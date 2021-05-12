Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос Dreame, стерилизатор Xiaomi
Обратный клапан TESHOM
Цена $1
Силиконовая насадка, закрепляемая внутри слива, которая самостоятельно закрывается после выхода воды и надежно перекрывает трубу от внешних запахов и обратного хода жидкости. Крышка идет в комплекте.
Компактная пила
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Цена $29
КУПИТЬ ТУТ - 1200 ВТ - 1500 Вт - другая
Небольшая и лёгкая пила с электроприводом для работы в саду. Работает от перезаряжаемого аккумулятора, что очень удобно, так как не придётся тащить удлинитель. Можно отпиливать лишние ветки на деревьях или подрезать слишком длинные. Заряда должно хватить на 20+ минут работы.
ТВ приставка VONTAR X3
Цена $35
КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95
Внутри установлен один из новейших процессоров — Amlogic S905X3-B с частотой 1,9ГГц. Плавное воспроизведение 4К, быстрый Wi-Fi (до 97 Mбит/с в режиме 2.4 ГГц), хорошая скорость оперативной и встроенной памяти.
Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro
Цена $349 по промокоду DREAMEL10PR0 + купон магазина $20/99
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum - ILIFE V50 - LIECTROUX C30B
Главная фишка как я понимаю очень большая мощность всасывания. Ну и в целом заметно что топовые характеристики у пылесоса - лидар, большая площадь уборки, управление со смартфона. Отличный пылесос за свою стоимость.
Стерилизатор зубных щёток Xiaomi Oclean S1
Цена $19
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Sothing UV - ирригатор Oclean W1
Процесс стерилизации в таком устройстве занимает 2 минуты и проводится каждые 6 часов автоматически. Одновременно может очищать 3 щётки и хранить еще две по бокам. Чтобы запустить процесс принудительно, нужно дёрнуть за шнурок и загорится лампочка.
Акустическая система JBL PartyBox 100
Цена $209 по промокоду S3E154BTWHLP
КУПИТЬ ТУТ - JBL PartyBox 300 - Anker Soundcore 3 - Tronsmart Force 2 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5 - дешевая
Колонка играет отлично, басы держит на всю громкость. Светомузыка придает драйва и поднимает настроение. Думаю соседям тоже понравится
Электрическая сушилка для обуви
Цена $11
Для дезинфекции ваших кроссовок, туфлей, сапог, ботинок, валенок используются ультрафиолетовое излучение, которое не только убивает бактерии и сушит материал, но также нейтрализует неприятный запах. Устройство полностью пожаробезопасно. Рабочий цикл составляет 15 минут, за это время ваша пара обуви высохнет и вновь будет готово к ношению.
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