками подсвечивающие камеру в условиях отсутствия освещения.
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