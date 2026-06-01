This_is_the_way
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
По его словам, сегодня ни одна держава не может похвастаться столь полным циклом производства современного узкофюзеляжного самолёта с нуля внутри одной страны.
Лётчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин специально подчеркнул разницу с главным конкурентом из Азии. Китайский Comac C919, который позиционируется как прямой аналог МС-21, до сих пор критически зависим от западных поставщиков. На нём установлены франко-американские двигатели, а также авионика и радиолокационные системы американского производства. Россия же, напротив, взяла курс на тотальное замещение иностранных узлов.

Лётчик-испытатель признаёт: изначально создатели МС-21 пошли по пути наименьшего сопротивления. «Было проще купить уже сертифицированное готовое изделие и просто смонтировать его», — пояснил Мутовин. Первые версии лайнера действительно вышли с долей импортных элементов. Однако теперь все силы брошены на импортозамещение — процесс затронул композиты для крыла, авионику, системы управления и силовую установку.

Олег Мутовин также приоткрыл завесу над процедурой тестирования машины. Первым делом идёт этап математического моделирования, который позволяет предсказать поведение воздушного судна в различных режимах. «Затем мы, уже теоретически подкованные и набравшись смелости, заходим в облако с сильным обледенением, — делится методикой испытатель. — Намеренно набираем слой льда на планер и смотрим, как меняются лётные характеристики». Такой подход даёт наиболее достоверные данные о работе систем в экстремальных условиях.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что старт серийного выпуска модификации МС-21-310 запланирован на 2027 год. Параллельно уже запущена разработка ещё одной версии — укороченного МС-21-210. Соответствующий контракт подписали Министерство промышленности и торговли РФ с ПАО «Яковлев».

Согласно данным, опубликованным AviaPress24, главная фишка новой модификации — увеличенная дальность при сокращённой пассажировместимости. Салон рассчитан примерно на 140–150 мест. Перед конструкторами поставлена задача занять нишу среднемагистральных лайнеров, где исторически безраздельно властвовали Boeing 737 и Airbus A320.

МС-21-210 получит двигатели ПД-14 (унифицированные с базовой версией), облегчённые элементы фюзеляжа и единую кабину экипажа. Инженеры также работают над снижением общей массы. В проект включена разработка облегчённого кессона композитного крыла и модернизация пилонов для двигателей. Ожидается, что это повысит аэродинамическое качество и позволит нарастить дальность полёта без значительного увеличения расхода топлива.

Стоимость опытно-конструкторских работ по укороченной версии оценивается почти в 20 миллиардов рублей. Первый вылет опытного образца МС-21-210 намечен на конец 2028 года.

Источник: www1.ru
