Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)

Перед нами компактный и лёгкий ноутбук с производительной начинкой (мощными CPU и GPU, быстрой оперативной памятью LPDDR5X) и отличным OLED-экраном ROG Nebula. Производительность модели ASUS сопоставима с не самым слабым настольным компьютером, а качество исполнения – на высоком уровне.
Оглавление

Вступление

Сейчас игровым ноутбуком никого не удивить, но всё же встречаются модели, которым это удаётся. Например, не так часто можно встретить мощный дискретный видеоадаптер в компактном ноутбуке. Это объясняется тем, что в небольшом корпусе сложнее разместить производительную систему охлаждения, которая будет справляться с отводом большого количества тепла. Даже если представить себе такую картину, то тогда не останется места для аккумулятора. Ноутбук – это всё же достаточно сложное устройство, где производителю постоянно приходится балансировать на грани.

Именно поэтому существует несколько классов ноутбуков, где упор сделан или на мобильность и автономность или на производительность. Совместить всё это вместе бывает крайне сложно и если такое внезапно удаётся, то такое устройство просто не может быть бюджетным. Производителю приходится использовать самые передовые технологии, хитрость и сноровку, чтобы мощную начинку запихнуть в компактный корпус. Однако, что такое компактный? Да, в относительно недавнем прошлом были достаточно производительные ноутбуки с экраном 10-11”, но там не было дискретной графики. Были ещё какие-то модели с матрицей 13,3”, но там был установлен адаптер уровня GeForce 440MX. В общем, что-то начального уровня. Сейчас на рынке популярностью пользуются ультрабуки с диагональю экрана 14”. Однако и в них никому до недавнего времени не приходило в голову устанавливать видеокарты RTX5080 Laptop. Да, были попытки использовать внешнюю коробку с видеокартой, но такая конструкция не всегда оказывалась удобной.

В том числе похожие решения были у компании ROG. Однако, у неё же есть обычнее игровые ноутбуки без внешнего видеоадаптера и в компактном корпусе с экраном 14”. Это всем известная модель Zephyrus G14, которая периодически обновляется за счёт появления на рынке новых платформ и графических процессоров. В данный момент, казалось бы, в этом плане наступило затишье, и никто ничего особо не ожидает, но тут проснулась компания Intel и выпустила Panther Lake или как его ещё называют Core Ultra 300-серии. Мне захотелось попробовать в деле эту платформу, и я достал новенький ROG Zephyrus G14 (GU405A).

Ноутбук практически в максимальной комплектации с видеокартой RTX 5080 for Laptop на борту. Также в этой модели используется экран последнего поколения ROG Nebula, выполненный по технологии OLED, но предназначенный для игр, благодаря высокой скорости обновления экрана при высоком разрешении. Такой экран может подойти не только для развлечений, но и для работы. Возможно, он даже отлично откалиброван с завода, что мы сегодня проверим.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A) модельный ряд 2026 года
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core Ultra 9 386H 2.1 ГГц (18 МБ кэш, до 4.9 ГГц буст, 16 ядер, 16 потоков) встроенный Intel NPU до 50 TOPS
Видеопроцессор NVIDIA RTX 5080 Laptop, (до 130 Вт TGP), 16 ГБ;
+ MUX переключатель с поддержкой Advanced Optimus
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц (есть модификации с 64 ГБ памяти)
Встроенная память 1 ТБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen4 (есть модификации с 2 ТБ SSD)
Экран 14” ROG Nebula HDR Display, 3K (2880 x 1800) 120 Гц, G SYNC, 16:10 OLED panel, DCI-P3 100%, 1100 nits peak brightness, VESA DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, NVIDIA Advanced Optimus MUX Switch
Порты ввода/вывода Слева:
1 x ASUS Slim Power Jack;
1 x Thunderbolt 4, DP 2.1, PD 3.0;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x HDMI 2.1 FRL;
1 x Audio combo jack

Справа:
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DP1.4 (dGPU), G-Sync;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x SD Card slot (UHS-II)
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7; Bluetooth v6.0
Аккумулятор 73 Вт*ч
Размеры 311 x 220 x 15.9 ~ 18.3 мм
Масса 1.58 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации и магазина.

