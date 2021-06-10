Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: ретро консоль Dendy, система автополива
Ретро консоль
Цена $1.81
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Взрослые хорошо помнят игрушку тетрис, которой увлекались в детстве. А детям и сейчас понравится эта ретро-игрушка. Тем более, что она очень компактная, миниатюрная, не занимает много места, но отлично поможет отвлечься, например, в длительном путешествии.
Динамометрический регулируемый ключ
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Цена $12
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Предназначен для ремонта мелкой техники, велосипедов, автомобилей, водопровода, узлов аппаратов. Обеспечивает удобный хват от 12 до 20 мм в диаметре. Выполнен из прочной нержавеющей углеродной стали. Сочетается с различными формами болтов, гаек.
Тонометр Sinocare Sinoheart
Цена $16
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Высокоточный автоматический тонометр, оснащен информативным дисплеем.
- длина манжеты: 24-34 см
- определяет пульс, частоту сердечных сокращений, время измерения
- хранить в памяти устройства до 90 показаний
Цифровой мини тестер
Цена $4
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Компактный многофункциональный прибор работает от входного напряжения на 5 вольт, используется для подсчета количества энергии через интерфейс USB. Предназначен для измерения мощности, напряжения, силы тока.
Система автоматического полива Aqualin
Цена $18
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Как вы знаете, растения в саду и огороде требуют регулярного полива. Делать это не всегда удаётся: порой мешает работа или банальная забывчивость. С датчиком автоматического полива Aqualin вы легко решите эту проблему: он будет самостоятельно поливать участок, а вам останется только установить таймер.
Наушники Anker Soundcore Life Q30
Цена $79
Наушники с 40‑миллиметровыми драйверами оснащены системой регулируемого активного шумоподавления. В этом режиме они работают около 40 часов, а без него — до 60 часов. Гаджет поддерживает быструю подпитку: 5 минут достаточно для 4 часов воспроизведения музыки.
Карманный шуруповерт Workpro
Цена $27
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Удобная и очень производительная компактная отвертка-шуруповерт – рукоять имеет поворотный механизм, позволяющий менять хват. Справляется и с шурупами в дереве.
Поставляется в комплектном чемоданчике с огромным набором оснастки. Тут и биты, и торцевые головки, и блок питания для зарядки встроенной батареи.
Набор фрез
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Цена $2.20 - 15
Используются для высверливания различных объёмных отверстий в бетоне, камне, древесине. Инструменты относятся к типу буров, изготовлены из высококачественного металлического сплава, имеют достаточно устойчивую конструкцию и длительный срок эксплуатации.
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