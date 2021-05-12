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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос Dreame, стерилизатор Xiaomi

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Цена $19

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Sothing UVирригатор Oclean W1

Процесс стерилизации в таком устройстве занимает 2 минуты и проводится каждые 6 часов автоматически. Одновременно может очищать 3 щётки и хранить еще две по бокам. Чтобы запустить процесс принудительно, нужно дёрнуть за шнурок и загорится лампочка. 

Акустическая система JBL PartyBox 100

Цена $209 по промокоду S3E154BTWHLP

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Колонка играет отлично, басы держит на всю громкость. Светомузыка придает драйва и поднимает настроение. Думаю соседям тоже понравится

Электрическая сушилка для обуви

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Для дезинфекции ваших кроссовок, туфлей, сапог, ботинок, валенок используются ультрафиолетовое излучение, которое не только убивает бактерии и сушит материал, но также нейтрализует неприятный запах. Устройство полностью пожаробезопасно. Рабочий цикл составляет 15 минут, за это время ваша пара обуви высохнет и вновь будет готово к ношению.

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N1ghtwish
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AngryBeer
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