Зарубежные производители аудиотехники фиксируют рост спроса на катушечные магнитофоны, которые почти исчезли после перехода индустрии на цифровую запись в 1980-х. На рынок вернулись новые устройства, а крупные музыкальные лейблы снова выпускают альбомы в формате reel-to-reel.

Любители аналогового звука начали возвращаться к катушечным магнитофонам — формату, который десятилетиями считался устаревшим и оставался только в студиях звукозаписи. Формат reel-to-reel, или R2R, долгое время использовали для профессиональной записи музыки. Однако с начала 1980-х его почти полностью вытеснили цифровые технологии. Теперь ситуация меняется: производители снова выпускают новые катушечные магнитофоны, а музыкальные лейблы расширяют каталог записей на магнитной ленте.

Компания Recording The Masters, которая производит аналоговые аудиоленты, сообщила о росте продаж на 50–60% с 2023 года. Лейбл Chasing The Dragon заявил, что его продажи увеличились в три-четыре раза после перехода на запись музыки на пленку. Интерес к формату поддерживают и крупные правообладатели. Rhino, архивное подразделение Warner Music Group, выпустила на катушках альбомы «Electric Warrior» группы T.Rex и «The Yes Album» группы Yes. Оба релиза ограничили тиражом в 500 экземпляров и все копии быстро раскупили. Запись Grateful Dead «Workingman’s Dead» распродали за десять дней. В 2026 году Rhino планирует выпустить еще 15 классических рок-альбомов.

Сторонники катушечных магнитофонов считают, что аналоговая запись дает более точное и объемное звучание. Бывший инженер BBC Иэн Бетсон (Ian Betson), который занимается ремонтом такой техники в компании Reel Resilience, утверждает, что профессиональные магнитофоны обеспечивают частотный диапазон до 20 кГц, более низкий уровень шума и лучшее разделение каналов по сравнению с винилом. По словам представителей индустрии, пленка также меняет сам процесс записи музыки. Исполнителям сложнее исправлять ошибки, поэтому музыкантам приходится записывать материал практически без монтажа и большого количества дублей.

Параллельно с ростом интереса, на рынок вернулись новые устройства. Если десять лет назад катушечные магнитофоны почти не производили, то сейчас свои модели предлагают сразу несколько компаний. Издание What Hi-Fi? В своей статье приводит следующие примеры. Revox продает модель B77 Mk III примерно за €17 тысяч (эквивалентно ≈₽ 1,39 млн). Analog Audio Design оценивает TP-1000 примерно в £20 тысяч (эквивалентно ≈₽ 1,9 млн), а Ballfinger M 063 — в £23 тысячи (эквивалентно ≈₽ 2,18 млн). Самым дорогим устройством стала модель Papillon от Metaxas & Sins стоимостью около £70 тысяч (эквивалентно ≈₽ 6,65 млн).

Даже подержанная техника требует серьезных вложений. Рабочие винтажные магнитофоны можно найти за £300–£400 (эквивалентно ≈₽ 28 500 - 38 000), причем, обслуживание и настройка обходятся еще в £600–£900 (эквивалентно ≈₽ 57 000 - 85 500). Замена головок увеличивает расходы примерно до £2 тысяч (эквивалентно ≈₽ 190 000). Сами записи тоже стоят дорого. Релизы Rhino продавались примерно по $300, а некоторые альбомы Chasing The Dragon стоят до £850. Несмотря на это, производители считают, что рынок продолжит расти, хотя формат и останется нишевым из-за высокой стоимости и сложности эксплуатации.