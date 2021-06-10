Ретро консоль

Цена $1.81

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Взрослые хорошо помнят игрушку тетрис, которой увлекались в детстве. А детям и сейчас понравится эта ретро-игрушка. Тем более, что она очень компактная, миниатюрная, не занимает много места, но отлично поможет отвлечься, например, в длительном путешествии.

Динамометрический регулируемый ключ

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Цена $12

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Предназначен для ремонта мелкой техники, велосипедов, автомобилей, водопровода, узлов аппаратов. Обеспечивает удобный хват от 12 до 20 мм в диаметре. Выполнен из прочной нержавеющей углеродной стали. Сочетается с различными формами болтов, гаек.

Тонометр Sinocare Sinoheart

Цена $16

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Saint Health

Высокоточный автоматический тонометр, оснащен информативным дисплеем.

длина манжеты: 24-34 см

определяет пульс, частоту сердечных сокращений, время измерения

хранить в памяти устройства до 90 показаний

Цифровой мини тестер

Цена $4

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Компактный многофункциональный прибор работает от входного напряжения на 5 вольт, используется для подсчета количества энергии через интерфейс USB. Предназначен для измерения мощности, напряжения, силы тока.

Система автоматического полива Aqualin

Цена $18

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Как вы знаете, растения в саду и огороде требуют регулярного полива. Делать это не всегда удаётся: порой мешает работа или банальная забывчивость. С датчиком автоматического полива Aqualin вы легко решите эту проблему: он будет самостоятельно поливать участок, а вам останется только установить таймер.

Наушники Anker Soundcore Life Q30

Цена $79

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Наушники с 40‑миллиметровыми драйверами оснащены системой регулируемого активного шумоподавления. В этом режиме они работают около 40 часов, а без него — до 60 часов. Гаджет поддерживает быструю подпитку: 5 минут достаточно для 4 часов воспроизведения музыки.

Карманный шуруповерт Workpro

Цена $27

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Удобная и очень производительная компактная отвертка-шуруповерт – рукоять имеет поворотный механизм, позволяющий менять хват. Справляется и с шурупами в дереве.

Поставляется в комплектном чемоданчике с огромным набором оснастки. Тут и биты, и торцевые головки, и блок питания для зарядки встроенной батареи.

Набор фрез

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Цена $2.20 - 15

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Используются для высверливания различных объёмных отверстий в бетоне, камне, древесине. Инструменты относятся к типу буров, изготовлены из высококачественного металлического сплава, имеют достаточно устойчивую конструкцию и длительный срок эксплуатации.

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