Есть очень приличный выбор конфигураций, и они гибко представлены, включая два цветовых решения: Eclipse Gray и Platinum White. У меня на руках практически флагманская модель с индексом GU405AW-SY024W.

Zephyrus – это линейка геймерских ноутбуков, но благодаря своим компактным габаритам и скромному весу их можно считать достаточно универсальными, подходящими для широкого спектра задач.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке серого цвета с крупным тёмно-серым логотипом ROG. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет выделить линейку своей продукции.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки находятся ещё две. Чтобы они не болтались, предусмотрены специальные вставки из картона. Компания озаботилась экологией и в топовых версиях своих моделей везде использует картон.

В одной из коробок находится сам ноутбук и инструкции, а в другой два адаптера питания. Тот, что поменьше – на 100 Вт для путешествий. Он оснащается стандартным разъёмом USB Type-C.

Другой адаптер заметно мощнее. Номинал у него 250 Вт (20 В, 12.5 А), но он может выдавать в пике до 300 Вт (20 В, 15 А). Разъём у него проприетарный прямоугольной формы. Он мне уже встречался на других моделях серии ROG.

Ноутбук находится в крупной коробке, где он дополнительно упакован в плёнку, потому что корпус металлический и его можно легко поцарапать. Также на нём есть цветная наклейка, где перечислены основные достоинства экрана ROG Nebula Display. Компания ROG одной из первых начала использовать OLED панели в игровых моделях ноутбуков.

Под самим устройством можно обнаружить отсек, где размещается остаток комплекта поставки в виде инструкций и гарантийной карты.

Также в крупной коробке остаётся лоток с чехлом для ноутбука. Он выполнен из мягкого материала и соответствует размерам устройства. Также на нём присутствует фирменная символика.

Однако положить в него можно только сам ноутбук, а все остальные аксессуары уже придётся класть в какое-то другое место.

Внешний вид и корпус

Не каждое поколение производитель придумывает что-то новое в оформлении. Иногда он дорабатывает отдельные моменты. С первого взгляда может показаться, что тут изменений нет вовсе.

Например, на верхней крышке присутствует знакомая светодиодная подсветка, состоящая из 35 секций (раньше было 7) под названием «Slash Lighting», которая позволяет пользователям настраивать различные эффекты мерцания в соответствии со своими потребностями. Пользователи могут отключить эту функцию, если хотят сохранить более строгий и классический внешний облик, а также чтобы сэкономить немного энергии.

Традиционно ROG Zephyrus G14 представляет собой устройство, предназначенное для более широкой аудитории. Кроме непосредственно геймеров, устройство может привлечь другие группы пользователей.

Это могут быть редакторы визуальных медиа, программисты, художники и даже обычные пользователи, которые ищут достаточно мобильное, стильное, но при этом мощное устройство, которое можно с успехом использовать как для профессиональных задач, так и для современных игр.

Как я уже говорил, были доработаны несколько элементов экстерьера, включая область шарнира, вентиляционное отверстие и нижние воздухозаборники. Также изменениям подвергся логотип Zephyrus, который теперь обладает более четкой и угловатой формой для более выразительного визуального стиля.

Был оптимизирован путь отвода отработанного воздуха под шарниром для повышения эффективности. На нижней крышке были переработаны воздухозаборники, теперь они используют поле небольших круглых перфораций, которые увеличивают поток воздуха, сохраняя при этом жесткость конструкции шасси. Zephyrus G14 2026 года доступен в двух цветах: Eclipse Grey и Platinum White.

В целом линейка ROG Zephyrus славится именно тем, что в компактном корпусе умещается очень мощное железо. Разумеется, чудес не бывает, и это всё нужно охлаждать, а значит упор сделан на развитую систему охлаждения при плотной компоновке элементов внутри.

