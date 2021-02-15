Сувенирная модель

Цена $11

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Высокодетализированная модель американского гранатомета M79, который получил множество прозвищ, в том числе "Большой Эд" и "Консервная пушка". Он разрабатывался в 50-е годы и был принят на вооружение в 1961 году. Модель выполнена из ПВХ и металла в масштабе 1 к 6. По размерам не больше обычной зажигалки.

Мультиметр RICHMETERS RM113D

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Цена $5.12 - 15.56

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Мультиметр на популярном чипе DTM0660. Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, температуры. Имеет большой дисплей с подсветкой, True RMS, разрядность АЦП 6000 отсчетов, питание от 3-x батареек ААА, NCV-сенсор, встроенный фонарик, защитный чехол с магнитным креплением.





Силиконовый бортик

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Цена $8

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Гибкий барьер имеет высоту 50 мм и ширину основания в 30 мм, помогает удерживать воду в периметре. Очень радует липкий слой на тонкой вспененной основе - он заполняет пространство швов на плитке, поэтому вода не протекает даже на стыках.

Длина бортика на выбор: от 50 до 200 см с шагом в 10 см. Чтобы он прослужил долго, необходимо избегать попадания влаги в течение 48 часов после приклеивания. При необходимости бортик можно растянуть на несколько миллиметров. К сожалению, лента предлагается только в белом цвете.

"Умный" термощуп

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Цена $24

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При помощи такого практичного кулинарного приспособления можно узнать точную температуру напитков или, скажем, детского питания. Термощуп позволяет понять, пропекся ли пирог и готов ли стейк. Отличительной особенность данной модели является возможность синхронизации со смартфонами.

В мобильном приложении можно в любой момент увидеть данные о температуре, установить таймер и т. п. При этом для каждого конкретного щупа можно задать отдельные настройки. Связь с телефоном держит по прямой более 50 метров, в квартире через 2 стены - не проблема.

Электронный кубик Рубика

Цена $39

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Кубик от Сяоми не просто так оснащается "наушниками" - на синей и зеленой гранях находятся контакты для зарядки. Внутри куба находится набор датчиков и модуль Bluetooth для соединения со смартфоном. В приложении "Super Cube" для любого состояния кубика предлагается быстрый и наглядный (с анимацией) алгоритм сборки за минимальное количество движений.

Также есть режим обучения, режим создания различных красивых узоров и сборка на время. Последнее особенно удобно, так как секундомер автоматически останавливается сразу, как только все грани будут собраны.

Потолочный вентилятор

Цена $68

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Очередной "умный" гаджет от китайских инженеров, на этот раз это устройство 2 в 1: вентилятор и светильник. Температуру освещения и яркость можно настраивать на свой вкус и менять в любое время с пульта, либо с телефона, также как и интенсивность работы вентилятора.

Обозначения на пульте - на китайском языке, но разобраться не сложно. На первой скорости вентилятор работает практически бесшумно, спать не мешает. Вибраций нет даже на 3-й скорости. Для корпуса доступно 5 цветовых решений.

Гарнитура Fodsports V6 Pro

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Цена $40

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Думаю, по фотографии понятно, что это гарнитура в первую очередь предназначается для крепления на мотошлем. Позволяет отвечать на звонки нажатием одной кнопки, может использоваться в качестве переговорного устройства.

Динамики открытого типа размещаются внутри шлема, и качество звука будет отчасти зависеть от шумоизоляции шлема. Заряда хватает как минимум на 2 - 3 дня, если использовать для разговоров. Если же слушать музыку, то хватит примерно на 8 часов. Кнопки достаточно крупные, чтобы за пару дней научится безошибочно нажимать их в перчатках.

Полировальная машина

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Цена $99

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Полировальная шлифмашина пригодится для удаления царапин и потертостей, а также для придания блеска металлическим поверхностям. Чаще всего применяется для ухода за внешним видом автомобиля. У нас в рознице точно такой же агрегат продают под различными, в том числе российскими брендами. Отличие исключительно в нанесенном логотипе.

При этом на Алиэкспрессе эта модель стоит примерно вдвое дешевле. Радует плавный запуск, вибрация при работе минимальна, круги разной жесткости в комплекте. Вес инструмента около 2.4 кг, мощность 500 Вт.

Лазерный нивелир

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Цена $20.98 - 48.29

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Самовыравнивающийся лазерный уровень проецирует вертикальный и горизонтальный лучи длиной до 15 метров. Устройство подходит для большинства работ по разметке во время домашнего ремонта. Корпус со всех сторон прорезиненный, по качеству не хуже Bosch.

Благодаря магнитам в тыльной части уровень можно прицепить к металлической поверхности. Сверху находится световой индикатор, он загорается при неровной установке. Из минусов: по центру луч ярче, чем по краям; отсек для батареек маловат, из-за этого их сложно заменять.

Пеногенератор

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Цена $22

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Пенообразователь для моек высокого давления, типа Karcher. Пена получается в разы более густая и плотная, по сравнению с той насадкой, что идет в комплекте с мойкой. Грязь растворяется намного лучше, да и расход получается экономней, главное правильно отрегулировать.

В комплект входит запасной жиклёр и куча всяких сеточек для пенообразования, а также пробка для закрывания ёмкости с пеной. Объем этой самой емкости - 1 литр, но при желании можно приспособить обычную пластиковую бутылку большего объема.

Конденсаторный микрофон

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Цена $18

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Один из самых дешевых USB-микрофонов на алиэкспресс. При стоимости менее 1500 рублей, девайс приятно удивляет качеством звучания. Кроме того, в интернете есть несколько гайдов по модификациям для дополнительного улучшения звука. Так что те, кто дружат с паяльником, смогут выжать из него максимум.

Гаджет представляет из себя самостоятельное устройство, то есть его не нужно подключать к звуковой карте. Работает и с компьютерами, и с игровыми приставками, и везде ваш голос будет звучать одинаково. Фоновой шум незначителен и находится на уровне в разы более дорогих моделей.

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