Компания AMD наконец вывела на глобальный рынок свой китайский эксклюзив — видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6.

На фоне мирового кризиса памяти выделилась компания AMD, выведшая свой китайский эксклюзив Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти на глобальный рынок по цене 550 долларов США.

Источник изображения: AMD

По информации от самой AMD, в современных играх её Radeon RX 9070 GRE соответствует производительности GeForce RTX 5070. Хотя GeForce RTX 5070 использует 12 ГБ более современной и быстрой GDDR7.

реклама

Также Radeon RX 9070 GRE должна опережать GeForce RTX 5060 Ti 16GB в более чем 40 играх, тоже согласно тестам специалистов AMD.

Недавно стало известно, что AMD готовится выходу на мировой рынок своей новой видеокарты Radeon RX 9070 GRE. Начало продаж назначено на 1 июня 2026 года. Рекомендованная производителем цена, по информации сайта Videocardz, составит примерно 549 долларов. Фанаты красных уже могли с ней сталкиваться на маркетплейсах, поскольку данная модель уже выпускается для внутреннего китайского рынка.

Источник изображения: Videocardz

Radeon RX 9070 GRE оснащена GPU Navi 48 в упрощенной конфигурации (48 вычислительных блоков и 3072 потоковых процессора), в то время, как у Radeon RX 9070 (56 вычислительных блоков и 3584 потоковых процессора). Модель имеет на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6, с шиной памяти 192 бита. А у её старшего собрата уже 16 ГБ GDDR6 и шина памяти 256 бит. Пропускная способность памяти Radeon RX 9070 GRE достигает 432 ГБ/с, а у Radeon RX 9070 уже 640 ГБ/с. Энергопотребление у обеих моделей 220 Вт.

Сообщается, что среди первых вендоров, выпустивших на мировой рынок собственные версии видеокарты Radeon RX 9070 GRE станут Asus, Sapphire и XFX.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).