Причём у модели с меньшей диагональю экрана (есть ещё ROG Zephyrus G16) корпус также заметно меньше, что ещё более усложняет задачу охлаждения производительных и мощных компонентов.

Для хорошего охлаждения в компактном корпусе приходится оперировать лишь более мощным воздушным потоком. В итоге это уже влияет на уровень акустического комфорта.

Исходя из этого, устройство оборудовано гибко настраиваемой системой охлаждения, которая поможет пользователю получить максимальную производительность при умеренном уровне шума. Этот баланс уже может выбирать сам пользователь исходя из своих предпочтений.

Толщина устройства варьируется от 15.9 до 16.3 мм, грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми.

Клавиатурная панель также была обновлена. Цельнометаллический корпус из алюминия, изготовленный на станке с ЧПУ, повышает жесткость на 24% по сравнению с конструкцией корпуса модели 2023 года, что приводит к меньшему прогибу клавиатуры. Фронтальные динамики с 1992 отверстиями обеспечивают отличное прохождение звука, что обеспечивает качественную звуковую сцену. Большой тачпад, размеры которого теперь соответствуют соотношению сторон дисплея 16:10, обеспечивает плавную навигацию.

Множество разъемов ввода/вывода расположены с обеих сторон ноутбука, а задняя панель предназначена для вентиляционных отверстий..

Система шарнира EasyLift направляет воздух под устройство и отводит его от него, оставаясь при этом скрытым от наблюдателя. Крышка при этом поднимается одним пальцем. В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

Верхняя крышка с экраном открывается на 140 градусов. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель. Может показаться, что здесь ноутбук также стоит на торце верхней крышки, но это не так. Также известно, что обычно сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия. Они действительно находятся с заднего торца, только воздух дует не на экран, а вниз.

Система вентиляции задней панели разработана таким образом, чтобы предотвратить попадание горячего воздуха на OLED-дисплей.

Все разъёмы находятся по бокам устройства. Слева расположен разъём питания ASUS Slim Power, Thunderbolt 4 (DP2.1 (iGPU), 100W PD 3.0), USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 3.5 мм джек для гарнитуры. Решёток для выхлопа горячего воздуха по бокам нет, несмотря на такую мощную начинку.

С трудом верится, что система охлаждения здесь может как-то справиться с такой нагрузкой, но я обязательно это проверю во время тестирования.

Ещё справа можно обнаружить один порт USB 3.2 Gen2 Type-C (DP2.1 (dGPU), G-Sync, 100W PD 3.0), один USB 3.2 Gen2 Type-A и слот для карт памяти SD (UHS-II).

На задней крышке внизу находится небольшая табличка с логотипом и надписью ROG. Верхняя крышка, нижний поддон и сам корпус полностью изготовлены из алюминия. Это обеспечивает высокую прочность всей конструкции.

На нижней крышке находятся две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с шлицом Torx. Далее нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка осуществляется достаточно просто и не занимает много времени.

Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Для этих целей здесь используются три крупные тепловые трубки, на концах которых находятся радиаторы с 137 ребрами, толщиной всего 0,1 мм.

Это обеспечивает более высокую плотность и более низкое сопротивление воздуха, общая площадь поверхности составляет 48371 кв.мм. Это полностью медная конструкция, а в качестве термоинтерфейса у процессора используется жидкий металл. В дополнение к этому тут можно заметить два вентилятора Arc Flow 2.0.

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ROG Zephyrus используется пылевой фильтр. Кроме этого, предусмотрен специальный дизайн каналов турбины, которые оставляют на 5 % больше места вокруг вентилятора, улучшая воздушный поток до 15 %. Предотвращение накопления пыли обеспечивает долгосрочную стабильность и надежность вашей системы.

Жидкий металл. Да, это проблема при обслуживании устройства, но пока это наиболее эффективный термоинтерфейс. Самое главное помнить о его наличии и не пытаться самостоятельно лезть в систему охлаждения. В теории, жидкий металл обеспечивает в 14,6 раз лучшую теплопроводность и на 13°C ниже температуру по сравнению с традиционными термопастами.

Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Сперва он был опробован на платформах AMD, а позднее уже он был адаптирован для ноутбуков с процессорами Intel, а именно с учетом их конструктивных особенностей, в том числе необходимости изоляции компонентов на подложке с кристаллами.

Аккумулятор здесь всего на 73 Вт*ч. «Всего» потому, что это всё же игровой ноутбук с дискретной графикой. Однако нужно быть справедливым и здесь просто нет места, чтобы разместить аккумулятор большей ёмкости.

Возможности апгрейда также ограничены. Здесь можно заменить лишь беспроводной модуль и SSD M.2 накопитель на более ёмкий. Оперативная память полностью распаяна на самой плате и увеличить её объём не получится. Здесь используются чипы LPDDR5X с частотой 8533 МГц. Отдельно в модулях я память такого типа не встречал, поэтому ситуация понятная. Кроме этого, использование слотов может лишь увеличить толщину устройства. Сами чипы находятся под системой охлаждения, которую я не стал демонтировать из-за сложностей с термоинтерфейсом.

Клавиатура и тачпад

С цифровым блоком всё понятно, его на моделях с такой диагональю экрана уже давно не встретишь. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен.

Сама клавиатура также была обновлена. Цельный алюминиевый корпус увеличивает жесткость до 24 % по сравнению с моделью 2023 года, что приводит к меньшему изгибу клавиатуры. Слева и справа от клавиатуры расположены фронтальные динамики, для которых проделаны 1992 отверстия в корпусе.

Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам. Площадь была увеличена на 3,3% для повышения комфорта и удобства использования. Также его размеры теперь соответствуют соотношению сторон дисплея 16:10, что упрощает навигацию.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая и поэтому она очень тихая. Новые кейкапы на 12.24% больше, чем раньше.

Вместе с зазором клавиш 1.7 мм и расстоянием хода 1.7 мм Zephyrus G14 2026 года обеспечивает точный и удобный набор текста. Кнопка включения изготовлена из стекла.

Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB подсветкой с тремя уровнями яркости.

Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 2880х 1800 точек (3К). Для игр – это не самый подходящий вариант в плане FPS, но отлично подходит для работы. Поэтому ноутбук можно считать универсальным, ведь в играх разрешение можно снизить или использовать апскейлер. Поверхность экрана глянцевая.

В этой версии установлен флагманский OLED экран фирмы Samsung, модель ATNA40HQ06-0, частота обновления 120 Гц. При открытии коробки можно было заметить наклейку с надписью ROG Nebula Display на верхней крышке устройства.

Это стандарт дисплея, разработанный командой ROG. Основная его цель заключается в том, чтобы упростить работу как для партнеров, так и для пользователей при навигации по спецификациям панелей.

ROG Nebula устанавливает минимальные требования к нескольким важным характеристикам панели, что упрощает выбор продуктов ROG, оснащенных дисплеями, которые предлагают наилучший возможный баланс с точки зрения скорости (частота обновления, время отклика), живости (точность цветопередачи, коэффициент контрастности), яркости, а также поддержку таких ключевых технологий, как G-Sync и Dolby Vision. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Подразделение ROG работало вместе с Samsung и NVIDIA над внедрением этой технологии в OLED. Типичная частота обновления пикселей OLED-панели ноутбука составляет 480 Гц. Сотрудничая с Samsung, удалось увеличить частоту обновления пикселей до 960 Гц, что позволило поддерживать переменную частоту обновления для более плавного взаимодействия.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Черный цвет здесь по-настоящему чёрный без всяких засветов и посторонних шумов.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 499.41 0
50 281.63 0
0 4.52 0

Можно заметить, что экран достаточно яркий. Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

Изначально здесь экран оказался не совсем хорошо откалиброван в штатном режиме (Default). С помощью приложения ASUS Armoury Crate можно выбрать какой-то другой профиль.

