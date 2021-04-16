Кошелек с RFID-защитой

Цена $9

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Этот бумажник предназначен для тех, кто не любит бумажки, а предпочитает использовать банковские карточки. Хотя внутри и есть зажим для наличных, но много туда просто не поместится.

Очиститель воздуха Xiaomi

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Цена $116

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Малошумный очиститель воздуха для квартиры. Сделает воздух чище и безопаснее, устранит неприятные запахи, даже те, которые не выветриваются простым проветриванием. Все микрочастицы, летающие в воздухе пройдут через встроенный фильтр и задержатся в нём.

Робот мойщик окон

Цена $94

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Такой робот будет отличным помощником при мытье любых окон, особенно если вы проживаете в этажах, чтобы обезопасить себя во время процедуры с уличной стороны лучше не придумать.

Набор для душа

Цена $101

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Представляет собой термостатический смеситель, опорную конструкцию для удержания лейки, металлическую штангу, кран для воды. Устройство изготовлено из нержавеющего сплава металлов, покрыта хромированным составом. Устанавливается на вертикальную часть стены, применяется для принятия контрастного душа с эффектом тропического дождя. Вы сможете отрегулировать температуру до 49 градусов.

Складной бинокль

Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - maifeng - Бинокль 80X80 - APEXEL HD

Бинокль способен увеличивать объекты в 8 раз на расстоянии до 1000 метров. Диаметр объектива равен 21 мм, окуляр 13 мм. Максимальный угол обзора 7 градусов. В посылке вы получите: бинокль, салфетки для линз, специальный ремешок и чехол. На мой взгляд хорошая вещь для рыбалки, охоты и просто отдыха на природе.

Зарядная станция

Цена $149

КУПИТЬ ТУТ - "электростанция" ORICO

Внешний литиевый аккумулятор имеет емкость в 40.8 Ач, к его розетке можно подключать устройства мощностью до 200 Вт. Годный источник электроэнергии на рыбалке, кемпинге или в турпоходе, весит чуть меньше 2 кг. Все разъемы выведены на одну сторону.

Два верхних порта USB поддерживают стандарт ускоренной зарядки гаджетов QC 3.0, нижний порт - на 2.4А. Подзаряжать саму станцию можно от солнечных батарей, от прикуривателя в автомобиле или дома от сети 220 В.

Датчик дыма

Цена $12

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Прибор для обнаружения задымления, со встроенной звуковой сигнализации. Он способен определить различные примеси в воздухе, чаще всего устанавливается в местах различного оборудования с нагревающиеся элементами. Чувствительный сенсор установленный внутри распознаёт природу возникновения дыма.

Система мониторинга давления

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Цена $18

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Представляет собой электронный прибор, учитывающий показания приходящие с датчиков по радиоканалу. На жидкокристаллическом дисплее отображается все четыре колеса и давление находящееся в них. Настроить отображаемый вид можно при помощи кнопок.

Шуруповерт

Цена $39

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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

Автомобильное пусковое устройство

Цена $89

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Автомобильное пусковое устройство с эффективным пиковым током в 2500 ампер. Обладает емкостной батареей на 23800 миллиампер часов. Она производит до 10 Ватт мощности. Внешний аккумулятор оснащен жидкокристаллическим экраном, на нем отображается уровень зарядки, а также процентное соотношение.

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