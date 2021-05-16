Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: пылесос Xiaomi Deerma, тонометр Sinocare
Аудиорекордер
Цена $315
Аудиорекордер от компании Tascam предназначен для записи качественного звука во время съемки на DSLR-камеры. Отличается легко читаемым дисплеем и простым интерфейсом, но не очень большой длительностью работы от штатной батареи - в среднем около 3.5 часов.
Планшет Teclast M30 Pro 4G 4+128 ГБ
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Цена $147 по промокоду M30PRO30USD и купон продавца
10.1" дисплей с разрешением Full HD, алюминиевый корпус, 10 ч батарейка с зарядкой по Type-C, стерео колонки, GPS, 4G, Android 10 и куча других фишек планшета.
Аккумуляторный гайковерт
Цена $27
Полезный в хозяйстве инструмент, не требует наличия компрессора, в отличие от пневматических вариантов, да и и провода тянуть никуда не нужно. Максимальный крутящий момент - 520 Нм. Есть функция автоматического отключения.
Система видеонаблюдения Techage
Цена $151
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW
Полный набор для установки системы видеонаблюдения на 2 - 8 камер. В отличие от более дешевых вариантов, в данных камерах установлена матрица на 5 Мп, а не на 2, поэтому картинка более качественная. Кабели по 20 метров в мотке, в комплекте пульт и мышка, в меню доступен русский язык.
Тонометр Sinocare Sinoheart
Цена $16
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Saint Health
Высокоточный автоматический тонометр, оснащен информативным дисплеем.
- длина манжеты: 24-34 см
- определяет пульс, частоту сердечных сокращений, время измерения
- хранить в памяти устройства до 90 показаний
Пылесос Xiaomi Deerma
Цена $37
Ещё один ручной пылесос Xiaomi очищает мягкую мебель, одеяла, подушки и матрасы от пыли, мелкого мусора и пылевых клещей. Устройство просушивает обрабатываемую поверхность нагретым воздухом при температуре 50 °С и дезинфицирует её с помощью встроенной УФ‑лампы.
Видеозвонок
Цена $23
Умный видеозвонок с функцией удаленного просмотра. Способен записывать видео с разрешением 1080P. Интегрируется в систему умного дома. Работает до 200 дней без подзарядки.
Розетка с сенсором
Цена $2
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Стеновая панель для управления светом. Используется в качестве выключателя, розетки, различных переходников. Корпус выполнен из алюминиевых сплавов, сама кнопка находится по центру, делится на 3 сегмента каждый из которых подсвечивается светодиодной лампочкой.
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