На первый взгляд это геймерская модель, и она не должна претендовать на идеальную цветопередачу, но нет предела для совершенства, поэтому при желании экран можно откалибровать.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. В данном случае была профессиональная версия.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, потому что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме того, есть знакомая утилита Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU benchmark_1:

AIDA64 GPGPU benchmark_2:

AIDA64 Cache & Memory benchmark:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-trace:

AIDA64 FP64 Ray-trace:

Cinebench R23:

Cinebench 2026:

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

7-Zip:

WinRAR:

Superposition FHD, Medium:

Superposition FHD, High:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 73 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства.

Полная зарядка устройства занимает 1 час 15 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает около одного часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях демонстрирует работу в 4 часа и 12 минуту, при использовании дискретной графики и практически 8 часов если её отключить.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Для работы и перемещений есть более компактный блок питания на 100 Вт.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит перед экраном внизу.

При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда два вентилятора начинают вращаться на скорости около 6000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 47,2 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ROG Zephyrus G14 (GU405A) – это компактный игровой ноутбук, который на данный момент является уникальным благодаря сочетанию мощного графического процессора, быстрой оперативной памяти, производительного CPU и отличного OLED экрана ROG Nebula. Смотрится всё это очень круто, работает шикарно и стоит очень дорого. Причём, если бы мне просто кто-то перечислил все его характеристики даже без логотипа ROG, то я бы ни на секунду не усомнился в том, что это стоит каких-то баснословных денег. Потому, что при всём при этом он ещё компактный и лёгкий, а начинка вызывает шок, трепет и зависть.

Производительность тут сопоставима с не самым слабым настольным компьютером, но при этом его можно положить в красивый штатный чехол, взять подмышку и уехать куда угодно. В общем именно за это пользователь в конечном счёте и платит такие деньги. Разумеется, это не всё и качество исполнения тут соответствует. Всё красивое, алюминиевое и выглядит не только изящно, но и надёжно. И ещё конечно же инженерам компании пришлось изрядно постараться, чтобы разместить такую начинку в компактном корпусе, для чего пришлось изрядно повозиться с системой охлаждения. Да, при высокой нагрузке её нельзя назвать очень тихой, но она справляется со своей задачей на все деньги.

Для настроек используется уже хорошо знакомое приложение Armoury Crate. Есть даже возможность ручной настройки производительности, которая ранее уже встречалась в моделях ROG SCAR. Однако, без фанатизма. Можно прибавить к порогу процессора 5 Вт и до 15 Вт к GPU. При этом в режиме Turbo и так иже всё неплохо, и оно может достигать 35+100 Вт – это если они работают вместе, если нагружать только процессор, то 85 Вт, GPU – до 115 Вт, что я считаю отличным результатом для компактной модели. Разумеется, тут уже нельзя быть беспечным и придётся следить за чистотой системы охлаждения. Для этого тут есть пылевые фильтры, но нужно не забывать за ними следить.

Возможности расширения тут достаточно скромные. В последнее время всё чаще появляются модели, где нельзя наращивать объём оперативной памяти. В этой модели используется память типа LPDDR5X и поэтому она распаяна непосредственно на материнской плате, но в данном случае она обладает высокой частотой и пропускной способностью. Разумеется, это тоже влияет на стоимость устройства. В ноутбуке можно заменить только накопитель на более ёмкий и модуль беспроводной сети на более современный. Вот и всё.

Время автономной работы не очень большое, но это также связано с габаритами устройства и использованием дискретного видеочипа. Зато здесь есть достаточно мощное зарядное устройство, которое способно быстро зарядить его. Однако играть на аккумуляторе можно будет не долго. Это распространённая проблема игровых ноутбуков, что у них аккумулятор – это просто как ИБП. Клавиатура не полноразмерная, но кнопки у неё крупные и она достаточно удобная. Отсутствует лишь цифровой блок, но сейчас даже продаются специальные компактные геймерские клавиатуры, поэтому это очень условный недостаток.

Экран здесь действительно отличный, но для работы за ним его нужно будет откалибровать, что не является такой уж большой проблемой.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A) получает награду:

