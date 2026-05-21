Пару дней назад корпорация AMD громогласно известила своих поклонников, что новая технология улучшения изображения будет поддерживаться на старых устройствах поколения RDNA 3 и 2. Значимость события трудно оценить, так как новое программное обеспечение коснется стационарных PS5, Xbox series X и портативных консолей Steam Deck. Массовый охват тотальной аудитории более ста миллионов человек.

Самое примечательное в новости – XsX базируется на полноценной RDNA 2, а Sony впустило кастомный гибридный чип. Это первый ярко выраженный момент, когда выбор базового ядра серьезнейшим образом может повлиять на производительность.







Источник: Eurogamer / Sony / Microsoft

Предисловие

реклама





Наблюдая со стороны за происходящим хочется "давить лыбу" от того, как новое руководство Xbox пытается продавливать интерес к своему устройству. За последние три месяца нам "насыпали" тонны маркетинга и ноль реальных перемен. В эту вакханалию аккуратно вписался новый анонс от AMD и расчеты от экспертов, что сравнивают игровые устройства.

График с расчетами примерной производительности ИИ с INT8 разлетелся по сети и с особым пристрастием рассматривается на профильных ресурсах. Особое мнение по анонсу от AMD высказали консольные геймеры.





Источник: Сравнительный график Kepler_L2

реклама





Нам вопрос интересен с точки зрения таймингов. Если создатели контента действительно смогут использовать новые инструменты и раскрыть их потенциал в обозримом будущем, то к уже имеющемуся горизонту событий можно будет добавить 2-3 дополнительных года. Внедрение FSR 4.1 в полное мере сможет увеличить жизненный цикл текущего поколения игровых консолей.

Забавная цитата со ссылкой на Moore's Law Is Dead. Он, как человек разбирающийся в железе, не мог подобного произнести. Либо он не понимает о чем говорит.

FSR 4.1 на Xbox series X и PlayStation 5

Если не углубляться в демагогию, то данного инструмента не будет на игровых консолях PlayStation 5 и сравнивать что-либо не имеет смысла. Производительность PlayStation 5 с INT8 настолько низкая, что она физически не вытянет даже базовых ИИ-алгоритмов. Разработчики в принципе не будут полагаться на FSR 4.1 при создании контента на устройствах Sony. Наличие или отсутствие поддержки со стороны AMD никак не повлияет на создание контента для PlayStation 5.

Xbox series X находится в аналогичной ситуации, только камнем на шее будет Xbox series S. FSR – это последний штрих, что позволяет дотянуть до нужной планки производительности и 4 версия выигрывает в качестве картинки, но катастрофически проигрывает в получаемой частоте кадров. Она не сыграет никакой значимой роли, банально из-за низкой производительности самого устройства.

"Поддерживается" или "будет работать" в играх

реклама





Когда смотрю на Steam Deck и огромное сообщество энтузиастов, то понимаю, что на маленьком экранчике в семь дюймов и с разрешением в 1280*800 прикрутят любую приблуду и все изменения только в радость. Нагрузка на работу ИИ-алгоритмов будет в 8,3 раз ниже, чем при разрешении 3840х2160 у Xbox series X. Артефакты и прочие особенности на маленьком экранчике менее заметны. Понятие "Будет работать" в играх обретает вполне осязаемый смысл.





Источник: Бенчмарк апскейлеров на Steam Deck от Digital Foundry

Когда смотрю на консоли, у меня нет подобного чувства. Разрешение Ultra HD создает слишком большую нагрузку на INT8. Слишком мало выделенных блоков для столь большого разрешения. Создавать игру с целевым разрешением 720р и прикручиванием FSR 4.1 выглядит глупостью.

Steam Machine и FSR 4.1

Как и с младшей Steam Deck ситуация выглядит интереснее. В рекламных проспектах заявляется о поддержки 4к разрешения, но, думаю, это глупость. А вот взять игру c максимальными настройками в 900р и растянуть до стандартного 1080р – рабочий план в экстренных ситуациях. Сегодня RX 7600 не хватает буквально 20% до самого жирного кусочка настроек. Есть несколько пунктов, что нужно снижать для получения идеального результата. Поддержка новой технологии отлично впишется в некоторые сценарии разумного и экономного геймера.

реклама









Источник: Слайд презентации Steam Machine от Valve

Долголетие консолей девятого поколения

В 2005 году мир узнал о существовании Xbox 360, а чуть позже о PlayStation 3. История с консолями седьмого поколения учит нас, что качество картинки никогда не стояло на первом месте, если у проекта отличный геймплей. Так у первого Black Ops в 2010 году планка падала заметно ниже стандартного 720p и это никак не сказывалось на популярности.





Аналогичная ситуация и с текущими устройствами. Многие малообразованные говорящие головы сетуют на просевшую графику и нестабильное разрешение. Они требуют смену платформ на более свежее и приход настоящего Next-gen. Но мы оказались в той ситуации, когда издатели заинтересованы выходить на максимально широком спектре игровых устройств.

FSR 4.1 или FSR 2.2 – это билет в долголетие

У меня есть неосязаемое чувство, что простые алгоритмы масштабирования картинки на уровне железа, без изменения билда игры станут спасением индустрии. Точнее, оставят уходящие консоли в строю на дополнительные 5-7 лет от их первоначального срока службы. Некоторые могут подумать, что мыльная картинка, артефакты, отсутствие красивого освещения и разрешение в 4к станут приговором, но это не так. На примере маломощных Steam Deck и Nintendo Switch можно заметить, что геймеры готовы терпеть мыльную картинку в 2026 году так же, как это было в 2012-м. Алгоритмы лишь помогают немного облагородить конечный результат, а не изменить геймплей и содержание.