Жара быстро выявляет слабые места автомобиля. Если система охлаждения работает с нарушениями, а машина долго стоит под солнцем или ездит с повышенной нагрузкой, риск серьезной поломки заметно растёт.

Источник: «Паблик Тюмень» / Vk.com

По данным Mash , в России десятки иномарок сгорели после заправки кондиционеров поддельным хладагентом. Сценарий повторяется примерно одинаково: сначала кондиционер начинает работать как обычно, потом выходит из строя компрессор, исчезает охлаждение и появляется запах гари. В некоторых случаях из-под капота идет дым, после чего начинается возгорание.

Причину связывают с некачественными смесями, которые заливают вместо нормальных хладагентов. Как утверждает источник, часть сервисов вместо оригинальных хладагентов R-134a, R-410A, R-404A, R-227a и R-290 использует дешевые смеси и подделки. Такие вещества стоят заметно меньше. При этом внутри системы остается осадок, а химические соединения начинают разрушать элементы кондиционера.





Издание 172.ru дополняет эту картину. Летом риск пожаров в автомобилях растет не только из-за кондиционеров, но и из-за общей нагрузки на машину в жару. Высокая температура, технические неисправности и ошибки в обслуживании в таких условиях быстрее приводят к возгоранию. Огонь в таких случаях распространяется очень быстро — иногда автомобиль полностью выгорает за несколько минут. Среди основных признаков проблемы специалисты называют запах гари, дым и сбои в работе кондиционера.



